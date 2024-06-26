https://sarabic.ae/20240626/بوليفيا-تدعو-المجتمع-الدولي-إلى-دعم-الرئيس-آرسي-وسط-الأحداث-في-لاباز-1090208912.html

بوليفيا تدعو المجتمع الدولي إلى دعم الرئيس آرسي وسط الأحداث في لاباز

بوليفيا تدعو المجتمع الدولي إلى دعم الرئيس آرسي وسط الأحداث في لاباز

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية البوليفية بأن بوليفيا تدعو المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الرئيس، لويس آرسي، على خلفية الأحداث في لاباز. 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T20:51+0000

2024-06-26T20:51+0000

2024-06-26T20:51+0000

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وجاء في بيان الخارجية البوليفية: "تعلن الحكومة البوليفية للمجتمع الدولي التعبئة غير المنتظمة للوحدات الفردية من الجيش البوليفي، التي هاجمت الديمقراطية والسلام والأمن في البلاد".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام محلية بوجود عسكري في ميدان موريلو، حيث تقع المباني الحكومية.ودعا الرئيس البوليفي، لويس آرسي، إلى احترام الديمقراطية، كما أبلغ رئيس الدولة السابق إيفو موراليس، عن محاولة انقلاب بقيادة جنرال الجيش، خوان خوسيه زونيغا.وفي وقت سابق، قال الرئيس البوليفي خلال مقابلته على هامش منتدى "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، في أوائل يونيو/ حزيران، مع وكالة "سبوتنيك" إن تصرفات الناتو تهدد السلام العالمي.وقال: "لقد رأينا هذا ليس فقط هنا في أوروبا، ولكن أيضًا في أمريكا اللاتينية، ونحن نرى بقلق بالغ أن حلف شمال الأطلسي يعمل في بلدان مختلفة في المنطقة، "حيث لم يشارك أو يتواجد من قبل، مما يخلق مناخا غير ودي للغاية في المنطقة".وتابع: "أمريكا اللاتينية هي منطقة من العالم حيث يتم حل الصراعات بين الدول من خلال الحوار، وليس الأسلحة، ويأتي الناتو إلى العديد من البلدان "ليس بنوايا حسنة" وليس لغرض الحوار، ونحن نرى كيف يتصرف التحالف في أماكن أخرى، حيثما جاء، كانت هناك مشاكل".وأضاف: "أعتقد أن هناك قلقًا في المنطقة بشأن تصرفات الناتو، فنحن لا نشارك أهداف سباق التسلح، والأهداف العسكرية للحلف، فالكوكب يحتاج إلى السلام اليوم".

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