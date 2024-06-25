https://sarabic.ae/20240625/البيت-الأبيض-الناتو-لن-يدعو-أوكرانيا-للانضمام-إليه-خلال-قمته-المقبلة-1090177626.html
البيت الأبيض: الناتو لن يدعو أوكرانيا للانضمام إليه خلال قمته المقبلة
البيت الأبيض: الناتو لن يدعو أوكرانيا للانضمام إليه خلال قمته المقبلة
سبوتنيك عربي
أعلن مدير شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، مايكل كاربنتر، أن أوكرانيا لن تتلقى دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمته المقررة منتصف... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T20:19+0000
2024-06-25T20:19+0000
2024-06-25T20:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
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وقال كاربنتر، في تصريحات للصحفيين، إنه "لن توجه دعوة إلى أوكرانيا خلال القمة، ومع ذلك فإن ما ننوي فعله بخصوص قابلية أوكرانيا للانضمام هو تقديم جسر مؤسسي لعضويتها في الناتو".صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا جيمس أوبراين، يوم أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تسفر قمة الناتو المقبلة في واشنطن في يوليو (تموز) عن قرار إيجابي بشأن عضوية أوكرانيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أن الوضوح فيما يتعلق بآفاق أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيسمح "بوضع جسر واضح" للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يعني، من بين أمور أخرى، التزامات على كييف بتنفيذ عدد من الإصلاحات الضرورية.وأوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تطالب الصين "باستخدام نفوذها لجلب روسيا إلى طاولة المفاوضات - مع أوكرانيا - لحل هذا الصراع"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-الروسية-مخاطر-وقوع-صدام-مسلح-مباشر-بين-القوى-النووية-مرتفعة-في-الوقت-الراهن-1090174891.html
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روسيا, الناتو
البيت الأبيض: الناتو لن يدعو أوكرانيا للانضمام إليه خلال قمته المقبلة
أعلن مدير شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، مايكل كاربنتر، أن أوكرانيا لن تتلقى دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمته المقررة منتصف يوليو/ تموز المقبل في واشنطن.
وقال كاربنتر، في تصريحات للصحفيين، إنه "لن توجه دعوة إلى أوكرانيا خلال القمة، ومع ذلك فإن ما ننوي فعله بخصوص قابلية أوكرانيا للانضمام هو تقديم جسر مؤسسي لعضويتها في الناتو".
وأضاف: "نحن حذرون للغاية فيما يتعلق بانخراط الناتو في أوكرانيا، وهناك دائمًا حاجة إلى التوازن".
صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا جيمس أوبراين، يوم أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تسفر قمة الناتو المقبلة في واشنطن في يوليو (تموز) عن قرار إيجابي بشأن عضوية أوكرانيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول الأمريكي في مؤتمر صحفي: "أتوقع أنه نتيجة لقمة الناتو، سيتم اتخاذ قرار إيجابي من الاتحاد الأوروبي بشأن عضوية أوكرانيا".
وأشار إلى أن الوضوح فيما يتعلق بآفاق أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيسمح "بوضع جسر واضح" للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يعني، من بين أمور أخرى، التزامات على كييف بتنفيذ عدد من الإصلاحات الضرورية.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تطالب الصين "باستخدام نفوذها لجلب روسيا إلى طاولة المفاوضات - مع أوكرانيا - لحل هذا الصراع"، وفق تعبيره.