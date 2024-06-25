https://sarabic.ae/20240625/لابيد-الاتفاق-مع-السعودية-سيجعل-وضعنا-أفضل-ووجود-الحكومة-الحالية-يعد-عائقا-أمام-إبرامه-1090163054.html

لابيد: الاتفاق مع السعودية سيجعل وضعنا أفضل ووجود الحكومة الحالية يعد عائقا أمام إبرامه

لابيد: الاتفاق مع السعودية سيجعل وضعنا أفضل ووجود الحكومة الحالية يعد عائقا أمام إبرامه

سبوتنيك عربي

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على ضرورة البدء في تجنيد الحريديم وتطبيق القانون، وإلا سيكون ذلك خيانة للجيش. 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T11:32+0000

2024-06-25T11:32+0000

2024-06-25T11:32+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار السعودية اليوم

السعودية

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/19/1089204275_0:18:1711:980_1920x0_80_0_0_1636934b8fca07360166d5fffc4b06d7.jpg

وقال لابيد، في كلمة له، إن "دولة إسرائيل لن تتعافى إلا إذا كانت هناك صفقة لإعادة المختطفين من قطاع غزة"، محذرا من أن إسرائيل تفقد مكانتها في المجتمع الدولي. وأكد أن "صفقة التطبيع مع السعودية التي تعمل عليها أمريكا ستخلق فرصا استثمارية من أذربيجان إلى مصر وستكون إسرائيل محورها وسيجعلها في وضع أفضل"، مضيفا أن "وجود الحكومة الحالية يعد عائقا أمام إبرام الاتفاق لأنها لا تريد الاعتراف بالفلسطينيين.وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أكد، في مقابلة مع قناة "i24News"، أن "السعودية يمكن أن تقبل التطبيع بوساطة أمريكية دون إقامة دولة فلسطينية".وتعليقا على مخاوف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من رفض إسرائيل قبول حل الدولتين، قال كوهين: "إن موقف المملكة العربية السعودية، كما عبر عنه الأمير فيصل، يسلط الضوء على الضغوط الدولية على إسرائيل للنظر في حل الدولتين. ومع ذلك، يبقى تركيزنا الأساسي على القضاء على التهديد المباشر الذي تشكله حماس وضمان أمن المواطنين الإسرائيليين".وأضاف كوهين: "نقول بكل وضوح إننا لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية هنا. هناك 22 دولة عربية ولكن هناك دولة واحدة فقط هي وطن اليهود وهي دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أنه على الرغم من انسحاب إسرائيل الكامل من غزة قبل 18 عاما، إلا أن المنطقة لم تزدهر بل أصبحت قاعدة لـ"حماس"، بحسب قوله.وصرح الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الشهر الماضي، بأن "التطبيع مع السعودية، خطوة يمكن أن تحدث تغييرا جذريا هائلا".وشدد هرتسوغ، في كلمة له، على "ضرورة فعل كل شيء للاندماج في رؤية التطبيع مع السعودية"، مؤكدا أن "هذا سيشكل انتصارا على إمبراطورية الشر".وأعرب الرئيس الإسرائيلي، عن "أمله في سرعة التطبيع مع السعودية، لأن إمبراطورية الشر سعت، في 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي) إلى تدمير هذه الفرصة".وتناقلت وسائل إعلام، في وقت سابق، تصريحات جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، التي قال فيها إن "واشنطن تقترب من توقيع اتفاق مع السعودية، بشأن التطبيع بين الرياض وتل أبيب".ورغم هذه التصريحات، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أوردت، تصريحات لمسؤول في العائلة الملكية السعودية، لم تذكر اسمه، قال فيها إن "الرياض لن تتمكن من المضي قدما في أي عملية تطبيع حقيقية مع تل أبيب، دون وجود أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية"، حسبما ذكر موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.وتابع المسؤول السعودي: "إقامة الدولة الفلسطينية تمثل حاجة عربية وإسلامية، وإذا تم التخلي عنها فسيتم تصوير المملكة على أنها خائنة"، مضيفا: "الكرة الآن في ملعب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو".وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإتمام صفقة تطبيع بين السعودية وإسرائيل، قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، لكن الرياض تعلن باستمرار أن هذا الأمر مرهون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى اتفاق أمني مع واشنطن.وتشن إسرائيل حربا على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي الحرب التي خلفت نحو 35 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20240521/مسؤول-في-العائلة-المالكة-السعودية-لا-تطبيع-مع-إسرائيل-دون-أفق-سياسي-لدولة-فلسطينية-1089053419.html

https://sarabic.ae/20240521/إسرائيل-التطبيع-مع-السعودية-خطوة-يمكن-أن-تحدث-تغييرا-جذريا-هائلا--1089054935.html

https://sarabic.ae/20240528/مجلس-الوزراء-السعودى-نجدد-رفضنا-لمواصلة-الجيش-الإسرائيلي-انتهاكاته-السافرة-للقرارات-الدولية-1089290100.html

غزة

قطاع غزة

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم