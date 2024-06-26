https://sarabic.ae/20240626/سياسي-أمريكي-يقر-بانطلاق-عملية-التخلص-من-الدولار-في-الاقنصاد-العالمي-1090182829.html

سياسي أمريكي يقر بانطلاق عملية التخلص من الدولار في الاقنصاد العالمي

سياسي أمريكي يقر بانطلاق عملية التخلص من الدولار في الاقنصاد العالمي

سبوتنيك عربي

أقرت المرشحة المستقلة لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، ديان ساير، بأن السياسة الأمريكية المنتهجة دفعت الدول إلى إطلاق عملية إلغاء الدولار والحد من... 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T05:36+0000

2024-06-26T05:36+0000

2024-06-26T05:36+0000

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/08/1076794044_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2310097468439de849b83871cbe367c1.jpg

وجاءت تصريحات ساير خلال مقابلة خاصة مع "سبوتنيك": "أعتقد أن هذا يحدث بالفعل، وذلك بسبب سياساتنا وأعتقد أن الناس ليس لديهم خيار".يذكر أنه قبل عام تقريبا، صدرت دراسة نوقشت على نطاق واسع، أكدت على تراجع الدولار في الاقتصاد العالمي مما كان عليه في العقدين الماضيين. وبحسب التقديرات الاقتصادية، انخفضت حصة الدولار في المدفوعات العالمية إلى 55% عام 2020 من 73% عام 2001، ومع فرض العقوبات على روسيا انخفضت إلى 47%. وفي السياق ذاته، اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار يمكن أن تقوض هيمنتها مع مرور الوقت، وبالتالي يجب تطبيقها على جرعات وبالتعاون مع الحلفاء.

https://sarabic.ae/20240625/خبراء-الاتحاد-الأوروبي-يسرع-من-التحرك-العالمي-بعيدا-عن-الدولار-واليورو-بالاستيلاء-على-أموال-روسيا-1090175959.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد