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لابيد: الاتفاق مع السعودية سيجعل وضعنا أفضل ووجود الحكومة الحالية يعد عائقا أمام إبرامه
لابيد: الاتفاق مع السعودية سيجعل وضعنا أفضل ووجود الحكومة الحالية يعد عائقا أمام إبرامه
سبوتنيك عربي
أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على ضرورة البدء في تجنيد الحريديم وتطبيق القانون، وإلا سيكون ذلك خيانة للجيش. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T11:32+0000
2024-06-25T11:32+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
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السعودية
حركة حماس
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العالم
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وقال لابيد، في كلمة له، إن "دولة إسرائيل لن تتعافى إلا إذا كانت هناك صفقة لإعادة المختطفين من قطاع غزة"، محذرا من أن إسرائيل تفقد مكانتها في المجتمع الدولي. وأكد أن "صفقة التطبيع مع السعودية التي تعمل عليها أمريكا ستخلق فرصا استثمارية من أذربيجان إلى مصر وستكون إسرائيل محورها وسيجعلها في وضع أفضل"، مضيفا أن "وجود الحكومة الحالية يعد عائقا أمام إبرام الاتفاق لأنها لا تريد الاعتراف بالفلسطينيين.وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أكد، في مقابلة مع قناة "i24News"، أن "السعودية يمكن أن تقبل التطبيع بوساطة أمريكية دون إقامة دولة فلسطينية".وتعليقا على مخاوف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من رفض إسرائيل قبول حل الدولتين، قال كوهين: "إن موقف المملكة العربية السعودية، كما عبر عنه الأمير فيصل، يسلط الضوء على الضغوط الدولية على إسرائيل للنظر في حل الدولتين. ومع ذلك، يبقى تركيزنا الأساسي على القضاء على التهديد المباشر الذي تشكله حماس وضمان أمن المواطنين الإسرائيليين".وأضاف كوهين: "نقول بكل وضوح إننا لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية هنا. هناك 22 دولة عربية ولكن هناك دولة واحدة فقط هي وطن اليهود وهي دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أنه على الرغم من انسحاب إسرائيل الكامل من غزة قبل 18 عاما، إلا أن المنطقة لم تزدهر بل أصبحت قاعدة لـ"حماس"، بحسب قوله.وصرح الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الشهر الماضي، بأن "التطبيع مع السعودية، خطوة يمكن أن تحدث تغييرا جذريا هائلا".وشدد هرتسوغ، في كلمة له، على "ضرورة فعل كل شيء للاندماج في رؤية التطبيع مع السعودية"، مؤكدا أن "هذا سيشكل انتصارا على إمبراطورية الشر".وأعرب الرئيس الإسرائيلي، عن "أمله في سرعة التطبيع مع السعودية، لأن إمبراطورية الشر سعت، في 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي) إلى تدمير هذه الفرصة".وتناقلت وسائل إعلام، في وقت سابق، تصريحات جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، التي قال فيها إن "واشنطن تقترب من توقيع اتفاق مع السعودية، بشأن التطبيع بين الرياض وتل أبيب".ورغم هذه التصريحات، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أوردت، تصريحات لمسؤول في العائلة الملكية السعودية، لم تذكر اسمه، قال فيها إن "الرياض لن تتمكن من المضي قدما في أي عملية تطبيع حقيقية مع تل أبيب، دون وجود أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية"، حسبما ذكر موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.وتابع المسؤول السعودي: "إقامة الدولة الفلسطينية تمثل حاجة عربية وإسلامية، وإذا تم التخلي عنها فسيتم تصوير المملكة على أنها خائنة"، مضيفا: "الكرة الآن في ملعب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو".وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإتمام صفقة تطبيع بين السعودية وإسرائيل، قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، لكن الرياض تعلن باستمرار أن هذا الأمر مرهون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى اتفاق أمني مع واشنطن.وتشن إسرائيل حربا على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي الحرب التي خلفت نحو 35 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240521/مسؤول-في-العائلة-المالكة-السعودية-لا-تطبيع-مع-إسرائيل-دون-أفق-سياسي-لدولة-فلسطينية-1089053419.html
https://sarabic.ae/20240521/إسرائيل-التطبيع-مع-السعودية-خطوة-يمكن-أن-تحدث-تغييرا-جذريا-هائلا--1089054935.html
https://sarabic.ae/20240528/مجلس-الوزراء-السعودى-نجدد-رفضنا-لمواصلة-الجيش-الإسرائيلي-انتهاكاته-السافرة-للقرارات-الدولية-1089290100.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

لابيد: الاتفاق مع السعودية سيجعل وضعنا أفضل ووجود الحكومة الحالية يعد عائقا أمام إبرامه

11:32 GMT 25.06.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على ضرورة البدء في تجنيد الحريديم وتطبيق القانون، وإلا سيكون ذلك خيانة للجيش.
وقال لابيد، في كلمة له، إن "دولة إسرائيل لن تتعافى إلا إذا كانت هناك صفقة لإعادة المختطفين من قطاع غزة"، محذرا من أن إسرائيل تفقد مكانتها في المجتمع الدولي.
وأكد أن "صفقة التطبيع مع السعودية التي تعمل عليها أمريكا ستخلق فرصا استثمارية من أذربيجان إلى مصر وستكون إسرائيل محورها وسيجعلها في وضع أفضل"، مضيفا أن "وجود الحكومة الحالية يعد عائقا أمام إبرام الاتفاق لأنها لا تريد الاعتراف بالفلسطينيين.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
مسؤول في العائلة المالكة السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل دون أفق سياسي لدولة فلسطينية
21 مايو, 08:16 GMT
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أكد، في مقابلة مع قناة "i24News"، أن "السعودية يمكن أن تقبل التطبيع بوساطة أمريكية دون إقامة دولة فلسطينية".
وتعليقا على مخاوف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من رفض إسرائيل قبول حل الدولتين، قال كوهين: "إن موقف المملكة العربية السعودية، كما عبر عنه الأمير فيصل، يسلط الضوء على الضغوط الدولية على إسرائيل للنظر في حل الدولتين. ومع ذلك، يبقى تركيزنا الأساسي على القضاء على التهديد المباشر الذي تشكله حماس وضمان أمن المواطنين الإسرائيليين".
وأضاف كوهين: "نقول بكل وضوح إننا لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية هنا. هناك 22 دولة عربية ولكن هناك دولة واحدة فقط هي وطن اليهود وهي دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أنه على الرغم من انسحاب إسرائيل الكامل من غزة قبل 18 عاما، إلا أن المنطقة لم تزدهر بل أصبحت قاعدة لـ"حماس"، بحسب قوله.
وصرح الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الشهر الماضي، بأن "التطبيع مع السعودية، خطوة يمكن أن تحدث تغييرا جذريا هائلا".
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
إسرائيل: التطبيع مع السعودية خطوة يمكن أن تحدث تغييرا جذريا هائلا
21 مايو, 09:08 GMT
وشدد هرتسوغ، في كلمة له، على "ضرورة فعل كل شيء للاندماج في رؤية التطبيع مع السعودية"، مؤكدا أن "هذا سيشكل انتصارا على إمبراطورية الشر".
وأعرب الرئيس الإسرائيلي، عن "أمله في سرعة التطبيع مع السعودية، لأن إمبراطورية الشر سعت، في 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي) إلى تدمير هذه الفرصة".
وتناقلت وسائل إعلام، في وقت سابق، تصريحات جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، التي قال فيها إن "واشنطن تقترب من توقيع اتفاق مع السعودية، بشأن التطبيع بين الرياض وتل أبيب".
ورغم هذه التصريحات، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أوردت، تصريحات لمسؤول في العائلة الملكية السعودية، لم تذكر اسمه، قال فيها إن "الرياض لن تتمكن من المضي قدما في أي عملية تطبيع حقيقية مع تل أبيب، دون وجود أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية"، حسبما ذكر موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
مجلس الوزراء السعودى: نجدد رفضنا لمواصلة الجيش الإسرائيلي انتهاكاته السافرة للقرارات الدولية
28 مايو, 17:22 GMT
وتابع المسؤول السعودي: "إقامة الدولة الفلسطينية تمثل حاجة عربية وإسلامية، وإذا تم التخلي عنها فسيتم تصوير المملكة على أنها خائنة"، مضيفا: "الكرة الآن في ملعب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو".
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإتمام صفقة تطبيع بين السعودية وإسرائيل، قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، لكن الرياض تعلن باستمرار أن هذا الأمر مرهون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى اتفاق أمني مع واشنطن.
وتشن إسرائيل حربا على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي الحرب التي خلفت نحو 35 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب.
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