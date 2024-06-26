https://sarabic.ae/20240626/الجيش-البوليفي-يتحرك-للاستيلاء-على-السلطة-ورئيس-الأركان-يعلن-التخطيط-لتشكيل-حكومة-جديدة-1090209597.html
الجيش البوليفي يتحرك للاستيلاء على السلطة ورئيس الأركان يعلن التخطيط لتشكيل حكومة جديدة
الجيش البوليفي يتحرك للاستيلاء على السلطة ورئيس الأركان يعلن التخطيط لتشكيل حكومة جديدة
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس بوليفيا، لويس آرثي، الجيش بمحاولة الانقلاب بعد تحركه للسيطرة على السلطة بقيادة رئيس الأركان، خوان خوسيه ثونيغا. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T21:20+0000
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لاباز- سبوتنيك. ووصف آرثي، خلال خطاب موجه للشعب البوليفي، تحرك الجيش بأنه "انقلاب"، بعد اقتحام قوات تابعة للجيش القصر الجمهوري في العاصمة لاباز، قصر "كويمادو".من جانبه، قال رئيس الأركان ثونيغا: "نعرب عن استيائنا حيال الأوضاع في البلاد، وحيال وضع القوات المسلحة والجيش الذي أنجب هذا الوطن... سنسترد وطننا. كفى تدميرًا لوطننا". وأضاف ثونيغا أن حكومة جديدة ستُشكل نتيجة لحركة الجيش.ودعت وزارة الخارجية البوليفية المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الرئيس لويس آرثي بوصفه الرئيس المنتخب شرعيًا، واحترام قيم الديمقراطية.وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أفادت وسائل إعلام محلية بتحرك قوات من الجيش إلى ميدان "موريّو"، الميدان الرئيسي في العاصمة البوليفية لاباز، والذي يضم منشآت حكومية عدة.
https://sarabic.ae/20240626/بوليفيا-تدعو-المجتمع-الدولي-إلى-دعم-الرئيس-آرسي-وسط-الأحداث-في-لاباز-1090208912.html
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بوليفيا, أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا, تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا
بوليفيا, أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا, تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا
الجيش البوليفي يتحرك للاستيلاء على السلطة ورئيس الأركان يعلن التخطيط لتشكيل حكومة جديدة
21:20 GMT 26.06.2024 (تم التحديث: 21:33 GMT 26.06.2024)
اتهم رئيس بوليفيا، لويس آرثي، الجيش بمحاولة الانقلاب بعد تحركه للسيطرة على السلطة بقيادة رئيس الأركان، خوان خوسيه ثونيغا.
لاباز- سبوتنيك
. ووصف آرثي، خلال خطاب موجه للشعب البوليفي، تحرك الجيش بأنه "انقلاب"، بعد اقتحام قوات تابعة للجيش القصر الجمهوري في العاصمة لاباز، قصر "كويمادو".
من جانبه، قال رئيس الأركان ثونيغا: "نعرب عن استيائنا حيال الأوضاع في البلاد، وحيال وضع القوات المسلحة والجيش الذي أنجب هذا الوطن... سنسترد وطننا. كفى تدميرًا لوطننا". وأضاف ثونيغا أن حكومة جديدة ستُشكل نتيجة لحركة الجيش.
ودعت وزارة الخارجية البوليفية المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الرئيس لويس آرثي بوصفه الرئيس المنتخب شرعيًا، واحترام قيم الديمقراطية.
وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أفادت وسائل إعلام محلية بتحرك قوات من الجيش إلى ميدان "موريّو"
، الميدان الرئيسي في العاصمة البوليفية لاباز، والذي يضم منشآت حكومية عدة.