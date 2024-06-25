https://sarabic.ae/20240625/قيادي-بالحركة-لـ-سبوتنيك-حماس-ستطلق-سراح-المواطنين-الروسيين-مع-التوصل-لاتفاق-تهدئة-1090151144.html

قيادي بالحركة لـ "سبوتنيك": حماس ستطلق سراح المواطنين الروسيين مع التوصل لاتفاق تهدئة

قيادي بالحركة لـ "سبوتنيك": حماس ستطلق سراح المواطنين الروسيين مع التوصل لاتفاق تهدئة

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، بأن الحركة ستطلق سراج المواطنين اللذين يحملان جنسية روسية فور التوصل لاتفاق تهدئة ووقف إطلاق... 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T03:10+0000

2024-06-25T03:10+0000

2024-06-25T03:10+0000

حركة حماس

موسى أبو مرزوق

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

رهان

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موسكو– سبوتنيك. وقال أبو مرزوق في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "خلال اللقاء مع (الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وبلدان أفريقيا) ميخائيل بوغدانوف تم طرح مسألة الرهينتين الإسرائيليتين الروسيتين الموجودتين لدى حركة حماس، وأخبرناه أنه عندما تقبل إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى سوف تكون لهم الأولوية، إكراماً لصداقتنا مع روسيا الاتحادية".وأشار إلى أنه "لا يوجد محتجزين روس لدى حركة حماس، كل المحتجزين هم إسرائيليين ومعظمهم يحمل جنسيات مختلفة، منهم من يحمل جنسية أمريكية أو مكسيكية أو أوكرانية والروسية وجنسيات مختلفة".هذا وتبذل القاهرة والدوحة وواشنطن جهود وساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل منذ بدء التصعيد بين الجانبين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من أجل الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وتكثفت هذه الجهود في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب بايدن قائلاً، إن "الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وإنها تعمل على تحقيق هذا الهدف".وأعلنت مصر وقطر عن تسلّمهما رداً من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

https://sarabic.ae/20240624/قتلى-وجرحى-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-وشمال-غزة-1090149334.html

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حركة حماس, موسى أبو مرزوق, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, رهان