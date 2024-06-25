https://sarabic.ae/20240625/زعيم-عصائب-أهل-الحق-العراقية-يحذر-من-ضرب-مصالح-أمريكا-إذا-هوجم-حزب-الله-1090153676.html
زعيم "عصائب أهل الحق" العراقية يحذر من ضرب مصالح أمريكا إذا هوجم "حزب الله"
زعيم "عصائب أهل الحق" العراقية يحذر من ضرب مصالح أمريكا إذا هوجم "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أكد زعيم "عصائب أهل الحق" العراقية، قيس الخزعلي، أن "هناك تسريبات تفيد بنية إسرائيل توسيع عملياتها بالهجوم على لبنان وعلى حزب الله". 25.06.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الخزعلي، في كلمة له، إنه "في حال استمرار الولايات المتحدة في دعم إسرائيل، وهاجمت الأخيرة لبنان وحزب الله، فستصبح المصالح الأمريكية في المنطقة والعراق محل استهداف".وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الإثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، الذي اعتبر أن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن أراضيها في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.وأكد براون، بحسب الوكالة، أنه في حالة نشوب صراع بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن إيران ستقدم دعما واسع النطاق لحزب الله اللبناني، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يهدد القوات الأمريكية في المنطقة.ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240625/بري-سنقاتل-في-الصفوف-الأمامية-إذا-توغلت-إسرائيل-برا-في-لبنان-1090152445.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
زعيم "عصائب أهل الحق" العراقية يحذر من ضرب مصالح أمريكا إذا هوجم "حزب الله"
أكد زعيم "عصائب أهل الحق" العراقية، قيس الخزعلي، أن "هناك تسريبات تفيد بنية إسرائيل توسيع عملياتها بالهجوم على لبنان وعلى حزب الله".
وقال الخزعلي، في كلمة له، إنه "في حال استمرار الولايات المتحدة في دعم إسرائيل، وهاجمت الأخيرة لبنان وحزب الله، فستصبح المصالح الأمريكية في المنطقة والعراق محل استهداف".
وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الإثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة
بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، الذي اعتبر أن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن أراضيها في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.
وأكد براون، بحسب الوكالة، أنه في حالة نشوب صراع بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن إيران ستقدم دعما واسع النطاق لحزب الله اللبناني، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يهدد القوات الأمريكية في المنطقة.
ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله"
من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.