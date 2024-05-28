https://sarabic.ae/20240528/مجلس-الوزراء-السعودى-نجدد-رفضنا-لمواصلة-الجيش-الإسرائيلي-انتهاكاته-السافرة-للقرارات-الدولية-1089290100.html

مجلس الوزراء السعودى: نجدد رفضنا لمواصلة الجيش الإسرائيلي انتهاكاته السافرة للقرارات الدولية

مجلس الوزراء السعودى: نجدد رفضنا لمواصلة الجيش الإسرائيلي انتهاكاته السافرة للقرارات الدولية

سبوتنيك عربي

جدد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رفضه لمواصلة إسرائيل انتهاكاته للقرارات الدولية. 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T17:22+0000

2024-05-28T17:22+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وبحسب بيان من وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن "مجلس الوزراء تناول عددا من التقارير حول تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين العربية والإقليمية، وجدد الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة للقرارات والقوانين الدولية كافة، والتأكيد على المجتمع الدولي بضرورة التدخل للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني".يشار إلى أن 45 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الأول، بعد قصفها مخيما للنازحين شمال غرب رفح، ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وفقا لوكالة "وفا". ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة طارئة، حول الوضع في رفح في قطاع غزة، وذلك بناء على طلب من الجزائر. وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240528/وزير-إسرائيلي-السعودية-يمكنها-التطبيع-دون-إقامة-دولة-فلسطينية-1089269469.html

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