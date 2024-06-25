https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-الروسية-الاتفاقية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-ليست-موجهة-ضد-جارتها-الجنوبية-1090151677.html

الخارجية الروسية: الاتفاقية بين روسيا وكوريا الشمالية ليست موجهة ضد جارتها الجنوبية

الخارجية الروسية: الاتفاقية بين روسيا وكوريا الشمالية ليست موجهة ضد جارتها الجنوبية

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، أن الاتفاقية بين روسيا وكوريا الشمالية ليست موجهة ضد كوريا الجنوبية أو دول ثالثة، مشيرًا إلى أنها تشكل تحذيرًا... 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T04:29+0000

2024-06-25T04:29+0000

2024-06-25T05:09+0000

روسيا

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

فلاديمير بوتين

كوريا الجنوبية

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موسكو - سبوتنيك. وقال رودنكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "هذه المعاهدة هي نوع من التحذير لتلك الدول التي ربما توقعت أو تخطط لحل مشاكل شبه الجزيرة والمنطقة ككل بالوسائل العسكرية".وأشار إلى أن زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا ستتم عندما "يتم توفير جميع الظروف اللازمة" ويتم وضع أساس توقيع الوثائق،هذا و أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تعاون روسيا مع الدول الأخرى ليس موجهًا بأي شكل من الأشكال ضد دول ثالثة.إلى ذلك أفادت السفارة الروسية لدى كوريا الجنوبية، بأن السفير الروسي، غريغوري زينوفيف، أكد للنائب الأول لوزير الخارجية الكوري، كيم هونغ كيونغ، أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية ليس موجهاً ضد دول ثالثة، ويتوافق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي ويساهم في تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مشدداً على أن محاولات "التهديدات والابتزاز" غير مقبولة من قبل روسيا.وأفادت وزارة الخارجية الكورية، قبل ذلك، باستدعاء السفير الروسي لدى كوريا غريغوري زينوفيف، إلى وزارة الخارجية، وأنه تم نقل " موقف جاد " من حكومة كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالزيارة الأخيرة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى كوريا الشمالية، والتي وقعت خلالها روسيا وكوريا الشمالية" اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة "، تحتوي على بند عن المساعدة العسكرية المتبادلة في حالة العدوان على أحد الطرفين.ومن جانبه، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل ذلك، بأنه لا يوجد ما يدعو لقلق كوريا الجنوبية وأنه لن يتم تقديم المساعدة العسكرية الروسية لكوريا الشمالية إلا في حالة العدوان (عليها). ووقعت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة؛ وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت بمشاركة زعيمي البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها بوتين للعاصمة بيونغ يانغ يوم الثلاثاء الماضي، استمرت يومين.ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية؛ مشيراً إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية لسنوات عديدة قادمة.وأفاد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، بهذا الصدد، بأن كوريا الجنوبية ستعيد النظر في إمكانية توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا بعد أن أبرمت روسيا وكوريا الشمالية اتفاق شراكة استراتيجية شاملة.

https://sarabic.ae/20240624/كوريا-الشمالية-غيوم-حرب-عالمية-تخيم-على-أوروبا-بسبب-هستيريا-المواجهة-المتصاعدة-من-أمريكا-ضد-روسيا-1090123109.html

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روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, فلاديمير بوتين, كوريا الجنوبية