https://sarabic.ae/20240626/كوريا-الجنوبية-تنفذ-عملا-عسكريا-هو-الأول-منذ-7-سنوات-على-حدود-جارتها-الشمالية-1090192361.html
كوريا الجنوبية تنفذ عملا عسكريا هو الأول منذ 7 سنوات على حدود جارتها الشمالية
كوريا الجنوبية تنفذ عملا عسكريا هو الأول منذ 7 سنوات على حدود جارتها الشمالية
سبوتنيك عربي
للمرة الأولى منذ 7 سنوات، أجرت كوريا الجنوبية تدريبات واسعة النطاق بالذخيرة الحية في الجزر القريبة من الحدود البحرية الغربية التي تخضع لحراسة مشددة، مع جارتها... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T12:03+0000
2024-06-26T12:03+0000
2024-06-26T12:03+0000
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وتأتي تلك التدريبات في خضم تصاعد التوترات بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي انفجر في الجو في وقت سابق من اليوم، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.وجرت المناورات بمشاركة مختلف قطع المدفعية في جزيرتي "يونبيونغ" و"باينغنيونغ" في البحر الأصفر، جنوب خط الحدود الشمالي مباشرة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وأقدمت كوريا الجنوبية على هذه الخطوة بعد أن علقت اتفاق خفض التوتر بين الكوريتين لعام 2018 بالكامل في أوائل يونيو/حزيران الجاري، وهو اتفاق كان يحظر التدريبات بالذخيرة الحية في المياه القريبة من خط الحدود الشمالي، الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.وكانت آخر مرة أجرى فيها سلاح مشاة البحرية تدريبات بالذخيرة الحية على نطاق واسع في الجزيرتين في عام 2017، أي قبل عام من توقيع الكوريتين على الاتفاق العسكري الذي أنشأ منطقة بحرية عازلة محيطة بخط الحدود الشمالي يُحظر فيها مثل هذه التدريبات.
https://sarabic.ae/20240603/ماذا-يترتب-على-قرار-كوريا-الجنوبية-تعليق-الاتفاق-العسكري-مع-جارتها-الشمالية؟-1089457615.html
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العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الأخبار
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الأخبار
كوريا الجنوبية تنفذ عملا عسكريا هو الأول منذ 7 سنوات على حدود جارتها الشمالية
للمرة الأولى منذ 7 سنوات، أجرت كوريا الجنوبية تدريبات واسعة النطاق بالذخيرة الحية في الجزر القريبة من الحدود البحرية الغربية التي تخضع لحراسة مشددة، مع جارتها الشمالية.
وتأتي تلك التدريبات في خضم تصاعد التوترات بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي انفجر في الجو في وقت سابق من اليوم، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.
وجرت المناورات بمشاركة مختلف قطع المدفعية في جزيرتي "يونبيونغ" و"باينغنيونغ" في البحر الأصفر، جنوب خط الحدود الشمالي مباشرة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية
.
وأقدمت كوريا الجنوبية على هذه الخطوة بعد أن علقت اتفاق خفض التوتر
بين الكوريتين لعام 2018 بالكامل في أوائل يونيو/حزيران الجاري، وهو اتفاق كان يحظر التدريبات بالذخيرة الحية في المياه القريبة من خط الحدود الشمالي، الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.
وقال سلاح مشاة البحرية إن قواته أطلقت أكثر من 290 طلقة في المياه قبالة الجزر خلال التدريبات، والتي شملت مدافع "هاوتزر K9" ذاتية الدفع وراجمات الصواريخ المتعددة من طراز "تشونمو" وصواريخ "سبايك" المضادة للدبابات.
وكانت آخر مرة أجرى فيها سلاح مشاة البحرية تدريبات بالذخيرة الحية على نطاق واسع في الجزيرتين في عام 2017، أي قبل عام من توقيع الكوريتين على الاتفاق العسكري الذي أنشأ منطقة بحرية عازلة محيطة بخط الحدود الشمالي يُحظر فيها مثل هذه التدريبات.