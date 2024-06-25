القوات الروسية تحسن وضعها التكتيكي وتهزم عددا من الألوية الأوكرانية على محاور عدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240625/القوات-الروسية-تحسن-وضعها-التكيتيكي-وتهزم-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-على-محاور-عدة--1090161619.html
القوات الروسية تحسن وضعها التكتيكي وتهزم عددا من الألوية الأوكرانية على محاور عدة
القوات الروسية تحسن وضعها التكتيكي وتهزم عددا من الألوية الأوكرانية على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعات قوات "زاباد" و"يوغ" و"المركز" و"فوستوك" الروسية قامت بتحسين أماكن تموضعها التكنيكي وسيطرت على مواقع... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T10:20+0000
2024-06-25T10:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778904_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_046f784390a64b56d2bc09f9a8ff2165.jpg
وذكرت وزارة الدفاع الروسية بيانا أن "وحدات من تجمع قوات "سيفير" الروسية عززت مواقعها على طول الخط الأمامي، وتم استهداف أفراد ومعدات لواء مشاة البحرية 36 و لواء الرماة 71، والمشاة الآلي 57، في بلدات، فولتشانسك وترنوفايا وتيخايا في مقاطعة خاركوف".وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "خسائر العدو، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت قرابة 235 عسكرياً، وسيارتين ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أميركي الصنع ،ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم طراز "دي-30"، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-20".وتابع البيان: "عززت وحدات من تجمع قوات "المركز" الروسية، من خلال الأعمال النشطة مواقعها التكتيكية واستهدفت تشكيلات من أللواء الميكانيكي 24، ولواء الدفاع المحلي 2، التابعة للقوات الأوكرانية، في بلدات توريتسك وميخائيلوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية". وأوضحت الوزارة، أن "خسائر العدو بلغت قرابة 560 عسكرياً، ودبابة واحدة وثماني سيارات، وثلاث مدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم صناعة أمريكية، وثلاث مدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، وثلاث مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم".وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن وحدات تجمع قوات "يوغ" عززت مواقعها على الخطوط الأمامية للجبهة، واستهدفت أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 72، واللوائين 46 و81 المحمولين جوا من القوات المسلحة الأوكرانية، في بلدتي كونستانتينوفكا وكوراخوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة، أن "خسائر العدو، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت نحو 830 عسكرياً، وناقلتي جند مدرعتين، و7 سيارات، ومدفعي هاوتزر "أم 777" عيار 155 ملم صناعة أميركية، ومدفع هاوتزر "أم 198" عيار 155 ملم أميركي الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "أم 119" عيار 105 ملم أميركي الصنع؛ وكذلك محطة حرب إلكترونية". كما عززت وحدات تجمع "فوستوك" تحسن تموضعها التكتيكي وتكبد قوات كييف أكثر من 150 عسكريًا إضافة إلى تدمير معدات أجنبية.ضابط أوكراني: كييف لا تستطيع إيقاف التقدم الروسي ولا يوجد شيء تحت السيطرةودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240625/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تكثف-من-استخدام-المعدات-الغربية-في-خاركوف-1090152289.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778904_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_266690b48cc913147e320001fc9efbf4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تحسن وضعها التكتيكي وتهزم عددا من الألوية الأوكرانية على محاور عدة

10:20 GMT 25.06.2024 (تم التحديث: 10:50 GMT 25.06.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعات قوات "زاباد" و"يوغ" و"المركز" و"فوستوك" الروسية قامت بتحسين أماكن تموضعها التكنيكي وسيطرت على مواقع أكثر فائدة في عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية بيانا أن "وحدات من تجمع قوات "سيفير" الروسية عززت مواقعها على طول الخط الأمامي، وتم استهداف أفراد ومعدات لواء مشاة البحرية 36 و لواء الرماة 71، والمشاة الآلي 57، في بلدات، فولتشانسك وترنوفايا وتيخايا في مقاطعة خاركوف".
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "خسائر العدو، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت قرابة 235 عسكرياً، وسيارتين ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أميركي الصنع ،ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم طراز "دي-30"، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-20".
وتابع البيان: "عززت وحدات من تجمع قوات "المركز" الروسية، من خلال الأعمال النشطة مواقعها التكتيكية واستهدفت تشكيلات من أللواء الميكانيكي 24، ولواء الدفاع المحلي 2، التابعة للقوات الأوكرانية، في بلدات توريتسك وميخائيلوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضحت الوزارة، أن "خسائر العدو بلغت قرابة 560 عسكرياً، ودبابة واحدة وثماني سيارات، وثلاث مدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم صناعة أمريكية، وثلاث مدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، وثلاث مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم".
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تكثف من استخدام المعدات الغربية في خاركوف
06:09 GMT
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن وحدات تجمع قوات "يوغ" عززت مواقعها على الخطوط الأمامية للجبهة، واستهدفت أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 72، واللوائين 46 و81 المحمولين جوا من القوات المسلحة الأوكرانية، في بلدتي كونستانتينوفكا وكوراخوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الوزارة، أن "خسائر العدو، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت نحو 830 عسكرياً، وناقلتي جند مدرعتين، و7 سيارات، ومدفعي هاوتزر "أم 777" عيار 155 ملم صناعة أميركية، ومدفع هاوتزر "أم 198" عيار 155 ملم أميركي الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "أم 119" عيار 105 ملم أميركي الصنع؛ وكذلك محطة حرب إلكترونية".
كما عززت وحدات تجمع "فوستوك" تحسن تموضعها التكتيكي وتكبد قوات كييف أكثر من 150 عسكريًا إضافة إلى تدمير معدات أجنبية.
ضابط أوكراني: كييف لا تستطيع إيقاف التقدم الروسي ولا يوجد شيء تحت السيطرة
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على كل أنحاء غزة وقنابل حارقة على دير البلح04:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала