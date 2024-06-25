https://sarabic.ae/20240625/سيمونيان-بعد-الإفراج-عن-أسانج-لن-يتغير-شيء-بخصوص-حرية-التعبير-في-واشنطن-1090176333.html

سيمونيان: بعد الإفراج عن أسانج لن يتغير شيء بخصوص حرية التعبير في واشنطن

سيمونيان: بعد الإفراج عن أسانج لن يتغير شيء بخصوص حرية التعبير في واشنطن

سبوتنيك عربي

صرحت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" التي تضم وكالة "سبوتنيك" الروسية، مارغريتا سيمونيان، أنه بعد قضية مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، لن يتغير... 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T17:49+0000

2024-06-25T17:49+0000

2024-06-25T17:49+0000

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وأضافت سيمونيان لوكالة "سبوتنيك": "لا، لن يتغير شيء، هذه كلها لعبة سياسية، واحتاج بايدن إلى ذلك في لحظة معينة من أجل كسب أصوات معينة. لو لم تكن هناك انتخابات، لما تم إطلاق سراحه".وتابعت سيمونيان: "أتمنى أن يعود إلى حياته النشطة، وأتمنى أن يعود إلى إذاعتنا، وإذا كنتم تتذكرون، قبل أن يحدث له كل هذا، استضاف برنامجًا في إذاعتنا عام 2012، قبل 12 عامًا، وكان برنامجا رائعًا".كما وصفت أسانج بأنه "أفضل صحفي في عصرنا، وصاحب رؤية"، واقترحت عليه أن يكتب كتابًا.ويجب أن يتم توقيع الصفقة في جزيرة سايبان، وتم تحديد موعد الجلسة في 26 يونيو (الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي)، وبعد ذلك سيسافر الصحفي إلى موطنه أستراليا.واكتسب أسانج شهرة عالمية باعتباره مؤسس موقع "ويكيليكس"، الذي نشر مئات الآلاف من المواد السرية التي تكشف، على وجه الخصوص، الأعمال الأمريكية غير القانونية خلال العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق، ومن بينها تسجيل فيديو لمقتل مدنيين عراقيين أثناء هجوم على مروحية أمريكية في بغداد عام 2007.ومنذ يونيو/ حزيران 2012، اختبأ مؤسس "ويكيليكس" في سفارة الإكوادور في لندن، خوفا من تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث اتهم بالتجسس وإفشاء معلومات سرية.وفي صباح 11 أبريل/ نيسان 2019، تم اعتقال أسانج بناءً على طلب من واشنطن، ولمدة خمس سنوات كان في سجن بلمارش شديد الحراسة أثناء عقد جلسات استماع حول إمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة، وهناك واجه عقوبة السجن لمدة 175 عامًا في 18 تهمة.

https://sarabic.ae/20240625/إطلاق-سراح-أسانج-ونقله-إلى-جزر-ماريانا-الأمريكية-1090154071.html

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