ضجة في المغرب إثر السماح لسفينة عسكرية إسرائيلية بدخول ميناء طنجة للتزود بالوقود

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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23 د
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خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
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شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
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البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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https://sarabic.ae/20240625/ضجة-في-المغرب-إثر-السماح-لسفينة-عسكرية-إسرائيلية-بدخول-ميناء-طنجة-للتزود-بالوقود-1090152857.html
ضجة في المغرب إثر السماح لسفينة عسكرية إسرائيلية بدخول ميناء طنجة للتزود بالوقود
ضجة في المغرب إثر السماح لسفينة عسكرية إسرائيلية بدخول ميناء طنجة للتزود بالوقود
سبوتنيك عربي
أعربت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، عن رفضها لاستقبال سفينة حربية إسرائيلية في ميناء طنجة الواقع على بعد 45 كيلومترا شمال شرق مدينة طنجة وعلى... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T06:34+0000
2024-06-25T06:34+0000
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وأصدرت المنظمة، بيانا عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، تعبر فيه عن استيائها من "غياب ردة فعل من الدولة المغربية"، مشيرة إلى أن سفينة "INS Komemiyut" التابعة لإسرائيل التي تشن حاليا حربا بلا هوادة على قطاع غزة، رست في ميناء طنجة يوم 6 يونيو/ حزيران الماضي للتزود بالوقود والطعام قبل مواصلة رحلتها إلى ميناء حيفا.وأبدت المنظمة استياءها من عدم اتخاذ السلطات المغربية خطوات مماثلة لما فعلته إسبانيا التي رفضت مرور السفينة الإسرائيلية في مياهها، حيث منعت مدريد في 19 مايو/ آيار توقف سفينة الشحن "ماريان دانيكا"، التي كانت قادمة من الهند محملة بأسلحة موجهة لإسرائيل، في أحد الموانئ الإسبانية.كما اعتبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أن السماح باستقبال السفينة الحربية الإسرائيلية يعد انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مشيرة إلى أن "هذه القضية ستكون حاضرة بقوة في المظاهرات المقبلة التي ستنظمها الجبهة، خاصة في مدينة طنجة".وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.يأتي ذلك في وقت لا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20230717/الديوان-الملكي-المغربي-إسرائيل-تعترف-بسيادتنا-على-الصحراء-الغربية-1079154713.html
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أخبار المغرب اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ضجة في المغرب إثر السماح لسفينة عسكرية إسرائيلية بدخول ميناء طنجة للتزود بالوقود

06:34 GMT 25.06.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورميناء الصويرة ، المغرب 7 مارس 2020
ميناء الصويرة ، المغرب 7 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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تابعنا عبر
أعربت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، عن رفضها لاستقبال سفينة حربية إسرائيلية في ميناء طنجة الواقع على بعد 45 كيلومترا شمال شرق مدينة طنجة وعلى بعد 15 كيلومترا شمالا من السواحل الإسبانية.
وأصدرت المنظمة، بيانا عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، تعبر فيه عن استيائها من "غياب ردة فعل من الدولة المغربية"، مشيرة إلى أن سفينة "INS Komemiyut" التابعة لإسرائيل التي تشن حاليا حربا بلا هوادة على قطاع غزة، رست في ميناء طنجة يوم 6 يونيو/ حزيران الماضي للتزود بالوقود والطعام قبل مواصلة رحلتها إلى ميناء حيفا.
وأبدت المنظمة استياءها من عدم اتخاذ السلطات المغربية خطوات مماثلة لما فعلته إسبانيا التي رفضت مرور السفينة الإسرائيلية في مياهها، حيث منعت مدريد في 19 مايو/ آيار توقف سفينة الشحن "ماريان دانيكا"، التي كانت قادمة من الهند محملة بأسلحة موجهة لإسرائيل، في أحد الموانئ الإسبانية.
ملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
الديوان الملكي المغربي: إسرائيل تعترف بسيادتنا على الصحراء الغربية
17 يوليو 2023, 16:38 GMT
كما اعتبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أن السماح باستقبال السفينة الحربية الإسرائيلية يعد انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مشيرة إلى أن "هذه القضية ستكون حاضرة بقوة في المظاهرات المقبلة التي ستنظمها الجبهة، خاصة في مدينة طنجة".
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.
يأتي ذلك في وقت لا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
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