قيادي بالحركة لـ "سبوتنيك": حماس ستطلق سراح المواطنين الروسيين مع التوصل لاتفاق تهدئة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20240625/قيادي-بالحركة-لـ-سبوتنيك-حماس-ستطلق-سراح-المواطنين-الروسيين-مع-التوصل-لاتفاق-تهدئة-1090151144.html
قيادي بالحركة لـ "سبوتنيك": حماس ستطلق سراح المواطنين الروسيين مع التوصل لاتفاق تهدئة
قيادي بالحركة لـ "سبوتنيك": حماس ستطلق سراح المواطنين الروسيين مع التوصل لاتفاق تهدئة
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، بأن الحركة ستطلق سراج المواطنين اللذين يحملان جنسية روسية فور التوصل لاتفاق تهدئة ووقف إطلاق... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T03:10+0000
2024-06-25T03:10+0000
حركة حماس
موسى أبو مرزوق
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
رهان
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موسكو– سبوتنيك. وقال أبو مرزوق في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "خلال اللقاء مع (الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وبلدان أفريقيا) ميخائيل بوغدانوف تم طرح مسألة الرهينتين الإسرائيليتين الروسيتين الموجودتين لدى حركة حماس، وأخبرناه أنه عندما تقبل إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى سوف تكون لهم الأولوية، إكراماً لصداقتنا مع روسيا الاتحادية".وأشار إلى أنه "لا يوجد محتجزين روس لدى حركة حماس، كل المحتجزين هم إسرائيليين ومعظمهم يحمل جنسيات مختلفة، منهم من يحمل جنسية أمريكية أو مكسيكية أو أوكرانية والروسية وجنسيات مختلفة".هذا وتبذل القاهرة والدوحة وواشنطن جهود وساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل منذ بدء التصعيد بين الجانبين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من أجل الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وتكثفت هذه الجهود في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب بايدن قائلاً، إن "الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وإنها تعمل على تحقيق هذا الهدف".وأعلنت مصر وقطر عن تسلّمهما رداً من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
https://sarabic.ae/20240624/قتلى-وجرحى-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-وشمال-غزة-1090149334.html
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حركة حماس, موسى أبو مرزوق, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, رهان
حركة حماس, موسى أبو مرزوق, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, رهان

قيادي بالحركة لـ "سبوتنيك": حماس ستطلق سراح المواطنين الروسيين مع التوصل لاتفاق تهدئة

03:10 GMT 25.06.2024
© Sputnik . Johnny Eliasعضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Sputnik . Johnny Elias
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، بأن الحركة ستطلق سراج المواطنين اللذين يحملان جنسية روسية فور التوصل لاتفاق تهدئة ووقف إطلاق النار.
موسكو– سبوتنيك. وقال أبو مرزوق في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "خلال اللقاء مع (الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وبلدان أفريقيا) ميخائيل بوغدانوف تم طرح مسألة الرهينتين الإسرائيليتين الروسيتين الموجودتين لدى حركة حماس، وأخبرناه أنه عندما تقبل إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى سوف تكون لهم الأولوية، إكراماً لصداقتنا مع روسيا الاتحادية".

وأضاف: "لقد قامت حماس في السابق بإطلاق سراح مواطن إسرائيلي روسي خارج إطار الصفقة، إكرامًا للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، ومواقف روسيا الجيدة تجاه الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنه "لا يوجد محتجزين روس لدى حركة حماس، كل المحتجزين هم إسرائيليين ومعظمهم يحمل جنسيات مختلفة، منهم من يحمل جنسية أمريكية أو مكسيكية أو أوكرانية والروسية وجنسيات مختلفة".
وأوضح، أن حركة حماس لا زالت تنتظر موافقة إسرائيل على المقترح المتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، والذي ترفضه إسرائيل حتى اللحظة.
هذا وتبذل القاهرة والدوحة وواشنطن جهود وساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل منذ بدء التصعيد بين الجانبين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من أجل الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتكثفت هذه الجهود في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب وشمال غزة
أمس, 22:01 GMT
ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب بايدن قائلاً، إن "الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وإنها تعمل على تحقيق هذا الهدف".
وأعلنت مصر وقطر عن تسلّمهما رداً من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على كل أنحاء غزة وقنابل حارقة على دير البلح01:20 GMT
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