https://sarabic.ae/20240625/السعودية-تعتزم-استضافة-نزالات-نسائية-في-بطولة-القتال-النهائي-يو-إف-سي-1090155737.html
السعودية تعتزم استضافة نزالات نسائية في بطولة القتال النهائي "يو إف سي"
السعودية تعتزم استضافة نزالات نسائية في بطولة القتال النهائي "يو إف سي"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أنه يرغب في استضافة مواجهات نسائية من بطولة القتال النهائي (UFC)، وذلك بعد نجاح الجولة المخصصة للرجال التي... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T08:42+0000
2024-06-25T08:42+0000
2024-06-25T08:42+0000
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وقال آل الشيخ، لقناة "إيه بي سي 6" الأمريكية إن الجولة التي أقيمت في السعودية من بطولة القتال النهائي شهدت حضور 12 ألف شخص، مضيفا: "لم أكن أتوقع لها مثل هذا النجاح الجماهيري الكبير".وأضاف أنه يرغب في أن يكون الحضور في الجولة المقبلة نحو 30 ألف مشاهد، لافتا إلى أن الجولة المقبلة سوف تكون في مطلع عام 2025. وتابع رئيس هيئة الترفيه السعودية "نريد مواجهات نسائية أيضا في الجولة المقبلة". وفق لما نقله موقع "يو إس إيه توداي".يشار إلى أن الاتحاد القائم على تنظيم بطولة القتال النهائي، وهي نزالات للفنون القتالية المختلطة، قرر تمديد تعاقده مع السعودية ووعد بمزيد من الجولات.وكان الأسترالي روبرت ويتكر، قد فاز على خصمه الروسي إكرام أليسكروف، بالضربة القاضية بعد أقل من دقيقتين من انطلاق النزال الذي أقيم على "أوكتاغون المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي.وخلال السنوات الأخيرة، أحدثت السعودية ضجة كبيرة في قطاع الرياضة من ملاعب الغولف الخضراء إلى حلبات سباق الفورمولا 1 وحتى كرة القدم، حيث تعاقدت الأندية السعودية مع نجوم كبار، بما في ذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيما.وتؤكد المملكة العربية السعودية أن استثماراتها الرياضية تعد جزءا من رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط في أكبر دولة مصدرة للخام عالميا.
https://sarabic.ae/20230422/تركي-آل-الشيخ-يبحث-عن-عجوز-أثار-جدلا-واسعا-في-الحرم-المكي-1076181101.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, تركي آل الشيخ, الأخبار
منوعات, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, تركي آل الشيخ, الأخبار
السعودية تعتزم استضافة نزالات نسائية في بطولة القتال النهائي "يو إف سي"
أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أنه يرغب في استضافة مواجهات نسائية من بطولة القتال النهائي (UFC)، وذلك بعد نجاح الجولة المخصصة للرجال التي أقيمت، في المملكة للمرة الأولى.
وقال آل الشيخ
، لقناة "إيه بي سي 6" الأمريكية إن الجولة التي أقيمت في السعودية من بطولة القتال النهائي شهدت حضور 12 ألف شخص، مضيفا: "لم أكن أتوقع لها مثل هذا النجاح الجماهيري الكبير".
وأضاف أنه يرغب في أن يكون الحضور في الجولة المقبلة نحو 30 ألف مشاهد، لافتا إلى أن الجولة المقبلة سوف تكون في مطلع عام 2025.
وتابع رئيس هيئة الترفيه السعودية "نريد مواجهات نسائية أيضا في الجولة المقبلة". وفق لما نقله موقع
"يو إس إيه توداي".
يشار إلى أن الاتحاد القائم على تنظيم بطولة القتال النهائي، وهي نزالات للفنون القتالية المختلطة، قرر تمديد تعاقده مع السعودية ووعد بمزيد من الجولات.
وكان الأسترالي روبرت ويتكر، قد فاز على خصمه الروسي إكرام أليسكروف، بالضربة القاضية بعد أقل من دقيقتين من انطلاق النزال الذي أقيم على "أوكتاغون المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي.
وخلال السنوات الأخيرة، أحدثت السعودية ضجة كبيرة في قطاع الرياضة من ملاعب الغولف الخضراء إلى حلبات سباق الفورمولا 1 وحتى كرة القدم، حيث تعاقدت الأندية السعودية مع نجوم كبار، بما في ذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيما.
وتؤكد المملكة العربية السعودية أن استثماراتها الرياضية تعد جزءا من رؤية 2030
لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط في أكبر دولة مصدرة للخام عالميا.