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خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
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27 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
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29 د
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هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
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هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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29 د
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محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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https://sarabic.ae/20240626/سياسي-أمريكي-يقر-بانطلاق-عملية-التخلص-من-الدولار-في-الاقنصاد-العالمي-1090182829.html
سياسي أمريكي يقر بانطلاق عملية التخلص من الدولار في الاقنصاد العالمي
سياسي أمريكي يقر بانطلاق عملية التخلص من الدولار في الاقنصاد العالمي
سبوتنيك عربي
أقرت المرشحة المستقلة لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، ديان ساير، بأن السياسة الأمريكية المنتهجة دفعت الدول إلى إطلاق عملية إلغاء الدولار والحد من... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T05:36+0000
2024-06-26T05:36+0000
اقتصاد
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وجاءت تصريحات ساير خلال مقابلة خاصة مع "سبوتنيك": "أعتقد أن هذا يحدث بالفعل، وذلك بسبب سياساتنا وأعتقد أن الناس ليس لديهم خيار".يذكر أنه قبل عام تقريبا، صدرت دراسة نوقشت على نطاق واسع، أكدت على تراجع الدولار في الاقتصاد العالمي مما كان عليه في العقدين الماضيين. وبحسب التقديرات الاقتصادية، انخفضت حصة الدولار في المدفوعات العالمية إلى 55% عام 2020 من 73% عام 2001، ومع فرض العقوبات على روسيا انخفضت إلى 47%. وفي السياق ذاته، اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار يمكن أن تقوض هيمنتها مع مرور الوقت، وبالتالي يجب تطبيقها على جرعات وبالتعاون مع الحلفاء.
https://sarabic.ae/20240625/خبراء-الاتحاد-الأوروبي-يسرع-من-التحرك-العالمي-بعيدا-عن-الدولار-واليورو-بالاستيلاء-على-أموال-روسيا-1090175959.html
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اقتصاد
اقتصاد

سياسي أمريكي يقر بانطلاق عملية التخلص من الدولار في الاقنصاد العالمي

05:36 GMT 26.06.2024
© AFP 2023الدولار
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أقرت المرشحة المستقلة لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، ديان ساير، بأن السياسة الأمريكية المنتهجة دفعت الدول إلى إطلاق عملية إلغاء الدولار والحد من تداوله في الاقتصاد العالمي.
وجاءت تصريحات ساير خلال مقابلة خاصة مع "سبوتنيك": "أعتقد أن هذا يحدث بالفعل، وذلك بسبب سياساتنا وأعتقد أن الناس ليس لديهم خيار".
يذكر أنه قبل عام تقريبا، صدرت دراسة نوقشت على نطاق واسع، أكدت على تراجع الدولار في الاقتصاد العالمي مما كان عليه في العقدين الماضيين.
البنك المركزي الروسي بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
خبراء: الاتحاد الأوروبي يسرع من التحرك العالمي بعيدا عن الدولار واليورو بالاستيلاء على أموال روسيا
أمس, 17:26 GMT
وبحسب التقديرات الاقتصادية، انخفضت حصة الدولار في المدفوعات العالمية إلى 55% عام 2020 من 73% عام 2001، ومع فرض العقوبات على روسيا انخفضت إلى 47%.
وفي السياق ذاته، اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار يمكن أن تقوض هيمنتها مع مرور الوقت، وبالتالي يجب تطبيقها على جرعات وبالتعاون مع الحلفاء.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل عدد من أفراد عائلة هنية بقصف إسرائيلي على حي الدرج.. فيديو وصور04:51 GMT
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