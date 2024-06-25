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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
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كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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شؤون عسكرية
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240625/البيت-الأبيض-الناتو-لن-يدعو-أوكرانيا-للانضمام-إليه-خلال-قمته-المقبلة-1090177626.html
البيت الأبيض: الناتو لن يدعو أوكرانيا للانضمام إليه خلال قمته المقبلة
البيت الأبيض: الناتو لن يدعو أوكرانيا للانضمام إليه خلال قمته المقبلة
سبوتنيك عربي
أعلن مدير شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، مايكل كاربنتر، أن أوكرانيا لن تتلقى دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمته المقررة منتصف... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T20:19+0000
2024-06-25T20:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
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وقال كاربنتر، في تصريحات للصحفيين، إنه "لن توجه دعوة إلى أوكرانيا خلال القمة، ومع ذلك فإن ما ننوي فعله بخصوص قابلية أوكرانيا للانضمام هو تقديم جسر مؤسسي لعضويتها في الناتو".صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا جيمس أوبراين، يوم أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تسفر قمة الناتو المقبلة في واشنطن في يوليو (تموز) عن قرار إيجابي بشأن عضوية أوكرانيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أن الوضوح فيما يتعلق بآفاق أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيسمح "بوضع جسر واضح" للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يعني، من بين أمور أخرى، التزامات على كييف بتنفيذ عدد من الإصلاحات الضرورية.وأوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تطالب الصين "باستخدام نفوذها لجلب روسيا إلى طاولة المفاوضات - مع أوكرانيا - لحل هذا الصراع"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-الروسية-مخاطر-وقوع-صدام-مسلح-مباشر-بين-القوى-النووية-مرتفعة-في-الوقت-الراهن-1090174891.html
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روسيا, الناتو
روسيا, الناتو

البيت الأبيض: الناتو لن يدعو أوكرانيا للانضمام إليه خلال قمته المقبلة

20:19 GMT 25.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENأعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)
أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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أعلن مدير شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، مايكل كاربنتر، أن أوكرانيا لن تتلقى دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمته المقررة منتصف يوليو/ تموز المقبل في واشنطن.
وقال كاربنتر، في تصريحات للصحفيين، إنه "لن توجه دعوة إلى أوكرانيا خلال القمة، ومع ذلك فإن ما ننوي فعله بخصوص قابلية أوكرانيا للانضمام هو تقديم جسر مؤسسي لعضويتها في الناتو".

وأضاف: "نحن حذرون للغاية فيما يتعلق بانخراط الناتو في أوكرانيا، وهناك دائمًا حاجة إلى التوازن".

صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا جيمس أوبراين، يوم أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تسفر قمة الناتو المقبلة في واشنطن في يوليو (تموز) عن قرار إيجابي بشأن عضوية أوكرانيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: مخاطر وقوع صدام مسلح مباشر بين القوى النووية مرتفعة في الوقت الراهن
16:23 GMT
وقال المسؤول الأمريكي في مؤتمر صحفي: "أتوقع أنه نتيجة لقمة الناتو، سيتم اتخاذ قرار إيجابي من الاتحاد الأوروبي بشأن عضوية أوكرانيا".
وأشار إلى أن الوضوح فيما يتعلق بآفاق أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيسمح "بوضع جسر واضح" للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يعني، من بين أمور أخرى، التزامات على كييف بتنفيذ عدد من الإصلاحات الضرورية.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تطالب الصين "باستخدام نفوذها لجلب روسيا إلى طاولة المفاوضات - مع أوكرانيا - لحل هذا الصراع"، وفق تعبيره.
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