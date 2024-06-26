https://sarabic.ae/20240626/سياسي-أمريكي-يقر-بانطلاق-عملية-التخلص-من-الدولار-في-الاقنصاد-العالمي-1090182829.html
سياسي أمريكي يقر بانطلاق عملية التخلص من الدولار في الاقنصاد العالمي
سياسي أمريكي يقر بانطلاق عملية التخلص من الدولار في الاقنصاد العالمي
سبوتنيك عربي
أقرت المرشحة المستقلة لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، ديان ساير، بأن السياسة الأمريكية المنتهجة دفعت الدول إلى إطلاق عملية إلغاء الدولار والحد من... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T05:36+0000
2024-06-26T05:36+0000
2024-06-26T05:36+0000
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/08/1076794044_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2310097468439de849b83871cbe367c1.jpg
وجاءت تصريحات ساير خلال مقابلة خاصة مع "سبوتنيك": "أعتقد أن هذا يحدث بالفعل، وذلك بسبب سياساتنا وأعتقد أن الناس ليس لديهم خيار".يذكر أنه قبل عام تقريبا، صدرت دراسة نوقشت على نطاق واسع، أكدت على تراجع الدولار في الاقتصاد العالمي مما كان عليه في العقدين الماضيين. وبحسب التقديرات الاقتصادية، انخفضت حصة الدولار في المدفوعات العالمية إلى 55% عام 2020 من 73% عام 2001، ومع فرض العقوبات على روسيا انخفضت إلى 47%. وفي السياق ذاته، اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار يمكن أن تقوض هيمنتها مع مرور الوقت، وبالتالي يجب تطبيقها على جرعات وبالتعاون مع الحلفاء.
https://sarabic.ae/20240625/خبراء-الاتحاد-الأوروبي-يسرع-من-التحرك-العالمي-بعيدا-عن-الدولار-واليورو-بالاستيلاء-على-أموال-روسيا-1090175959.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/08/1076794044_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_18f88f4d0ff7a14972814c55956dbb7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
سياسي أمريكي يقر بانطلاق عملية التخلص من الدولار في الاقنصاد العالمي
أقرت المرشحة المستقلة لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، ديان ساير، بأن السياسة الأمريكية المنتهجة دفعت الدول إلى إطلاق عملية إلغاء الدولار والحد من تداوله في الاقتصاد العالمي.
وجاءت تصريحات ساير خلال مقابلة خاصة مع "سبوتنيك": "أعتقد أن هذا يحدث بالفعل، وذلك بسبب سياساتنا وأعتقد أن الناس ليس لديهم خيار".
يذكر أنه قبل عام تقريبا، صدرت دراسة نوقشت على نطاق واسع، أكدت على تراجع الدولار في الاقتصاد العالمي مما كان عليه في العقدين الماضيين.
وبحسب التقديرات الاقتصادية، انخفضت حصة الدولار في المدفوعات العالمية إلى 55% عام 2020 من 73% عام 2001، ومع فرض العقوبات على روسيا انخفضت إلى 47%.
وفي السياق ذاته، اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار يمكن أن تقوض هيمنتها مع مرور الوقت، وبالتالي يجب تطبيقها على جرعات وبالتعاون مع الحلفاء.