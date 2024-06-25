https://sarabic.ae/20240625/روسيا-تطالب-إسرائيل-بالتخلي-عن-العملية-العسكرية-في-رفح--1090173401.html
روسيا تطالب إسرائيل بالتخلي عن العملية العسكرية في رفح
روسيا تطالب إسرائيل بالتخلي عن العملية العسكرية في رفح
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تطالب إسرائيل بالتخلي عن العملية في رفح وتدعو أطراف النزاع إلى إطلاق سراح المحتجزين. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T15:46+0000
2024-06-25T15:46+0000
2024-06-25T15:46+0000
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وقال المندوب الروسي الدائم في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نطالب إسرائيل بالتخلي عن العملية في رفح، وندعو جميع الأطراف إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والفلسطينيين المحتجزين".وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في منتصف يونيو/ حزيران الجاري، قرارا أمريكيا يتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق.
https://sarabic.ae/20240625/رئيس-مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-القضاء-على-حماس-سيستغرق-وقتا-طويلا-1090155247.html
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إسرائيل, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
إسرائيل, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
روسيا تطالب إسرائيل بالتخلي عن العملية العسكرية في رفح
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تطالب إسرائيل بالتخلي عن العملية في رفح وتدعو أطراف النزاع إلى إطلاق سراح المحتجزين.
وقال المندوب الروسي الدائم في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نطالب إسرائيل بالتخلي عن العملية في رفح، وندعو جميع الأطراف إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والفلسطينيين المحتجزين".
وأضاف نيبينزيا أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي سابقًا والذي يتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تحت ستار "وصفة لإنقاذ" القطاع تبين أنه "غير جدي".
وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "القرار 2735 بشأن صفقة معينة، والتي كان من المفترض أن تكون نتيجتها النهائية وقف إطلاق النار، على الأقل كما قال المؤلفون الأمريكيون، لا يعمل".
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في منتصف يونيو/ حزيران الجاري، قرارا أمريكيا يتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق.