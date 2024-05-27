https://sarabic.ae/20240527/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-مغلقة-بشأن-الهجوم-الإسرائيلي-على-خيام-اللاجئين-في-رفح-الثلاثاء-1089266433.html
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة بشأن الهجوم الإسرائيلي على خيام اللاجئين في رفح الثلاثاء
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة بشأن الهجوم الإسرائيلي على خيام اللاجئين في رفح الثلاثاء
سبوتنيك عربي
قالت مصادر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الاثنين، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة غدا الثلاثاء، بشأن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T22:33+0000
2024-05-27T22:33+0000
2024-05-27T22:33+0000
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وأضاف المصدر لـ "سبوتنيك"، إن "الجزائر طلبت عقد اجتماع على خلفية أحداث رفح ومن المتوقع عقده بعد ظهر غد".وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق، إن عددا كبيرا من الأشخاص قتللوا وجرحوا بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين شمال غرب رفح.وتعرضت رفح خلال الساعات الأخيرة لسلسلة غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثف وسط وشرق المحافظة، بالتزامن مع نسف قوات الجيش الإسرائيلي عدد من المنازل والمنشآت.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.جدير باذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240527/قتلى-وجرحى-جراء-قصف-إسرائيلي-على-شمال-رفح-1089266076.html
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طوفان الأقصى, منظمة الأمم المتحدة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح
طوفان الأقصى, منظمة الأمم المتحدة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة بشأن الهجوم الإسرائيلي على خيام اللاجئين في رفح الثلاثاء
حصري
قالت مصادر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الاثنين، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة غدا الثلاثاء، بشأن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على خيام النازحين في رفح.
وأضاف المصدر لـ "سبوتنيك"، إن "الجزائر طلبت عقد اجتماع على خلفية أحداث رفح
ومن المتوقع عقده بعد ظهر غد".
وأوضح مصدر ثان لـ "سبوتنيك"، أن الاجتماع المغلق جاء على خلفية قصف إسرائيل لخيام النازحين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق، إن عددا كبيرا من الأشخاص قتللوا وجرحوا بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين شمال غرب رفح.
وتعرضت رفح خلال الساعات الأخيرة لسلسلة غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثف وسط وشرق المحافظة، بالتزامن مع نسف قوات الجيش الإسرائيلي عدد من المنازل والمنشآت.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
جدير باذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.