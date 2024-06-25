أمطار غزيرة في صنعاء تغير مسار رحلة حجاج يمنيين إلى جيبوتي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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https://sarabic.ae/20240625/أمطار-غزيرة-في-صنعاء-تغير-مسار-رحلة-حجاج-يمنيين-إلى-جيبوتي-1090150347.html
أمطار غزيرة في صنعاء تغير مسار رحلة حجاج يمنيين إلى جيبوتي
أمطار غزيرة في صنعاء تغير مسار رحلة حجاج يمنيين إلى جيبوتي
سبوتنيك عربي
غيرت الخطوط الجوية اليمنية، الاثنين، مسار رحلة لنقل الحجاج اليمنيين قادمة من السعودية، نحو مطار صنعاء الدولي، إلى جيبوتي، نتيجة أمطار غزيرة. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T01:30+0000
2024-06-25T02:03+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي لـ "سبوتنيك"، بأن أمطاراً غزيرة تشهدها صنعاء حالت دون هبوط رحلة على متن طائرة نوع "إيرباص إيه 320" قادمة من مطار جدة، وعلى متنها عشرات الحجاج اليمنيين.وأشار إلى أن الخطوط الجوية اليمنية، أعادت خلال الأيام الأربعة الماضية، نحو 4600 حاج يمني من جدة إلى صنعاء، وذلك بعد أن فوجت مطلع الشهر الجاري، 5013 حاجاً عبر 28 رحلة إلى السعودية، لأداء مناسك الحج.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240622/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-وحاملة-طائرات-أمريكية-في-البحرين-الأحمر-والعربي-1090075890.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أخبار الحج
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أخبار الحج

أمطار غزيرة في صنعاء تغير مسار رحلة حجاج يمنيين إلى جيبوتي

01:30 GMT 25.06.2024 (تم التحديث: 02:03 GMT 25.06.2024)
© Photoفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال تضرب شرق ليبيا 10 سبتمبر 2023
فيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال تضرب شرق ليبيا 10 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
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غيرت الخطوط الجوية اليمنية، الاثنين، مسار رحلة لنقل الحجاج اليمنيين قادمة من السعودية، نحو مطار صنعاء الدولي، إلى جيبوتي، نتيجة أمطار غزيرة.
القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي لـ "سبوتنيك"، بأن أمطاراً غزيرة تشهدها صنعاء حالت دون هبوط رحلة على متن طائرة نوع "إيرباص إيه 320" قادمة من مطار جدة، وعلى متنها عشرات الحجاج اليمنيين.
وأضاف أنه تم تحويل مسار الطائرة إلى مطار جيبوتي، على أن يتم إعادة المسافرين على متن الرحلة إلى صنعاء فور تحسن الأحوال الجوية.
وأشار إلى أن الخطوط الجوية اليمنية، أعادت خلال الأيام الأربعة الماضية، نحو 4600 حاج يمني من جدة إلى صنعاء، وذلك بعد أن فوجت مطلع الشهر الجاري، 5013 حاجاً عبر 28 رحلة إلى السعودية، لأداء مناسك الحج.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
حاملة الطائرات الأمريكية النووية يو إس إس دوايت دي أيزنهاور - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة وحاملة طائرات أمريكية في البحرين الأحمر والعربي
22 يونيو, 15:29 GMT
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على كل أنحاء غزة وقنابل حارقة على دير البلح01:20 GMT
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