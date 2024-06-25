الكاتب جورج علم: الغرب أنفق مليارات الدولارات في أوكرانيا من دون التوصل إلى أي نتيجة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الغرب عاقب أسانج بدلا من القادة المتورطين في جرائم حرب كشف هو عنها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240625/الكاتب-جورج-علم-الغرب-أنفق-مليارات-الدولارات-في-أوكرانيا-من-دون-التوصل-إلى-أيّ-نتيجة-1090164573.html
الكاتب جورج علم: الغرب أنفق مليارات الدولارات في أوكرانيا من دون التوصل إلى أي نتيجة
الكاتب جورج علم: الغرب أنفق مليارات الدولارات في أوكرانيا من دون التوصل إلى أي نتيجة
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والباحث السياسي، جورج علم، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) منزعج من التحالف والتقارب بين روسيا وكلّ من كوريا الشمالية وفيتنام والصين. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T12:27+0000
2024-06-25T13:38+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817911_0:229:3197:2027_1920x0_80_0_0_acbd8cad8a984b42ac5b1e536aa74985.jpg
وأشار علم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تخوف الإدارة الأمريكية دفعها إلى إرسال المزيد من الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا"، مؤكّدا أن "الأمر خطير للغاية".وفي ما يتعلق بهجوم "داغستان"، اعتبر علم أنّ "مصدر الإرهاب هناك أصبح معروفا"، مستنكرا "التعرض لمدينة متنوعة ثقافيا وتتمتع بموقع استراتيجي على صعيد المحروقات". وذكر أنّ "الإرهاب الأصولي اتخذ منحى طائفيا واستهدف كنائس لإشعال الفتنة في تلك المنطقة"، مشيرا إلى أنّ "الاستهداف كان موجعا ومخططا له منذ فترة طويلة"، وأنّ "الهدف منه إضعاف الحكومة الروسية".وقال علم إن "مؤتمر سويسرا للسلام لم يؤت ثماره وفقد قيمته بدون حضور رسمي لدولة روسيا الاتحادية، والصين تقدمت بمبادرات أكثر فعالية لحل الأزمة الأوكرانية". وانتقد علم ما وصفه "بالتململ الغربي في أوكرانيا وإنفاق مليارات الدولارات على الأسلحة فيها دون التوصل إلى أي نتيجة".وذكر بأن "الناتو يحاول الضغط معنويا على روسيا وأن الانتخابات في الغرب أدت إلى اعتبار ملف أوكرانيا ورقة للضغط على الأطراف السياسية المتنافسة هناك".ونوّه علم بأنّ "التاريخ لن يرحم القادة الأوروبيين الذين تخلوا عن شعوبهم وتجاوزوا كل الشرع الدولية ولم يحفظوا ماء الوجه ووافقوا على أن تجرهم واشنطن إلى التهلكة"، مضيفا أن "اليمين المتطرف في أوروبا شعر بخيبة أمل نتيجة تعرضه للخيانة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي عجز عن معالجة المشاكل وأنفق مليارات الدولارات على الأسلحة، في حين لم يتمكن من توفير سلة غذائية للفقراء".وأوضح علم أن "ما دفع اليمين المتطرف إلى التقدم في أوروبا هو عجز الحكومات الغربية عن مواجهة الملفات المصيرية، أبرزها ملف النازحين". وأشاد "بالتقدم الروسي على محاور عدة في أوكرانيا"، وقال: "روسيا مستمرة في مسار الحرية لتحقيق الأهداف ومواجهة الإرهاب والنازية"، وأنّ "أي هجمات ضد روسيا لن تؤثر على حكمة الكرملين".
https://sarabic.ae/20240625/خبير-قرار-تقييد-الوصول-إلى-وسائل-الإعلام-الروسية-فرض-من-قبل-واشنطن-على-الاتحاد-الأوروبي-1090163528.html
https://sarabic.ae/20240619/روسيا-تدعو-دول-الغرب-للتجاوب-مع-مبادراتها-للسلام-بشأن-أوكرانيا-قبل-فوات-الأوان-1089978085.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817911_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_2f583ca6a21e15cc16ea4ccb57d3718b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, تقارير سبوتنيك

الكاتب جورج علم: الغرب أنفق مليارات الدولارات في أوكرانيا من دون التوصل إلى أي نتيجة

12:27 GMT 25.06.2024 (تم التحديث: 13:38 GMT 25.06.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
حصري
أكد الكاتب والباحث السياسي، جورج علم، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) منزعج من التحالف والتقارب بين روسيا وكلّ من كوريا الشمالية وفيتنام والصين.
وأشار علم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تخوف الإدارة الأمريكية دفعها إلى إرسال المزيد من الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا"، مؤكّدا أن "الأمر خطير للغاية".

وشدّد على أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يقبل بسقوط أي مواطن روسي بأسلحة أمريكية، وسيرد بالقوة على أي حادثة تطال أراضي الدولة الاتحادية".

وفي ما يتعلق بهجوم "داغستان"، اعتبر علم أنّ "مصدر الإرهاب هناك أصبح معروفا"، مستنكرا "التعرض لمدينة متنوعة ثقافيا وتتمتع بموقع استراتيجي على صعيد المحروقات". وذكر أنّ "الإرهاب الأصولي اتخذ منحى طائفيا واستهدف كنائس لإشعال الفتنة في تلك المنطقة"، مشيرا إلى أنّ "الاستهداف كان موجعا ومخططا له منذ فترة طويلة"، وأنّ "الهدف منه إضعاف الحكومة الروسية".
فيديو كاميرا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
خبير: قرار تقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية فرض من قبل واشنطن على الاتحاد الأوروبي
11:59 GMT
وقال علم إن "مؤتمر سويسرا للسلام لم يؤت ثماره وفقد قيمته بدون حضور رسمي لدولة روسيا الاتحادية، والصين تقدمت بمبادرات أكثر فعالية لحل الأزمة الأوكرانية".
وانتقد علم ما وصفه "بالتململ الغربي في أوكرانيا وإنفاق مليارات الدولارات على الأسلحة فيها دون التوصل إلى أي نتيجة".
ورأى علم أن "ما يجري في أوكرانيا بعيد عن أي شعور انساني، وأن كييف تحولت إلى ساحة لاختبار الأسلحة الغربية الحديثة"، مشيرا إلى أنّه "يراد من تلك العمليات إيلام الجانب الروسي لعله يتنازل عن بعض الشروط في ما يخص عمليته العسكرية الخاصة".
وذكر بأن "الناتو يحاول الضغط معنويا على روسيا وأن الانتخابات في الغرب أدت إلى اعتبار ملف أوكرانيا ورقة للضغط على الأطراف السياسية المتنافسة هناك".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تدعو دول الغرب للتجاوب مع مبادراتها للسلام بشأن أوكرانيا قبل "فوات الأوان"
19 يونيو, 02:48 GMT
ونوّه علم بأنّ "التاريخ لن يرحم القادة الأوروبيين الذين تخلوا عن شعوبهم وتجاوزوا كل الشرع الدولية ولم يحفظوا ماء الوجه ووافقوا على أن تجرهم واشنطن إلى التهلكة"، مضيفا أن "اليمين المتطرف في أوروبا شعر بخيبة أمل نتيجة تعرضه للخيانة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي عجز عن معالجة المشاكل وأنفق مليارات الدولارات على الأسلحة، في حين لم يتمكن من توفير سلة غذائية للفقراء".
وأوضح علم أن "ما دفع اليمين المتطرف إلى التقدم في أوروبا هو عجز الحكومات الغربية عن مواجهة الملفات المصيرية، أبرزها ملف النازحين". وأشاد "بالتقدم الروسي على محاور عدة في أوكرانيا"، وقال: "روسيا مستمرة في مسار الحرية لتحقيق الأهداف ومواجهة الإرهاب والنازية"، وأنّ "أي هجمات ضد روسيا لن تؤثر على حكمة الكرملين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل عدد من أفراد عائلة هنية بقصف إسرائيلي على حي الدرج.. فيديو وصور13:09 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала