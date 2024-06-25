العثور على 22 جثة بعضها مجهول على مدار 3 أيام في كراتشي جنوبي باكستان

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
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مساحة حرة
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نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
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https://sarabic.ae/20240625/العثور-على-22-جثة-بعضها-مجهول-على-مدار-3-أيام-في-كراتشي-جنوبي-باكستان-1090181062.html
العثور على 22 جثة بعضها مجهول على مدار 3 أيام في كراتشي جنوبي باكستان
العثور على 22 جثة بعضها مجهول على مدار 3 أيام في كراتشي جنوبي باكستان
سبوتنيك عربي
لليوم الثالث على التوالي يستمر العثور على جثث ملقاة في الشوارع في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوبي باكستان، وفقا لوسائل إعلام باكستانية نقلا عن إدارة... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T21:28+0000
2024-06-25T21:28+0000
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إسلام أباد – سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية، فقد تم العثور على 5 جثث جديدة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي على مدار الأيام الثلاثة الماضية إلى 22 جثة.ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم جمعية "تشيبا" الخيرية في بيان، إن المتطوعين عثروا على 5 جثث أخرى في مناطق مختلفة من كراتشي اليوم الثلاثاء، وأضاف المتحدث أن ثلاثة منهم يبدو أنهم مدمنون للمخدرات.وأكدت المنظمة غير الحكومية التي تدير شبكة من سيارات الإسعاف أن ما يقرب من 20 من تلك الجثث لم يتم المطالبة بها بعد، حيث لم يأت أقارب المتوفين لاستلامها.ونقلت قناة "أي آر واي نيوز"، أمس الثلاثاء عن مسؤولي الإنقاذ بأن معظم الأفراد يُعتقد أنهم من مدمني المخدرات، وقد لقوا حتفهم بسبب موجة الحر الشديدة في المدينة، وتتراوح أعمار المتوفين من 35 إلى 60 عاماً.ووفقا لمسؤولي الإنقاذ فقد تم نقل الجثث إلى مراكز الشرطة المختصة ومن ثم إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتجري حاليا عملية تحديد هوية الجثث، فيما أكدت السلطات استمرار عمليات التحقيق في هذه الحوادث الغامضة.
https://sarabic.ae/20240502/مقتل-3-مسلحين-في-عملية-أمنية-للقوات-الباكستانية-بإقليم-خيبر-بختونخوا-شمال-غرب-باكستان-1088482937.html
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باكستان, حكومة باكستان, العالم, أخبار العالم الآن

العثور على 22 جثة بعضها مجهول على مدار 3 أيام في كراتشي جنوبي باكستان

21:28 GMT 25.06.2024
© AP Photo / K.M. Chaudaryالشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / K.M. Chaudary
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لليوم الثالث على التوالي يستمر العثور على جثث ملقاة في الشوارع في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوبي باكستان، وفقا لوسائل إعلام باكستانية نقلا عن إدارة الإنقاذ في المدينة.
إسلام أباد – سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية، فقد تم العثور على 5 جثث جديدة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي على مدار الأيام الثلاثة الماضية إلى 22 جثة.
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
مقتل 3 مسلحين في عملية أمنية للقوات الباكستانية بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان
2 مايو, 20:41 GMT
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم جمعية "تشيبا" الخيرية في بيان، إن المتطوعين عثروا على 5 جثث أخرى في مناطق مختلفة من كراتشي اليوم الثلاثاء، وأضاف المتحدث أن ثلاثة منهم يبدو أنهم مدمنون للمخدرات.
وأكدت المنظمة غير الحكومية التي تدير شبكة من سيارات الإسعاف أن ما يقرب من 20 من تلك الجثث لم يتم المطالبة بها بعد، حيث لم يأت أقارب المتوفين لاستلامها.
ونقلت قناة "أي آر واي نيوز"، أمس الثلاثاء عن مسؤولي الإنقاذ بأن معظم الأفراد يُعتقد أنهم من مدمني المخدرات، وقد لقوا حتفهم بسبب موجة الحر الشديدة في المدينة، وتتراوح أعمار المتوفين من 35 إلى 60 عاماً.
ووفقا لمسؤولي الإنقاذ فقد تم نقل الجثث إلى مراكز الشرطة المختصة ومن ثم إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتجري حاليا عملية تحديد هوية الجثث، فيما أكدت السلطات استمرار عمليات التحقيق في هذه الحوادث الغامضة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل عدد من أفراد عائلة هنية بقصف إسرائيلي على حي الدرج.. فيديو وصور21:11 GMT
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