https://sarabic.ae/20240625/القوات-الروسية-تحسن-وضعها-التكيتيكي-وتهزم-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-على-محاور-عدة--1090161619.html

القوات الروسية تحسن وضعها التكتيكي وتهزم عددا من الألوية الأوكرانية على محاور عدة

القوات الروسية تحسن وضعها التكتيكي وتهزم عددا من الألوية الأوكرانية على محاور عدة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعات قوات "زاباد" و"يوغ" و"المركز" و"فوستوك" الروسية قامت بتحسين أماكن تموضعها التكنيكي وسيطرت على مواقع... 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T10:20+0000

2024-06-25T10:20+0000

2024-06-25T10:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778904_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_046f784390a64b56d2bc09f9a8ff2165.jpg

وذكرت وزارة الدفاع الروسية بيانا أن "وحدات من تجمع قوات "سيفير" الروسية عززت مواقعها على طول الخط الأمامي، وتم استهداف أفراد ومعدات لواء مشاة البحرية 36 و لواء الرماة 71، والمشاة الآلي 57، في بلدات، فولتشانسك وترنوفايا وتيخايا في مقاطعة خاركوف".وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "خسائر العدو، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت قرابة 235 عسكرياً، وسيارتين ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أميركي الصنع ،ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم طراز "دي-30"، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-20".وتابع البيان: "عززت وحدات من تجمع قوات "المركز" الروسية، من خلال الأعمال النشطة مواقعها التكتيكية واستهدفت تشكيلات من أللواء الميكانيكي 24، ولواء الدفاع المحلي 2، التابعة للقوات الأوكرانية، في بلدات توريتسك وميخائيلوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية". وأوضحت الوزارة، أن "خسائر العدو بلغت قرابة 560 عسكرياً، ودبابة واحدة وثماني سيارات، وثلاث مدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم صناعة أمريكية، وثلاث مدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، وثلاث مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم".وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن وحدات تجمع قوات "يوغ" عززت مواقعها على الخطوط الأمامية للجبهة، واستهدفت أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 72، واللوائين 46 و81 المحمولين جوا من القوات المسلحة الأوكرانية، في بلدتي كونستانتينوفكا وكوراخوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة، أن "خسائر العدو، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت نحو 830 عسكرياً، وناقلتي جند مدرعتين، و7 سيارات، ومدفعي هاوتزر "أم 777" عيار 155 ملم صناعة أميركية، ومدفع هاوتزر "أم 198" عيار 155 ملم أميركي الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "أم 119" عيار 105 ملم أميركي الصنع؛ وكذلك محطة حرب إلكترونية". كما عززت وحدات تجمع "فوستوك" تحسن تموضعها التكتيكي وتكبد قوات كييف أكثر من 150 عسكريًا إضافة إلى تدمير معدات أجنبية.ضابط أوكراني: كييف لا تستطيع إيقاف التقدم الروسي ولا يوجد شيء تحت السيطرةودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240625/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تكثف-من-استخدام-المعدات-الغربية-في-خاركوف-1090152289.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا