https://sarabic.ae/20240625/العثور-على-22-جثة-بعضها-مجهول-على-مدار-3-أيام-في-كراتشي-جنوبي-باكستان-1090181062.html

العثور على 22 جثة بعضها مجهول على مدار 3 أيام في كراتشي جنوبي باكستان

العثور على 22 جثة بعضها مجهول على مدار 3 أيام في كراتشي جنوبي باكستان

سبوتنيك عربي

لليوم الثالث على التوالي يستمر العثور على جثث ملقاة في الشوارع في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوبي باكستان، وفقا لوسائل إعلام باكستانية نقلا عن إدارة... 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T21:28+0000

2024-06-25T21:28+0000

2024-06-25T21:28+0000

باكستان

حكومة باكستان

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101713/53/1017135311_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b8c42017ee89ffbbd4a0257eac2be60e.jpg

إسلام أباد – سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية، فقد تم العثور على 5 جثث جديدة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي على مدار الأيام الثلاثة الماضية إلى 22 جثة.ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم جمعية "تشيبا" الخيرية في بيان، إن المتطوعين عثروا على 5 جثث أخرى في مناطق مختلفة من كراتشي اليوم الثلاثاء، وأضاف المتحدث أن ثلاثة منهم يبدو أنهم مدمنون للمخدرات.وأكدت المنظمة غير الحكومية التي تدير شبكة من سيارات الإسعاف أن ما يقرب من 20 من تلك الجثث لم يتم المطالبة بها بعد، حيث لم يأت أقارب المتوفين لاستلامها.ونقلت قناة "أي آر واي نيوز"، أمس الثلاثاء عن مسؤولي الإنقاذ بأن معظم الأفراد يُعتقد أنهم من مدمني المخدرات، وقد لقوا حتفهم بسبب موجة الحر الشديدة في المدينة، وتتراوح أعمار المتوفين من 35 إلى 60 عاماً.ووفقا لمسؤولي الإنقاذ فقد تم نقل الجثث إلى مراكز الشرطة المختصة ومن ثم إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتجري حاليا عملية تحديد هوية الجثث، فيما أكدت السلطات استمرار عمليات التحقيق في هذه الحوادث الغامضة.

https://sarabic.ae/20240502/مقتل-3-مسلحين-في-عملية-أمنية-للقوات-الباكستانية-بإقليم-خيبر-بختونخوا-شمال-غرب-باكستان-1088482937.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكستان, حكومة باكستان, العالم, أخبار العالم الآن