https://sarabic.ae/20240626/كوريا-الجنوبية-تنفذ-عملا-عسكريا-هو-الأول-منذ-7-سنوات-على-حدود-جارتها-الشمالية-1090192361.html

كوريا الجنوبية تنفذ عملا عسكريا هو الأول منذ 7 سنوات على حدود جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية تنفذ عملا عسكريا هو الأول منذ 7 سنوات على حدود جارتها الشمالية

سبوتنيك عربي

للمرة الأولى منذ 7 سنوات، أجرت كوريا الجنوبية تدريبات واسعة النطاق بالذخيرة الحية في الجزر القريبة من الحدود البحرية الغربية التي تخضع لحراسة مشددة، مع جارتها... 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T12:03+0000

2024-06-26T12:03+0000

2024-06-26T12:03+0000

العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103744/64/1037446452_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_96e28ddbaa880184fa9e1841a5bb71e6.jpg

وتأتي تلك التدريبات في خضم تصاعد التوترات بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي انفجر في الجو في وقت سابق من اليوم، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.وجرت المناورات بمشاركة مختلف قطع المدفعية في جزيرتي "يونبيونغ" و"باينغنيونغ" في البحر الأصفر، جنوب خط الحدود الشمالي مباشرة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وأقدمت كوريا الجنوبية على هذه الخطوة بعد أن علقت اتفاق خفض التوتر بين الكوريتين لعام 2018 بالكامل في أوائل يونيو/حزيران الجاري، وهو اتفاق كان يحظر التدريبات بالذخيرة الحية في المياه القريبة من خط الحدود الشمالي، الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.وكانت آخر مرة أجرى فيها سلاح مشاة البحرية تدريبات بالذخيرة الحية على نطاق واسع في الجزيرتين في عام 2017، أي قبل عام من توقيع الكوريتين على الاتفاق العسكري الذي أنشأ منطقة بحرية عازلة محيطة بخط الحدود الشمالي يُحظر فيها مثل هذه التدريبات.

https://sarabic.ae/20240603/ماذا-يترتب-على-قرار-كوريا-الجنوبية-تعليق-الاتفاق-العسكري-مع-جارتها-الشمالية؟-1089457615.html

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الأخبار