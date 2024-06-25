https://sarabic.ae/20240625/الكاتب-جورج-علم-الغرب-أنفق-مليارات-الدولارات-في-أوكرانيا-من-دون-التوصل-إلى-أيّ-نتيجة-1090164573.html

الكاتب جورج علم: الغرب أنفق مليارات الدولارات في أوكرانيا من دون التوصل إلى أي نتيجة

الكاتب جورج علم: الغرب أنفق مليارات الدولارات في أوكرانيا من دون التوصل إلى أي نتيجة

سبوتنيك عربي

أكد الكاتب والباحث السياسي، جورج علم، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) منزعج من التحالف والتقارب بين روسيا وكلّ من كوريا الشمالية وفيتنام والصين. 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T12:27+0000

2024-06-25T12:27+0000

2024-06-25T13:38+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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وأشار علم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تخوف الإدارة الأمريكية دفعها إلى إرسال المزيد من الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا"، مؤكّدا أن "الأمر خطير للغاية".وفي ما يتعلق بهجوم "داغستان"، اعتبر علم أنّ "مصدر الإرهاب هناك أصبح معروفا"، مستنكرا "التعرض لمدينة متنوعة ثقافيا وتتمتع بموقع استراتيجي على صعيد المحروقات". وذكر أنّ "الإرهاب الأصولي اتخذ منحى طائفيا واستهدف كنائس لإشعال الفتنة في تلك المنطقة"، مشيرا إلى أنّ "الاستهداف كان موجعا ومخططا له منذ فترة طويلة"، وأنّ "الهدف منه إضعاف الحكومة الروسية".وقال علم إن "مؤتمر سويسرا للسلام لم يؤت ثماره وفقد قيمته بدون حضور رسمي لدولة روسيا الاتحادية، والصين تقدمت بمبادرات أكثر فعالية لحل الأزمة الأوكرانية". وانتقد علم ما وصفه "بالتململ الغربي في أوكرانيا وإنفاق مليارات الدولارات على الأسلحة فيها دون التوصل إلى أي نتيجة".وذكر بأن "الناتو يحاول الضغط معنويا على روسيا وأن الانتخابات في الغرب أدت إلى اعتبار ملف أوكرانيا ورقة للضغط على الأطراف السياسية المتنافسة هناك".ونوّه علم بأنّ "التاريخ لن يرحم القادة الأوروبيين الذين تخلوا عن شعوبهم وتجاوزوا كل الشرع الدولية ولم يحفظوا ماء الوجه ووافقوا على أن تجرهم واشنطن إلى التهلكة"، مضيفا أن "اليمين المتطرف في أوروبا شعر بخيبة أمل نتيجة تعرضه للخيانة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي عجز عن معالجة المشاكل وأنفق مليارات الدولارات على الأسلحة، في حين لم يتمكن من توفير سلة غذائية للفقراء".وأوضح علم أن "ما دفع اليمين المتطرف إلى التقدم في أوروبا هو عجز الحكومات الغربية عن مواجهة الملفات المصيرية، أبرزها ملف النازحين". وأشاد "بالتقدم الروسي على محاور عدة في أوكرانيا"، وقال: "روسيا مستمرة في مسار الحرية لتحقيق الأهداف ومواجهة الإرهاب والنازية"، وأنّ "أي هجمات ضد روسيا لن تؤثر على حكمة الكرملين".

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