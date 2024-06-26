الرئيس البوليفي يعين قيادة عسكرية جديدة عقب محاولة الانقلاب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الغرب عاقب أسانج بدلا من القادة المتورطين في جرائم حرب كشف هو عنها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المساعي الأمريكية كلها ضغوط وحرب نفسية وتمنيات لا أكثر ولا أقل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240626/الرئيس-البوليفي-يعين-قيادة-عسكرية-جديدة-عقب-محاولة-الانقلاب-1090210440.html
الرئيس البوليفي يعين قيادة عسكرية جديدة عقب محاولة الانقلاب
الرئيس البوليفي يعين قيادة عسكرية جديدة عقب محاولة الانقلاب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية في بوليفيا، اليوم الخميس، بأن الرئيس لويس آرثي عين قيادة عسكرية جديدة للبلاد على خلفية محاولة الانقلاب. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T22:02+0000
2024-06-26T22:02+0000
بوليفيا
أخبار بوليفيا
رئاسة بوليفيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104342/02/1043420293_0:119:3223:1931_1920x0_80_0_0_e1e3013ac931a1145b9d67f22607811f.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقالت قناة تلفزيون بوليفيا الحكومية إن "آرثي عين قائد جديد للجيش وهو الجنرال خوسيه ويلسون سانشيز الذي أدى اليمين الدستورية بحضور عسكريين وصحفيين".من جانب آخر، نقلت قناة "تي.إن" الأرجنتينية عن رئيس الأركان السابق، والذي تحرك للسيطرة على السلطة، خوان خوسيه ثونيغا، قوله: "نريد أن نعيد الديمقراطية، ومطلب الجيش هو إطلاق سراح السجناء السياسيين".من جانبه، قال رئيس الأركان ثونيغا: "نعرب عن استيائنا حيال الأوضاع في البلاد، وحيال وضع القوات المسلحة والجيش الذي أنجب هذا الوطن... سنسترد وطننا. كفى تدميرًا لوطننا". وأضاف ثونيغا أن حكومة جديدة ستُشكل نتيجة لحركة الجيش.ودعت وزارة الخارجية البوليفية المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الرئيس لويس آرثي بوصفه الرئيس المنتخب شرعيًا، واحترام قيم الديمقراطية.وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أفادت وسائل إعلام محلية بتحرك قوات من الجيش إلى ميدان "موريّو"، الميدان الرئيسي في العاصمة البوليفية لاباز، والذي يضم منشآت حكومية عدة.
https://sarabic.ae/20240626/الجيش-البوليفي-يتحرك-للاستيلاء-على-السلطة-ورئيس-الأركان-يعلن-التخطيط-لتشكيل-حكومة-جديدة-1090209597.html
بوليفيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104342/02/1043420293_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_5ba6e4ca13b044cd59f68ce852bada14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوليفيا, أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا
بوليفيا, أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا

الرئيس البوليفي يعين قيادة عسكرية جديدة عقب محاولة الانقلاب

22:02 GMT 26.06.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenkoعناصر الشرطة تغلق الطريق على أنصار الرئيس السابق يفو موراليس بالقرب من مبنى الكونغرس في لاباز، بوليفيا 12 نوفمبر 2019
عناصر الشرطة تغلق الطريق على أنصار الرئيس السابق يفو موراليس بالقرب من مبنى الكونغرس في لاباز، بوليفيا 12 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام محلية في بوليفيا، اليوم الخميس، بأن الرئيس لويس آرثي عين قيادة عسكرية جديدة للبلاد على خلفية محاولة الانقلاب.
موسكو- سبوتنيك. وقالت قناة تلفزيون بوليفيا الحكومية إن "آرثي عين قائد جديد للجيش وهو الجنرال خوسيه ويلسون سانشيز الذي أدى اليمين الدستورية بحضور عسكريين وصحفيين".
أنصار الرئيس البوليفي السابق يفو موراليز في الطريق المؤدي من إل ألتو إلى لاباز، للمشاركة في المظاهرات، بوليفيا في 19 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
الجيش البوليفي يتحرك للاستيلاء على السلطة ورئيس الأركان يعلن التخطيط لتشكيل حكومة جديدة
21:20 GMT
من جانب آخر، نقلت قناة "تي.إن" الأرجنتينية عن رئيس الأركان السابق، والذي تحرك للسيطرة على السلطة، خوان خوسيه ثونيغا، قوله: "نريد أن نعيد الديمقراطية، ومطلب الجيش هو إطلاق سراح السجناء السياسيين".
من جانبه، قال رئيس الأركان ثونيغا: "نعرب عن استيائنا حيال الأوضاع في البلاد، وحيال وضع القوات المسلحة والجيش الذي أنجب هذا الوطن... سنسترد وطننا. كفى تدميرًا لوطننا". وأضاف ثونيغا أن حكومة جديدة ستُشكل نتيجة لحركة الجيش.
ودعت وزارة الخارجية البوليفية المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الرئيس لويس آرثي بوصفه الرئيس المنتخب شرعيًا، واحترام قيم الديمقراطية.
وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أفادت وسائل إعلام محلية بتحرك قوات من الجيش إلى ميدان "موريّو"، الميدان الرئيسي في العاصمة البوليفية لاباز، والذي يضم منشآت حكومية عدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يشكل "فرقة داوود" والحصار والنار يفتكان بالغزاويين21:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала