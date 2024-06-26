https://sarabic.ae/20240626/مقتل-20-جنديا-ومدني-في-هجوم-إرهابي-في-منطقة-تاسيا-جنوبي-النيجر-1090181393.html
مقتل 20 جنديا ومدني في هجوم إرهابي في منطقة تاسيا جنوبي النيجر
مقتل 20 جنديا ومدني في هجوم إرهابي في منطقة تاسيا جنوبي النيجر
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية في النيجر، أمس الثلاثاء، بمقتل 20 جنديًا ومدني في هجوم إرهابي بمنطقة تاسيا جنوبي النيجر. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T00:04+0000
2024-06-26T00:04+0000
2024-06-26T00:04+0000
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الجزائر - سبوتنيك. ونقل التلفزيون النيجيري الرسمي عن بيان لوزارة الدفاع أن "مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت قوات الأمن والجيش في منطقة تاسيا ما أدى إلى استشهاد 20 عسكريًا ومدني وإصابة تسعة آخرين".وأضاف أن "الهجوم الإرهابي وقع عند الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي من يوم الثلاثاء 25 حزيران/يونيو الجاري".وأشار التلفزيون إلى "مقتل عشرات الإرهابيين فيما يجري حاليًا نشر تعزيزات جوية وبرية للبحث عن بقية الإرهابيين والقضاء عليهم".وأفاد بأنه "سيتم إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وسيتم تنكيس الأعلام".ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).وتبقى هذه المنطقة غير مستقرة رغم الجهود الكثيفة لإرساء الأمن فيها. ومن المقرر أن تنتشر كتيبة من 1200 جندي من الجيش التشادي في منطقة المثلث الحدودي في إطار "مجموعة دول الساحل الخمس" التي تضم خمس دول هي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والتي تسعى للتعاون في مكافحة المتشددين منذ 2015.
https://sarabic.ae/20210322/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الهجوم-الإرهابي-في-النيجر-إلى-137-شخصا-1048435531.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, العالم
النيجر, أخبار النيجر, العالم
مقتل 20 جنديا ومدني في هجوم إرهابي في منطقة تاسيا جنوبي النيجر
أفادت وسائل إعلام رسمية في النيجر، أمس الثلاثاء، بمقتل 20 جنديًا ومدني في هجوم إرهابي بمنطقة تاسيا جنوبي النيجر.
الجزائر - سبوتنيك
. ونقل التلفزيون النيجيري الرسمي عن بيان لوزارة الدفاع أن "مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت قوات الأمن والجيش في منطقة تاسيا ما أدى إلى استشهاد 20 عسكريًا ومدني وإصابة تسعة آخرين".
وأضاف أن "الهجوم الإرهابي وقع عند الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي من يوم الثلاثاء 25 حزيران/يونيو الجاري".
وأشار التلفزيون إلى "مقتل عشرات الإرهابيين فيما يجري حاليًا نشر تعزيزات جوية وبرية للبحث عن بقية الإرهابيين والقضاء عليهم".
وأفاد بأنه "سيتم إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وسيتم تنكيس الأعلام".
ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي
، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).
وتبقى هذه المنطقة غير مستقرة رغم الجهود الكثيفة لإرساء الأمن فيها. ومن المقرر أن تنتشر كتيبة من 1200 جندي من الجيش التشادي في منطقة المثلث الحدودي في إطار "مجموعة دول الساحل الخمس" التي تضم خمس دول هي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والتي تسعى للتعاون في مكافحة المتشددين منذ 2015.