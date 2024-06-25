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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
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شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
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زعيم "عصائب أهل الحق" العراقية يحذر من ضرب مصالح أمريكا إذا هوجم "حزب الله"
زعيم "عصائب أهل الحق" العراقية يحذر من ضرب مصالح أمريكا إذا هوجم "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أكد زعيم "عصائب أهل الحق" العراقية، قيس الخزعلي، أن "هناك تسريبات تفيد بنية إسرائيل توسيع عملياتها بالهجوم على لبنان وعلى حزب الله". 25.06.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الخزعلي، في كلمة له، إنه "في حال استمرار الولايات المتحدة في دعم إسرائيل، وهاجمت الأخيرة لبنان وحزب الله، فستصبح المصالح الأمريكية في المنطقة والعراق محل استهداف".وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الإثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، الذي اعتبر أن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن أراضيها في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.وأكد براون، بحسب الوكالة، أنه في حالة نشوب صراع بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن إيران ستقدم دعما واسع النطاق لحزب الله اللبناني، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يهدد القوات الأمريكية في المنطقة.ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240625/بري-سنقاتل-في-الصفوف-الأمامية-إذا-توغلت-إسرائيل-برا-في-لبنان-1090152445.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

زعيم "عصائب أهل الحق" العراقية يحذر من ضرب مصالح أمريكا إذا هوجم "حزب الله"

07:43 GMT 25.06.2024
© AFP 2023 / SABAH ARARقيس الخزعلي
قيس الخزعلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© AFP 2023 / SABAH ARAR
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أكد زعيم "عصائب أهل الحق" العراقية، قيس الخزعلي، أن "هناك تسريبات تفيد بنية إسرائيل توسيع عملياتها بالهجوم على لبنان وعلى حزب الله".
وقال الخزعلي، في كلمة له، إنه "في حال استمرار الولايات المتحدة في دعم إسرائيل، وهاجمت الأخيرة لبنان وحزب الله، فستصبح المصالح الأمريكية في المنطقة والعراق محل استهداف".
وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الإثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، الذي اعتبر أن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن أراضيها في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.
وأكد براون، بحسب الوكالة، أنه في حالة نشوب صراع بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن إيران ستقدم دعما واسع النطاق لحزب الله اللبناني، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يهدد القوات الأمريكية في المنطقة.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
بري: سنقاتل في الصفوف الأمامية إذا توغلت إسرائيل برا في لبنان
06:16 GMT
ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
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