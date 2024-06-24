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جولة في مطار بيروت لدحض "افتراءات صحيفة تلغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله".. فيديو
جولة في مطار بيروت لدحض "افتراءات صحيفة تلغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله".. فيديو
سبوتنيك عربي
نظمت وزارة الأشغال العامة والنقل جولة في مطار بيروت، بمشاركة وفد من الوزراء والسفراء المعتمدين في لبنان، وبحضور حشد من وسائل الإعلام المحلية والعربية... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T15:21+0000
2024-06-24T16:37+0000
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وشارك في الجولة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: وزير الإعلام زياد المكاري، ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، ووزير السياحة وليد نصار، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، بالإضافة إلى سفراء: الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، ومصر، والهند، وباكستان، والصين، واليابان، وكوريا، وكوبا، ورومانيا، والبرازيل، وكازاخستان، والأردن، وإسبانيا، والجزائر، ونيجيريا.وجال المشاركون في أرجاء المطار واطلعوا على منشآت النقل الجوي وسير العمل، بالإضافة إلى سور المطار.وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب انتهاء الجولة في صالون الشرف داخل المطار، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صحيفة "تليغراف" البريطانية بعد تقريرها الذي زعم وجود أسلحة داخل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".وقال إن "ما أوردته صحيفة "تلغراف" في تقريرها يشكل ضربة معنوية ليس فقط للمطار ولكن لكل لبنان واللبنانيين".وأوضح أن "ما نشرته الصحيفة هو تشويه لسمعة مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت"، مؤكدًا "العمل على دراسة قانونية مع رئاسة الحكومة اللبنانية بشأن تلك الصحيفة".وشدد حمية على أن "الآلية المعمول بها في مطار بيروت تتوافق مع كل المعايير الدولية"، مشيرًا إلى أن مرافق الدولة اللبنانية البحرية والمطار مفتوحة لكل السفراء، وأنه لن يكتفي بتلك الزيارة، داعيًا كل سفراء الدول وأي أحد يرغب في زيارة المطار لترتيب زيارة ميدانية له.وأضاف: "لبنان يعاني، وإسرائيل تقوم بخروقات جوية في الأجواء اللبنانية، خصوصًا فوق مطار رفيق الحريري الدولي، والتشويش على الأقمار الصناعية تم ذكره في تقرير للاتحاد الأوروبي وليس من الدولة اللبنانية".وبدوره، قال وزير السياحة وليد نصار، إن "لبنان يتعرض لحرب نفسية، لا سيما بعد الخسائر التي يتكبدها قطاع السياحة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة والتوتر في الجنوب اللبناني".ومن جهته، شدد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري على أن "مطار بيروت لم يتأثر بما نشرته تلغراف"، وأضاف "نشهد حربًا إعلامية ضد لبنان، ومطلوب من الإعلام التأكد من مصادره".وأكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى "الحاجة إلى التهدئة في لبنان والمنطقة من أجل الوصول إلى حلول لملفات عديدة"، موضحًا أن هناك سفراء لم يكونوا متواجدين في لبنان بينما تلقى آخرون دعوة متأخرة لزيارة المطار ولهذا السبب لم يتواجدوا، لكن هناك سفراء لدول أخرى حضروا واطلعوا على آلية العمل.وقال المدير العام للطيران المدني اللبناني فادي الحسن في تصريح لـ"سبوتنيك" حول موضوع التشويش الإسرائيلي على نظام "جي بي إس"، إنه "من المهم اليوم أن يتوفر للطيار وسيلتان للهبوط في أي مطار. الأولى هي الإشارة التي يلتقطها جهاز "جي بي إس" في الطائرة عبر الأقمار الصناعية، والتي تشهد تشويشًا منذ مارس/ آذار الماضي وحتى اليوم على صعيد المنطقة".وضيفا: "الوسيلة الأخرى هي اعتماد الطيار على أجهزة الملاحة الأرضية الموجودة في المطار، والتي نعتمد عليها اليوم ولم نسجل أي حادث أو خلل. يجب أن يكون هناك وسيلتان للهبوط، وهذا ما طالبنا به سواء من خلال الشكوى التي تقدم بها مجلس الوزراء بشكل رسمي، أو عبر الاجتماعات التي أجراها وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية مع منظمة الطيران المدني الدولي. ومنذ الآن وحتى حينها، ووفقًا لمعايير السلامة المعتمدة عالميًا، تهبط الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي باستخدام تجهيزات الملاحة الأرضية".وحول تقرير صحيفة "تلغراف" وإن كان من ضمن مسار يعتمد للاعتداء على مطار بيروت، قال الحسن: "رأينا قبل عدة أيام تداول مقاطع فيديو لركاب يغادرون مطار رفيق الحريري الدولي بهدف إرهاب الناس، وبعدها فورًا ظهر مقال صحيفة "تلغراف" البريطانية. الأهم أن ردنا على ما ورد كان بالأدلة وببيان رسمي صدر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي. كما دعونا كل السفراء المعتمدين في لبنان إلى جولة للاطلاع على الإجراءات الأمنية المعتمدة في المطار".وحول حركة المسافرين، قال الحسن: "لم نتوقع الحركة المرتفعة في هذا الوقت من السنة، ولم ندخل بعد في موسم الذروة، ومع ذلك دخل خلال شهر حزيران ما يزيد عن 300 ألف وافد".
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

جولة في مطار بيروت لدحض "افتراءات صحيفة تلغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله".. فيديو

15:21 GMT 24.06.2024 (تم التحديث: 16:37 GMT 24.06.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albay جولة في مطار بيروت الدولي لدحض "افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله"
جولة في مطار بيروت الدولي لدحض افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية حول وجود صواريخ لـحزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حصري
نظمت وزارة الأشغال العامة والنقل جولة في مطار بيروت، بمشاركة وفد من الوزراء والسفراء المعتمدين في لبنان، وبحضور حشد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، وذلك دحضًا للإفتراءات التي وردت في صحيفة "تلغراف" البريطانية حول وجود صواريخ داخل المطار.
وشارك في الجولة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: وزير الإعلام زياد المكاري، ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، ووزير السياحة وليد نصار، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، بالإضافة إلى سفراء: الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، ومصر، والهند، وباكستان، والصين، واليابان، وكوريا، وكوبا، ورومانيا، والبرازيل، وكازاخستان، والأردن، وإسبانيا، والجزائر، ونيجيريا.
وجال المشاركون في أرجاء المطار واطلعوا على منشآت النقل الجوي وسير العمل، بالإضافة إلى سور المطار.
وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب انتهاء الجولة في صالون الشرف داخل المطار، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صحيفة "تليغراف" البريطانية بعد تقريرها الذي زعم وجود أسلحة داخل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".
وقال إن "ما أوردته صحيفة "تلغراف" في تقريرها يشكل ضربة معنوية ليس فقط للمطار ولكن لكل لبنان واللبنانيين".
© Sputnik . Abdul Kader Albay جولة في مطار بيروت الدولي لدحض "افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله"
جولة في مطار بيروت الدولي لدحض افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية حول وجود صواريخ لـحزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
جولة في مطار بيروت الدولي لدحض "افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأوضح أن "ما نشرته الصحيفة هو تشويه لسمعة مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت"، مؤكدًا "العمل على دراسة قانونية مع رئاسة الحكومة اللبنانية بشأن تلك الصحيفة".
وشدد حمية على أن "الآلية المعمول بها في مطار بيروت تتوافق مع كل المعايير الدولية"، مشيرًا إلى أن مرافق الدولة اللبنانية البحرية والمطار مفتوحة لكل السفراء، وأنه لن يكتفي بتلك الزيارة، داعيًا كل سفراء الدول وأي أحد يرغب في زيارة المطار لترتيب زيارة ميدانية له.
© Sputnik . Abdul Kader Albay جولة في مطار بيروت الدولي لدحض "افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله"
جولة في مطار بيروت الدولي لدحض افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية حول وجود صواريخ لـحزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
جولة في مطار بيروت الدولي لدحض "افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأضاف: "لبنان يعاني، وإسرائيل تقوم بخروقات جوية في الأجواء اللبنانية، خصوصًا فوق مطار رفيق الحريري الدولي، والتشويش على الأقمار الصناعية تم ذكره في تقرير للاتحاد الأوروبي وليس من الدولة اللبنانية".
وتابع قائلاً: "أثبتنا أمس واليوم زيف تلك المقالات السخيفة".
© Sputnik . Abdul Kader Albay جولة في مطار بيروت الدولي لدحض "افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله"
جولة في مطار بيروت الدولي لدحض افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية حول وجود صواريخ لـحزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
جولة في مطار بيروت الدولي لدحض "افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وبدوره، قال وزير السياحة وليد نصار، إن "لبنان يتعرض لحرب نفسية، لا سيما بعد الخسائر التي يتكبدها قطاع السياحة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة والتوتر في الجنوب اللبناني".
ومن جهته، شدد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري على أن "مطار بيروت لم يتأثر بما نشرته تلغراف"، وأضاف "نشهد حربًا إعلامية ضد لبنان، ومطلوب من الإعلام التأكد من مصادره".
© Sputnik . Abdul Kader Albay جولة في مطار بيروت الدولي لدحض "افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله"
جولة في مطار بيروت الدولي لدحض افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية حول وجود صواريخ لـحزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
جولة في مطار بيروت الدولي لدحض "افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى "الحاجة إلى التهدئة في لبنان والمنطقة من أجل الوصول إلى حلول لملفات عديدة"، موضحًا أن هناك سفراء لم يكونوا متواجدين في لبنان بينما تلقى آخرون دعوة متأخرة لزيارة المطار ولهذا السبب لم يتواجدوا، لكن هناك سفراء لدول أخرى حضروا واطلعوا على آلية العمل.
© Sputnik . Abdul Kader Albay جولة في مطار بيروت الدولي لدحض "افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله"
جولة في مطار بيروت الدولي لدحض افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية حول وجود صواريخ لـحزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
جولة في مطار بيروت الدولي لدحض "افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وقال المدير العام للطيران المدني اللبناني فادي الحسن في تصريح لـ"سبوتنيك" حول موضوع التشويش الإسرائيلي على نظام "جي بي إس"، إنه "من المهم اليوم أن يتوفر للطيار وسيلتان للهبوط في أي مطار. الأولى هي الإشارة التي يلتقطها جهاز "جي بي إس" في الطائرة عبر الأقمار الصناعية، والتي تشهد تشويشًا منذ مارس/ آذار الماضي وحتى اليوم على صعيد المنطقة".
وضيفا: "الوسيلة الأخرى هي اعتماد الطيار على أجهزة الملاحة الأرضية الموجودة في المطار، والتي نعتمد عليها اليوم ولم نسجل أي حادث أو خلل. يجب أن يكون هناك وسيلتان للهبوط، وهذا ما طالبنا به سواء من خلال الشكوى التي تقدم بها مجلس الوزراء بشكل رسمي، أو عبر الاجتماعات التي أجراها وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية مع منظمة الطيران المدني الدولي. ومنذ الآن وحتى حينها، ووفقًا لمعايير السلامة المعتمدة عالميًا، تهبط الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي باستخدام تجهيزات الملاحة الأرضية".
© Sputnik . Abdul Kader Albay جولة في مطار بيروت الدولي لدحض "افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله"
جولة في مطار بيروت الدولي لدحض افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية حول وجود صواريخ لـحزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
جولة في مطار بيروت الدولي لدحض "افتراءات صحيفة التليغراف البريطانية" حول وجود صواريخ لـ"حزب الله"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وحول تقرير صحيفة "تلغراف" وإن كان من ضمن مسار يعتمد للاعتداء على مطار بيروت، قال الحسن: "رأينا قبل عدة أيام تداول مقاطع فيديو لركاب يغادرون مطار رفيق الحريري الدولي بهدف إرهاب الناس، وبعدها فورًا ظهر مقال صحيفة "تلغراف" البريطانية. الأهم أن ردنا على ما ورد كان بالأدلة وببيان رسمي صدر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي. كما دعونا كل السفراء المعتمدين في لبنان إلى جولة للاطلاع على الإجراءات الأمنية المعتمدة في المطار".
وحول حركة المسافرين، قال الحسن: "لم نتوقع الحركة المرتفعة في هذا الوقت من السنة، ولم ندخل بعد في موسم الذروة، ومع ذلك دخل خلال شهر حزيران ما يزيد عن 300 ألف وافد".
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