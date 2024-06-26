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العسكريون ينسحبون بدباباتهم من أمام القصر الرئاسي في العاصمة البوليفية لاباز
العسكريون ينسحبون بدباباتهم من أمام القصر الرئاسي في العاصمة البوليفية لاباز
سبوتنيك عربي
انسحب الجنود البوليفيون، اليوم الخميس، من مواقع خارج المباني الحكومية حيث تجمعوا مع الدبابات في ما قاله الرئيس لويس آرسي بأنه محاولة انقلاب. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T22:15+0000
2024-06-26T22:17+0000
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غادرت القوات، تحت قيادة رئيس الأركان العسكرية خوان خوسيه زونيغا، ساحة دي أرماس بعد عدة ساعات حاولوا خلالها كسر باب القصر الرئاسي، مما أثار إدانة دولية.وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام محلية في بوليفيا، بأن الرئيس لويس آرثي عين قيادة عسكرية جديدة للبلاد على خلفية محاولة الانقلاب.وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بوجود عسكري في ميدان موريلو، حيث تقع المباني الحكومية.ودعا الرئيس البوليفي، لويس آرسي، إلى احترام الديمقراطية، كما أبلغ رئيس الدولة السابق إيفو موراليس، عن محاولة انقلاب بقيادة جنرال الجيش، خوان خوسيه زونيغا.
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بوليفيا, أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا
بوليفيا, أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا

العسكريون ينسحبون بدباباتهم من أمام القصر الرئاسي في العاصمة البوليفية لاباز

22:15 GMT 26.06.2024 (تم التحديث: 22:17 GMT 26.06.2024)
© AP Photo / Natacha Pisarenkoأنصار الرئيس البوليفي السابق يفو موراليز في الطريق المؤدي من إل ألتو إلى لاباز، للمشاركة في المظاهرات، بوليفيا في 19 نوفمبر 2019
أنصار الرئيس البوليفي السابق يفو موراليز في الطريق المؤدي من إل ألتو إلى لاباز، للمشاركة في المظاهرات، بوليفيا في 19 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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انسحب الجنود البوليفيون، اليوم الخميس، من مواقع خارج المباني الحكومية حيث تجمعوا مع الدبابات في ما قاله الرئيس لويس آرسي بأنه محاولة انقلاب.
غادرت القوات، تحت قيادة رئيس الأركان العسكرية خوان خوسيه زونيغا، ساحة دي أرماس بعد عدة ساعات حاولوا خلالها كسر باب القصر الرئاسي، مما أثار إدانة دولية.
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام محلية في بوليفيا، بأن الرئيس لويس آرثي عين قيادة عسكرية جديدة للبلاد على خلفية محاولة الانقلاب.
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بوجود عسكري في ميدان موريلو، حيث تقع المباني الحكومية.
ودعا الرئيس البوليفي، لويس آرسي، إلى احترام الديمقراطية، كما أبلغ رئيس الدولة السابق إيفو موراليس، عن محاولة انقلاب بقيادة جنرال الجيش، خوان خوسيه زونيغا.
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