السعودية تعتزم استضافة نزالات نسائية في بطولة القتال النهائي "يو إف سي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240625/السعودية-تعتزم-استضافة-نزالات-نسائية-في-بطولة-القتال-النهائي-يو-إف-سي-1090155737.html
السعودية تعتزم استضافة نزالات نسائية في بطولة القتال النهائي "يو إف سي"
السعودية تعتزم استضافة نزالات نسائية في بطولة القتال النهائي "يو إف سي"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أنه يرغب في استضافة مواجهات نسائية من بطولة القتال النهائي (UFC)، وذلك بعد نجاح الجولة المخصصة للرجال التي... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T08:42+0000
2024-06-25T08:42+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
السعودية
أخبار السعودية اليوم
تركي آل الشيخ
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/19/1090155536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46bc75eeb6e37cdb24d26c1b0c263b58.jpg
وقال آل الشيخ، لقناة "إيه بي سي 6" الأمريكية إن الجولة التي أقيمت في السعودية من بطولة القتال النهائي شهدت حضور 12 ألف شخص، مضيفا: "لم أكن أتوقع لها مثل هذا النجاح الجماهيري الكبير".وأضاف أنه يرغب في أن يكون الحضور في الجولة المقبلة نحو 30 ألف مشاهد، لافتا إلى أن الجولة المقبلة سوف تكون في مطلع عام 2025. وتابع رئيس هيئة الترفيه السعودية "نريد مواجهات نسائية أيضا في الجولة المقبلة". وفق لما نقله موقع "يو إس إيه توداي".يشار إلى أن الاتحاد القائم على تنظيم بطولة القتال النهائي، وهي نزالات للفنون القتالية المختلطة، قرر تمديد تعاقده مع السعودية ووعد بمزيد من الجولات.وكان الأسترالي روبرت ويتكر، قد فاز على خصمه الروسي إكرام أليسكروف، بالضربة القاضية بعد أقل من دقيقتين من انطلاق النزال الذي أقيم على "أوكتاغون المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي.وخلال السنوات الأخيرة، أحدثت السعودية ضجة كبيرة في قطاع الرياضة من ملاعب الغولف الخضراء إلى حلبات سباق الفورمولا 1 وحتى كرة القدم، حيث تعاقدت الأندية السعودية مع نجوم كبار، بما في ذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيما.وتؤكد المملكة العربية السعودية أن استثماراتها الرياضية تعد جزءا من رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط في أكبر دولة مصدرة للخام عالميا.
https://sarabic.ae/20230422/تركي-آل-الشيخ-يبحث-عن-عجوز-أثار-جدلا-واسعا-في-الحرم-المكي-1076181101.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/19/1090155536_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_6e935058289b9f76ab02a22fd8516843.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, تركي آل الشيخ, الأخبار
منوعات, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, تركي آل الشيخ, الأخبار

السعودية تعتزم استضافة نزالات نسائية في بطولة القتال النهائي "يو إف سي"

08:42 GMT 25.06.2024
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSAمباراة نسائية في بطولة "يو إف سي" القتالية
مباراة نسائية في بطولة يو إف سي القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
تابعنا عبر
أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أنه يرغب في استضافة مواجهات نسائية من بطولة القتال النهائي (UFC)، وذلك بعد نجاح الجولة المخصصة للرجال التي أقيمت، في المملكة للمرة الأولى.
وقال آل الشيخ، لقناة "إيه بي سي 6" الأمريكية إن الجولة التي أقيمت في السعودية من بطولة القتال النهائي شهدت حضور 12 ألف شخص، مضيفا: "لم أكن أتوقع لها مثل هذا النجاح الجماهيري الكبير".
وأضاف أنه يرغب في أن يكون الحضور في الجولة المقبلة نحو 30 ألف مشاهد، لافتا إلى أن الجولة المقبلة سوف تكون في مطلع عام 2025.
وتابع رئيس هيئة الترفيه السعودية "نريد مواجهات نسائية أيضا في الجولة المقبلة". وفق لما نقله موقع "يو إس إيه توداي".
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
مجتمع
تركي آل الشيخ يبحث عن عجوز أثار جدلا واسعا في الحرم المكي
22 أبريل 2023, 08:59 GMT
يشار إلى أن الاتحاد القائم على تنظيم بطولة القتال النهائي، وهي نزالات للفنون القتالية المختلطة، قرر تمديد تعاقده مع السعودية ووعد بمزيد من الجولات.
وكان الأسترالي روبرت ويتكر، قد فاز على خصمه الروسي إكرام أليسكروف، بالضربة القاضية بعد أقل من دقيقتين من انطلاق النزال الذي أقيم على "أوكتاغون المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي.
وخلال السنوات الأخيرة، أحدثت السعودية ضجة كبيرة في قطاع الرياضة من ملاعب الغولف الخضراء إلى حلبات سباق الفورمولا 1 وحتى كرة القدم، حيث تعاقدت الأندية السعودية مع نجوم كبار، بما في ذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيما.
وتؤكد المملكة العربية السعودية أن استثماراتها الرياضية تعد جزءا من رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط في أكبر دولة مصدرة للخام عالميا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على كل أنحاء غزة وقنابل حارقة على دير البلح04:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала