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الداخلية الأبخازية: تم اعتقال جميع المشتبه بهم في تبادل إطلاق النار على الحدود مع روسيا
الداخلية الأبخازية: تم اعتقال جميع المشتبه بهم في تبادل إطلاق النار على الحدود مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الأبخازية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت في أبخازيا جميع المشتبه بهم في تبادل إطلاق النار على الحدود مع روسيا. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T17:17+0000
2024-06-25T17:17+0000
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وأضافت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية الأبخازية، أنه "وقع تبادل لإطلاق النار على الحدود الروسية الأبخازية بعد ظهر يوم 23 يونيو/ حزيران الجاري".وفي السابق، تم اعتقال أربعة من المشتبه بهم، وثلاثة مطلوبين، وجميعهم مواطنون أبخازيين، وفقا للوزارة.وقال رئيس وزارة الشؤون الداخلية في أبخازيا، روبرت كيوت، لوكالة "سبوتنيك"، إن سبب إطلاق النار هو صراع طويل الأمد على الممتلكات.يشار إلى أنه، اليوم الثلاثاء، قامت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية الأبخازية بإغلاق المنطقة التي كان يختبئ فيها الأشخاص المطلوبون، وأغلقت المواقع الثابتة ونظمت نقاط مراقبة مؤقتة للنقل.ونتيجة لمجموعة من الإجراءات، تم إقناع المشتبه بهم بتسليم أنفسهم لجهات إنفاذ القانون، وتم اعتقال أ.ج.كاكاليا، مواليد 1997، وإي.أ.شاغوفيتش، مواليد 1988، وبي.جي.كاكاليا، مواليد 1991"، وفقا للوزارة.
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روسيا, العالم

الداخلية الأبخازية: تم اعتقال جميع المشتبه بهم في تبادل إطلاق النار على الحدود مع روسيا

17:17 GMT 25.06.2024
© Sputnik . Vladimir Popov / الانتقال إلى بنك الصورعلم أبخازيا
علم أبخازيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Sputnik . Vladimir Popov
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أعلنت وزارة الداخلية الأبخازية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت في أبخازيا جميع المشتبه بهم في تبادل إطلاق النار على الحدود مع روسيا.
وأضافت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية الأبخازية، أنه "وقع تبادل لإطلاق النار على الحدود الروسية الأبخازية بعد ظهر يوم 23 يونيو/ حزيران الجاري".
وبحسب وزارة الداخلية الأبخازية، أصيب ثلاثة مواطنين أبخازيين وتوفي آخر، وتم فتح قضية جنائية بموجب مواد القتل، وكذلك تخزين الأسلحة ونقلها بشكل غير قانوني.
وفي السابق، تم اعتقال أربعة من المشتبه بهم، وثلاثة مطلوبين، وجميعهم مواطنون أبخازيين، وفقا للوزارة.
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وقال رئيس وزارة الشؤون الداخلية في أبخازيا، روبرت كيوت، لوكالة "سبوتنيك"، إن سبب إطلاق النار هو صراع طويل الأمد على الممتلكات.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناة "تلغرام" أنه "نتيجة لعمليات البحث العملياتية التي قامت بها وزارة الداخلية، تم اعتقال جميع المشتبه بهم في تبادل إطلاق النار عند نقطة تفتيش بسو".

يشار إلى أنه، اليوم الثلاثاء، قامت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية الأبخازية بإغلاق المنطقة التي كان يختبئ فيها الأشخاص المطلوبون، وأغلقت المواقع الثابتة ونظمت نقاط مراقبة مؤقتة للنقل.
ونتيجة لمجموعة من الإجراءات، تم إقناع المشتبه بهم بتسليم أنفسهم لجهات إنفاذ القانون، وتم اعتقال أ.ج.كاكاليا، مواليد 1997، وإي.أ.شاغوفيتش، مواليد 1988، وبي.جي.كاكاليا، مواليد 1991"، وفقا للوزارة.
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