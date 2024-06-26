https://sarabic.ae/20240626/الرئيس-البوليفي-يعين-قيادة-عسكرية-جديدة-عقب-محاولة-الانقلاب-1090210440.html
الرئيس البوليفي يعين قيادة عسكرية جديدة عقب محاولة الانقلاب
الرئيس البوليفي يعين قيادة عسكرية جديدة عقب محاولة الانقلاب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية في بوليفيا، اليوم الخميس، بأن الرئيس لويس آرثي عين قيادة عسكرية جديدة للبلاد على خلفية محاولة الانقلاب. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T22:02+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقالت قناة تلفزيون بوليفيا الحكومية إن "آرثي عين قائد جديد للجيش وهو الجنرال خوسيه ويلسون سانشيز الذي أدى اليمين الدستورية بحضور عسكريين وصحفيين".من جانب آخر، نقلت قناة "تي.إن" الأرجنتينية عن رئيس الأركان السابق، والذي تحرك للسيطرة على السلطة، خوان خوسيه ثونيغا، قوله: "نريد أن نعيد الديمقراطية، ومطلب الجيش هو إطلاق سراح السجناء السياسيين".من جانبه، قال رئيس الأركان ثونيغا: "نعرب عن استيائنا حيال الأوضاع في البلاد، وحيال وضع القوات المسلحة والجيش الذي أنجب هذا الوطن... سنسترد وطننا. كفى تدميرًا لوطننا". وأضاف ثونيغا أن حكومة جديدة ستُشكل نتيجة لحركة الجيش.ودعت وزارة الخارجية البوليفية المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الرئيس لويس آرثي بوصفه الرئيس المنتخب شرعيًا، واحترام قيم الديمقراطية.وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أفادت وسائل إعلام محلية بتحرك قوات من الجيش إلى ميدان "موريّو"، الميدان الرئيسي في العاصمة البوليفية لاباز، والذي يضم منشآت حكومية عدة.
https://sarabic.ae/20240626/الجيش-البوليفي-يتحرك-للاستيلاء-على-السلطة-ورئيس-الأركان-يعلن-التخطيط-لتشكيل-حكومة-جديدة-1090209597.html
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بوليفيا, أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا
بوليفيا, أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا
الرئيس البوليفي يعين قيادة عسكرية جديدة عقب محاولة الانقلاب
أفادت وسائل إعلام محلية في بوليفيا، اليوم الخميس، بأن الرئيس لويس آرثي عين قيادة عسكرية جديدة للبلاد على خلفية محاولة الانقلاب.
موسكو- سبوتنيك
. وقالت قناة تلفزيون بوليفيا الحكومية إن "آرثي عين قائد جديد للجيش وهو الجنرال خوسيه ويلسون سانشيز الذي أدى اليمين الدستورية بحضور عسكريين وصحفيين".
من جانب آخر، نقلت قناة "تي.إن" الأرجنتينية عن رئيس الأركان السابق، والذي تحرك للسيطرة على السلطة، خوان خوسيه ثونيغا، قوله: "نريد أن نعيد الديمقراطية، ومطلب الجيش هو إطلاق سراح السجناء السياسيين".
من جانبه، قال رئيس الأركان ثونيغا: "نعرب عن استيائنا حيال الأوضاع في البلاد، وحيال وضع القوات المسلحة والجيش الذي أنجب هذا الوطن... سنسترد وطننا. كفى تدميرًا لوطننا". وأضاف ثونيغا أن حكومة جديدة ستُشكل نتيجة لحركة الجيش.
ودعت وزارة الخارجية البوليفية المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الرئيس لويس آرثي بوصفه الرئيس المنتخب شرعيًا، واحترام قيم الديمقراطية.
وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أفادت وسائل إعلام محلية بتحرك قوات من الجيش إلى ميدان "موريّو"
، الميدان الرئيسي في العاصمة البوليفية لاباز، والذي يضم منشآت حكومية عدة.