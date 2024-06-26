https://sarabic.ae/20240626/غالانت-منتقدا-نتنياهو-الخلافات-مع-الولايات-المتحدة-تحل-في-الغرف-المغلقة-1090201212.html

غالانت منتقدا نتنياهو: الخلافات مع الولايات المتحدة تحل في الغرف المغلقة

غالانت منتقدا نتنياهو: الخلافات مع الولايات المتحدة تحل في الغرف المغلقة

سبوتنيك عربي

انتقد يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بنيامين نتنياهو، رئيس وزرائه، بسبب الخلافات بين بلادهما والولايات المتحدة الأمريكية. 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T15:08+0000

2024-06-26T15:08+0000

2024-06-26T15:08+0000

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ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غالانت أن الخلافات مع الولايات المتحدة تحل في الغرف المغلقة، مضيفا أن إسرائيل تقدر الدعم الأمريكي العلني والسري.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تصريحات غالانت جاءت خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في البيت الأبيض في إطار زيارته الدبلوماسية للولايات المتحدة.وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه بحث مع المسؤولين الأمريكيين عدة ملفات مهمة، أهمها لبنان وغزة وإيران والقضايا المتعلقة بها، فضلا عن أزمة الإمدادات الأمريكية لإسرائيل، مشيرا إلى أن لدى البلدين مصالح مشتركة وأهداف مشتركة أيضا.وشدد غالانت على أنه "في بعض الأحيان نختلف أيضا حول طرق تحقيقها. نحن نحل الخلافات في غرف مغلقة بطريقة مشتركة وهذا أمر جيد".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، دعا مسؤولون كبار وشخصيات عامة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلغاء كلمة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أمام مجلسي الشيوخ والنواب.وذكرت قناة i24NEWS الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرئيلي السابق، إيهود باراك، ورئيس سابق لجهاز الموساد، وشخصيات إسرائيلية أخرى وقعَّوا على مقالة رأي في صحيفة "نيويورك تايمز" للمطالبة بإلغاء ظهور نتنياهو أمام الكونغرس.وكتب الموقعون على المقال أن "ظهور نتنياهو في واشنطن لن يمثل دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيكون بمثابة مكافأة لسلوكه الفاضح والمدمر تجاه بلدنا".وجاء مقال الرأي على خلفية دعوة الكونغرس الأمريكي، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للتحدث في جلسة استماع مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب الشهر المقبل. ويشار إلى أنه في السابع من الشهر الجاري، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي خطابًا أمام الكونغرس الأمريكي في 24 تموز/ يوليو المقبل.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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