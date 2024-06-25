سيمونيان: بعد الإفراج عن أسانج لن يتغير شيء بخصوص حرية التعبير في واشنطن

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
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خبير: الغرب عاقب أسانج بدلا من القادة المتورطين في جرائم حرب كشف هو عنها
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ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
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https://sarabic.ae/20240625/سيمونيان-بعد-الإفراج-عن-أسانج-لن-يتغير-شيء-بخصوص-حرية-التعبير-في-واشنطن-1090176333.html
سيمونيان: بعد الإفراج عن أسانج لن يتغير شيء بخصوص حرية التعبير في واشنطن
سيمونيان: بعد الإفراج عن أسانج لن يتغير شيء بخصوص حرية التعبير في واشنطن
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" التي تضم وكالة "سبوتنيك" الروسية، مارغريتا سيمونيان، أنه بعد قضية مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، لن يتغير... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T17:49+0000
2024-06-25T17:49+0000
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وأضافت سيمونيان لوكالة "سبوتنيك": "لا، لن يتغير شيء، هذه كلها لعبة سياسية، واحتاج بايدن إلى ذلك في لحظة معينة من أجل كسب أصوات معينة. لو لم تكن هناك انتخابات، لما تم إطلاق سراحه".وتابعت سيمونيان: "أتمنى أن يعود إلى حياته النشطة، وأتمنى أن يعود إلى إذاعتنا، وإذا كنتم تتذكرون، قبل أن يحدث له كل هذا، استضاف برنامجًا في إذاعتنا عام 2012، قبل 12 عامًا، وكان برنامجا رائعًا".كما وصفت أسانج بأنه "أفضل صحفي في عصرنا، وصاحب رؤية"، واقترحت عليه أن يكتب كتابًا.ويجب أن يتم توقيع الصفقة في جزيرة سايبان، وتم تحديد موعد الجلسة في 26 يونيو (الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي)، وبعد ذلك سيسافر الصحفي إلى موطنه أستراليا.واكتسب أسانج شهرة عالمية باعتباره مؤسس موقع "ويكيليكس"، الذي نشر مئات الآلاف من المواد السرية التي تكشف، على وجه الخصوص، الأعمال الأمريكية غير القانونية خلال العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق، ومن بينها تسجيل فيديو لمقتل مدنيين عراقيين أثناء هجوم على مروحية أمريكية في بغداد عام 2007.ومنذ يونيو/ حزيران 2012، اختبأ مؤسس "ويكيليكس" في سفارة الإكوادور في لندن، خوفا من تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث اتهم بالتجسس وإفشاء معلومات سرية.وفي صباح 11 أبريل/ نيسان 2019، تم اعتقال أسانج بناءً على طلب من واشنطن، ولمدة خمس سنوات كان في سجن بلمارش شديد الحراسة أثناء عقد جلسات استماع حول إمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة، وهناك واجه عقوبة السجن لمدة 175 عامًا في 18 تهمة.
https://sarabic.ae/20240625/إطلاق-سراح-أسانج-ونقله-إلى-جزر-ماريانا-الأمريكية-1090154071.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

سيمونيان: بعد الإفراج عن أسانج لن يتغير شيء بخصوص حرية التعبير في واشنطن

17:49 GMT 25.06.2024
© Sputnik . Alex McNaughton / الانتقال إلى بنك الصورجوليان أسانج
جوليان أسانج - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Sputnik . Alex McNaughton
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صرحت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" التي تضم وكالة "سبوتنيك" الروسية، مارغريتا سيمونيان، أنه بعد قضية مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، لن يتغير شيء في الولايات المتحدة وفي العالم فيما يتعلق بالصحافة وحرية التعبير.
وأضافت سيمونيان لوكالة "سبوتنيك": "لا، لن يتغير شيء، هذه كلها لعبة سياسية، واحتاج بايدن إلى ذلك في لحظة معينة من أجل كسب أصوات معينة. لو لم تكن هناك انتخابات، لما تم إطلاق سراحه".

وأعربت رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا"، عن أملها في أن تتمكن من التواصل مع أسانج مرة أخرى يومًا ما، وأن يتمكن من العودة إلى الحياة النشطة.

وتابعت سيمونيان: "أتمنى أن يعود إلى حياته النشطة، وأتمنى أن يعود إلى إذاعتنا، وإذا كنتم تتذكرون، قبل أن يحدث له كل هذا، استضاف برنامجًا في إذاعتنا عام 2012، قبل 12 عامًا، وكان برنامجا رائعًا".
كما وصفت أسانج بأنه "أفضل صحفي في عصرنا، وصاحب رؤية"، واقترحت عليه أن يكتب كتابًا.
وتم إطلاق سراح أسانج من سجن بريطاني، صباح اليوم الثلاثاء، بعد التوصل إلى اتفاق مع المدعين الأمريكيين لقبول اعتراف جزئي بالذنب مقابل السنوات الخمس التي قضاها بالفعل خلف القضبان.
ويجب أن يتم توقيع الصفقة في جزيرة سايبان، وتم تحديد موعد الجلسة في 26 يونيو (الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي)، وبعد ذلك سيسافر الصحفي إلى موطنه أستراليا.
جوليان أسانج - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
إطلاق سراح أسانج ونقله إلى جزر ماريانا الأمريكية
07:57 GMT
واكتسب أسانج شهرة عالمية باعتباره مؤسس موقع "ويكيليكس"، الذي نشر مئات الآلاف من المواد السرية التي تكشف، على وجه الخصوص، الأعمال الأمريكية غير القانونية خلال العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق، ومن بينها تسجيل فيديو لمقتل مدنيين عراقيين أثناء هجوم على مروحية أمريكية في بغداد عام 2007.

وفي عام 2010، اتُهم الصحفي بالاغتصاب والتحرش في السويد، ولقد نفى كل شيء. وبحسب أسانج، فإن النساء اللاتي تقدمن بشكاوى ضده تصرفن بدافع الانتقام وتحت تأثير الشرطة، وقد تم إغلاق القضية أخيرًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ومنذ يونيو/ حزيران 2012، اختبأ مؤسس "ويكيليكس" في سفارة الإكوادور في لندن، خوفا من تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث اتهم بالتجسس وإفشاء معلومات سرية.
وفي صباح 11 أبريل/ نيسان 2019، تم اعتقال أسانج بناءً على طلب من واشنطن، ولمدة خمس سنوات كان في سجن بلمارش شديد الحراسة أثناء عقد جلسات استماع حول إمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة، وهناك واجه عقوبة السجن لمدة 175 عامًا في 18 تهمة.
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