https://sarabic.ae/20240625/أمطار-غزيرة-في-صنعاء-تغير-مسار-رحلة-حجاج-يمنيين-إلى-جيبوتي-1090150347.html

أمطار غزيرة في صنعاء تغير مسار رحلة حجاج يمنيين إلى جيبوتي

أمطار غزيرة في صنعاء تغير مسار رحلة حجاج يمنيين إلى جيبوتي

سبوتنيك عربي

غيرت الخطوط الجوية اليمنية، الاثنين، مسار رحلة لنقل الحجاج اليمنيين قادمة من السعودية، نحو مطار صنعاء الدولي، إلى جيبوتي، نتيجة أمطار غزيرة. 25.06.2024, سبوتنيك عربي

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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي لـ "سبوتنيك"، بأن أمطاراً غزيرة تشهدها صنعاء حالت دون هبوط رحلة على متن طائرة نوع "إيرباص إيه 320" قادمة من مطار جدة، وعلى متنها عشرات الحجاج اليمنيين.وأشار إلى أن الخطوط الجوية اليمنية، أعادت خلال الأيام الأربعة الماضية، نحو 4600 حاج يمني من جدة إلى صنعاء، وذلك بعد أن فوجت مطلع الشهر الجاري، 5013 حاجاً عبر 28 رحلة إلى السعودية، لأداء مناسك الحج.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20240622/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-وحاملة-طائرات-أمريكية-في-البحرين-الأحمر-والعربي-1090075890.html

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