https://sarabic.ae/20240625/مقتل-13-فلسطينيا-بينهم-شقيقة-هنية-وأفراد-من-عائلته-في-قصف-إسرائيلي-على-منزل-بمخيم-الشاطئ-في-غزة--1090152035.html
مقتل 13 فلسطينيا بينهم شقيقة هنية وأفراد من عائلته في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم الشاطئ في غزة
مقتل 13 فلسطينيا بينهم شقيقة هنية وأفراد من عائلته في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم الشاطئ في غزة
سبوتنيك عربي
قتل 13 شخصا بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في قطاع غزة. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T05:20+0000
2024-06-25T05:20+0000
2024-06-25T05:20+0000
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وقالت قناة "فلسطين اليوم"، إن "القصف الإسرائيلي استهدف منزلا يؤوي عائلة هنية في مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة".في هذه الأثناء، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "هناك أنباء عن مقتل 9 من أفراد عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطىء غرب غزة".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240624/نتنياهو-لن-نرضى-بأقل-من-النصر-الكامل-على-حماس-1090144956.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مقتل 13 فلسطينيا بينهم شقيقة هنية وأفراد من عائلته في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم الشاطئ في غزة
قتل 13 شخصا بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في قطاع غزة.
وقالت قناة "فلسطين اليوم"، إن "القصف الإسرائيلي استهدف منزلا يؤوي عائلة هنية في مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة".
في هذه الأثناء، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "هناك أنباء عن مقتل 9 من أفراد عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطىء غرب غزة".
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب
بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.