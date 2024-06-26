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مراسل "سبوتنيك" في السويداء: عدوان إسرائيلي استهدف موقع "تل الصحن" بريف المحافظة الشرقي
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اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
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29 د
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مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
كواليس السينما
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09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
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https://sarabic.ae/20240626/بوليفيا-تدعو-المجتمع-الدولي-إلى-دعم-الرئيس-آرسي-وسط-الأحداث-في-لاباز-1090208912.html
بوليفيا تدعو المجتمع الدولي إلى دعم الرئيس آرسي وسط الأحداث في لاباز
بوليفيا تدعو المجتمع الدولي إلى دعم الرئيس آرسي وسط الأحداث في لاباز
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية البوليفية بأن بوليفيا تدعو المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الرئيس، لويس آرسي، على خلفية الأحداث في لاباز. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
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2024-06-26T20:51+0000
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وجاء في بيان الخارجية البوليفية: "تعلن الحكومة البوليفية للمجتمع الدولي التعبئة غير المنتظمة للوحدات الفردية من الجيش البوليفي، التي هاجمت الديمقراطية والسلام والأمن في البلاد".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام محلية بوجود عسكري في ميدان موريلو، حيث تقع المباني الحكومية.ودعا الرئيس البوليفي، لويس آرسي، إلى احترام الديمقراطية، كما أبلغ رئيس الدولة السابق إيفو موراليس، عن محاولة انقلاب بقيادة جنرال الجيش، خوان خوسيه زونيغا.وفي وقت سابق، قال الرئيس البوليفي خلال مقابلته على هامش منتدى "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، في أوائل يونيو/ حزيران، مع وكالة "سبوتنيك" إن تصرفات الناتو تهدد السلام العالمي.وقال: "لقد رأينا هذا ليس فقط هنا في أوروبا، ولكن أيضًا في أمريكا اللاتينية، ونحن نرى بقلق بالغ أن حلف شمال الأطلسي يعمل في بلدان مختلفة في المنطقة، "حيث لم يشارك أو يتواجد من قبل، مما يخلق مناخا غير ودي للغاية في المنطقة".وتابع: "أمريكا اللاتينية هي منطقة من العالم حيث يتم حل الصراعات بين الدول من خلال الحوار، وليس الأسلحة، ويأتي الناتو إلى العديد من البلدان "ليس بنوايا حسنة" وليس لغرض الحوار، ونحن نرى كيف يتصرف التحالف في أماكن أخرى، حيثما جاء، كانت هناك مشاكل".وأضاف: "أعتقد أن هناك قلقًا في المنطقة بشأن تصرفات الناتو، فنحن لا نشارك أهداف سباق التسلح، والأهداف العسكرية للحلف، فالكوكب يحتاج إلى السلام اليوم".
https://sarabic.ae/20240608/رئيس-بوليفيا-يبحث-توريدات-الهيدروكربونات-السائل-مع-إدارة-شركة-روسنفط-الروسية-1089631683.html
https://sarabic.ae/20240607/الرئيس-البوليفي-لا-يمكن-لدولة-واحدة-أن-تصبح-البنك-المركزي-للعالم-1089614944.html
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بوليفيا تدعو المجتمع الدولي إلى دعم الرئيس آرسي وسط الأحداث في لاباز

20:51 GMT 26.06.2024
© Photo / Wikipedia/Government of Boliviaلرئيس البوليفي، لويس آرسي
لرئيس البوليفي، لويس آرسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Photo / Wikipedia/Government of Bolivia
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أفادت وزارة الخارجية البوليفية بأن بوليفيا تدعو المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الرئيس، لويس آرسي، على خلفية الأحداث في لاباز.
وجاء في بيان الخارجية البوليفية: "تعلن الحكومة البوليفية للمجتمع الدولي التعبئة غير المنتظمة للوحدات الفردية من الجيش البوليفي، التي هاجمت الديمقراطية والسلام والأمن في البلاد".
وأضافت الخارجية: "ندعو المجتمع الدولي والشعب البوليفي إلى احترام القيم الديمقراطية ودعم حكومة الرئيس المنتخب دستوريا وقانونيا لويس آرسي".
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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام محلية بوجود عسكري في ميدان موريلو، حيث تقع المباني الحكومية.
ودعا الرئيس البوليفي، لويس آرسي، إلى احترام الديمقراطية، كما أبلغ رئيس الدولة السابق إيفو موراليس، عن محاولة انقلاب بقيادة جنرال الجيش، خوان خوسيه زونيغا.
وفي وقت سابق، قال الرئيس البوليفي خلال مقابلته على هامش منتدى "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، في أوائل يونيو/ حزيران، مع وكالة "سبوتنيك" إن تصرفات الناتو تهدد السلام العالمي.
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وقال: "لقد رأينا هذا ليس فقط هنا في أوروبا، ولكن أيضًا في أمريكا اللاتينية، ونحن نرى بقلق بالغ أن حلف شمال الأطلسي يعمل في بلدان مختلفة في المنطقة، "حيث لم يشارك أو يتواجد من قبل، مما يخلق مناخا غير ودي للغاية في المنطقة".
وتابع: "أمريكا اللاتينية هي منطقة من العالم حيث يتم حل الصراعات بين الدول من خلال الحوار، وليس الأسلحة، ويأتي الناتو إلى العديد من البلدان "ليس بنوايا حسنة" وليس لغرض الحوار، ونحن نرى كيف يتصرف التحالف في أماكن أخرى، حيثما جاء، كانت هناك مشاكل".
وأضاف: "أعتقد أن هناك قلقًا في المنطقة بشأن تصرفات الناتو، فنحن لا نشارك أهداف سباق التسلح، والأهداف العسكرية للحلف، فالكوكب يحتاج إلى السلام اليوم".
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