مسلحون يهاجمون بالقذائف الصاروخية مقارا رسمية بمدينة السويداء جنوبي سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:09 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:27 GMT
25 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أن أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر.. والجيش الإسرائيلي يعلن أن عملية رفح ستنتهي بعد أسابيع
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240624/مسلحون-يهاجمون-بالقذائف-الصاروخية-مقارا-رسمية-بمدينة-السويداء-جنوبي-سوريا-1090150027.html
مسلحون يهاجمون بالقذائف الصاروخية مقارا رسمية بمدينة السويداء جنوبي سوريا
مسلحون يهاجمون بالقذائف الصاروخية مقارا رسمية بمدينة السويداء جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
شنت مجموعات مسلحة محلية في مدينة السويداء جنوبي سوريا، هجوما بالقذائف الصاروخية والقنابل على مقار رسمية في المدينة. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T23:14+0000
2024-06-24T23:14+0000
حصري
السويداء
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
مسلحون
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103538/68/1035386894_4:0:4157:2336_1920x0_80_0_0_12680f57095903d94d98da77949e4024.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في السويداء، أن مسلحين ينتمون إلى مجموعات محلية، شنت ليل الاثنين/الثلاثاء، هجوما بالقذائف الصاروخية والقنابل على مقر جهاز (أمن الدولة) ومبنى فرع حزب (البعث) في المدينة، دون تسجيل إصابات حتى الساعة.كما شهدت أحياء شمال المدينة وجنوبها، إطلاق نار متقطع لم يعرف مصدره.وفي السياق، اجتمع الشيخ يوسف الجربوع، شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين (الدروز)، مع فعاليات أهليه ومحلية في مدينة السويداء مساء يوم أمس الاثنين، وأصدر بيانا أكد فيه على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم المساس بها، والوقوف إلى جانب الجيش السوري في مهمته الكبرى في الحفاظ على الوطن وسيادته.وأشار شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين (الدروز) إلى أن محافظة السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا، في تلميح إلى نوايا انفصالية تدين بها الفصائل المسلحة بدعم من التحالف الدولي في التنف.وفي هذه الأثناء، سرت معلومات بين الأهالي أن المجموعات المسلحة تستعد لإطلاق عمليات خطف جنود وضباط من الجيش السوري.وكان تصاعد التوتر في المدينة يوم أمس، بعد قيام مسلحي الفصائل المسلحة المحلية باستعراض للقوة تخلله انتشار لسيارات دفع رباعي محملة برشاشات ثقيلة، وبمواكبة عدد من المسلحين، في وسط المدينة وبالقرب مما يعرف باسم دوار (العنقود) عند المدخل الشمالي للمدينة.وواظبت الفصائل المسلحة بشكل متكرر على اختطاف ضباط وعناصر من الجيش السوري والقوى الأمنية، وذلك للضغط على الدولة السورية لإخراج بعض الموقوفين بتهم منها جنائية "خطف- سرقة- تهرب- اتجار بالبشر".وتكررت حوادث خطف عناصر وضباط من الجيش السوري عدة مرات، وكان آخرها أول أمس، بزعم الإفراج عن أحد الشيوخ الدينيين، والذي تبين أنه مختطف لدى مجموعة مسلحة محلية على خلفية تسرب مقطع فيديو مصور له، لم يعرف مضمونه حتى الساعة.وتسيطر على بعض أجزاء محافظة السويداء مجموعات محلية مسلحة يتلقى بعضها تمويلا من التحالف الدولي والجيش الأمريكي في منطقة التنف، فيما تتهم السلطات السورية بعض هذه المجموعات بالعمل في تجارة المخدرات عبر الحدود الأردنية.
https://sarabic.ae/20240623/مراسل-سبوتنيك-مسلحون-يهاجمون-نقاطا-للجيش-السوري-في-مدينة-السويداء-جنوبي-البلاد-1090112083.html
السويداء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103538/68/1035386894_523:0:3638:2336_1920x0_80_0_0_9c717edacfa63b811cf0b47a98e4ea7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, السويداء, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, مسلحون, تقارير سبوتنيك
حصري, السويداء, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, مسلحون, تقارير سبوتنيك

مسلحون يهاجمون بالقذائف الصاروخية مقارا رسمية بمدينة السويداء جنوبي سوريا

23:14 GMT 24.06.2024
© Sputnik . Bassem Haddadجنود سوريون يدبكون على ايقاع الانتصارات
جنود سوريون يدبكون على ايقاع الانتصارات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© Sputnik . Bassem Haddad
تابعنا عبر
حصري
شنت مجموعات مسلحة محلية في مدينة السويداء جنوبي سوريا، هجوما بالقذائف الصاروخية والقنابل على مقار رسمية في المدينة.
وقال مراسل "سبوتنيك" في السويداء، أن مسلحين ينتمون إلى مجموعات محلية، شنت ليل الاثنين/الثلاثاء، هجوما بالقذائف الصاروخية والقنابل على مقر جهاز (أمن الدولة) ومبنى فرع حزب (البعث) في المدينة، دون تسجيل إصابات حتى الساعة.
وجاء الهجوم الجديد بعد هدوء حذر دام ساعات عقب هجوم على إحدى نقاط الجيش السوري شمال المدينة، قبل أن تعاود المجموعات المسلحة لمهاجمة مقرات حزبية وأمنية داخلها.
كما شهدت أحياء شمال المدينة وجنوبها، إطلاق نار متقطع لم يعرف مصدره.
وفي السياق، اجتمع الشيخ يوسف الجربوع، شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين (الدروز)، مع فعاليات أهليه ومحلية في مدينة السويداء مساء يوم أمس الاثنين، وأصدر بيانا أكد فيه على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم المساس بها، والوقوف إلى جانب الجيش السوري في مهمته الكبرى في الحفاظ على الوطن وسيادته.
وأشار شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين (الدروز) إلى أن محافظة السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا، في تلميح إلى نوايا انفصالية تدين بها الفصائل المسلحة بدعم من التحالف الدولي في التنف.
وفي هذه الأثناء، سرت معلومات بين الأهالي أن المجموعات المسلحة تستعد لإطلاق عمليات خطف جنود وضباط من الجيش السوري.
الجيش السوري في بادية السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
مسلحون يهاجمون بالقذائف الصاروخية نقاطا للجيش في مدينة السويداء جنوبي سوريا
أمس, 18:51 GMT
وكان تصاعد التوتر في المدينة يوم أمس، بعد قيام مسلحي الفصائل المسلحة المحلية باستعراض للقوة تخلله انتشار لسيارات دفع رباعي محملة برشاشات ثقيلة، وبمواكبة عدد من المسلحين، في وسط المدينة وبالقرب مما يعرف باسم دوار (العنقود) عند المدخل الشمالي للمدينة.
وواظبت الفصائل المسلحة بشكل متكرر على اختطاف ضباط وعناصر من الجيش السوري والقوى الأمنية، وذلك للضغط على الدولة السورية لإخراج بعض الموقوفين بتهم منها جنائية "خطف- سرقة- تهرب- اتجار بالبشر".
وتكررت حوادث خطف عناصر وضباط من الجيش السوري عدة مرات، وكان آخرها أول أمس، بزعم الإفراج عن أحد الشيوخ الدينيين، والذي تبين أنه مختطف لدى مجموعة مسلحة محلية على خلفية تسرب مقطع فيديو مصور له، لم يعرف مضمونه حتى الساعة.
وتسيطر على بعض أجزاء محافظة السويداء مجموعات محلية مسلحة يتلقى بعضها تمويلا من التحالف الدولي والجيش الأمريكي في منطقة التنف، فيما تتهم السلطات السورية بعض هذه المجموعات بالعمل في تجارة المخدرات عبر الحدود الأردنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала