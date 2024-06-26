https://sarabic.ae/20240626/نصرة-لفلسطين-انطلاق-فعاليات-المهرجان-العربي-للإذاعة-والتلفزيون---1090199163.html
"نصرة لفلسطين"... انطلاق فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
"نصرة لفلسطين"... انطلاق فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
سبوتنيك عربي
انطلقت على خشبة المسرح الفني في قرطاج في العاصمة التونسية فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ"24" تحت شعار "نصرة فلسطين"، والذي تمتد... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T17:00+0000
2024-06-26T17:00+0000
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وأحيا حفل الافتتاح مجموعة من الفنانين العرب وبحضور رفيع المستوى وواسع لعدد كبير من الشخصيات ذات البصمة الكبيرة في مختلف مجالات العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيون والثقافي الفني.وتتخلل فعاليات المهرجان نشاطات مختلفة ضمن برنامج مكثف، حيث تم افتتاح معرض الأسبوع للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج، وعدد من الندوات حملت عناوين "إعلام الحرب أو الحرب على الإعلام، فلسطين مثالا"، وندوة "منتدى التعاون الصيني العربي في مجال المرئيات والصوتيات"، ندوة "إشراك الجمهور باستخدام الذكاء الاصطناعي"، ندوة "النجومية في الفضاء الرقمي والتأثير في الرأي العام"، وحفل توزيع جوائز التبادلات.وأحيا حفل اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي حمل اسم "حفل روح العرب"، عرض موسيقي أقامته الأوركسترا السيمفوني العربي، كما تم تتويج المتسابقين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية على مسرح الأوبرا في المدينة الثقافية.وأجرت وكالة "سبوتنيك" مجموعة من اللقاءات العامة مع مسؤولين وفنانين عرب ومع مجموعة من ممثلي ومدراء الوكالات العربية والإذاعة والتلفزيون أشاروا من خلالها إلى أن وكالة "سبوتنيك" أثبتت نفسها بجدارة وتحظى بثقة ومتابعة تزداد باضطراد نظرا للمهنية العالية التي يتمتع بها كادر عمل "سبوتنيك"، عدا عن كونها أضحت من أهم المصادر الموثوقة في نقل الأخبار والأحداث العالمية.قطار تونس- الجزائر... ما أبعاده الاقتصادية والسياسية؟"مطبخ من تونس هنا غزة"... مبادرة توفر وجبات جاهزة للفلسطينيين المتضررين من الحرب.. صور
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روسيا, تونس, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, تونس, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
"نصرة لفلسطين"... انطلاق فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
حصري
انطلقت على خشبة المسرح الفني في قرطاج في العاصمة التونسية فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ"24" تحت شعار "نصرة فلسطين"، والذي تمتد فعالياته، من 26 وحتى 29 يونيو/ حزيران الجاري.
وأحيا حفل الافتتاح مجموعة من الفنانين العرب وبحضور رفيع المستوى وواسع لعدد كبير من الشخصيات ذات البصمة الكبيرة في مختلف مجالات العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيون والثقافي الفني.
وتتخلل فعاليات المهرجان نشاطات مختلفة ضمن برنامج مكثف، حيث تم افتتاح معرض الأسبوع للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج، وعدد من الندوات حملت عناوين "إعلام الحرب أو الحرب على الإعلام، فلسطين مثالا"، وندوة "منتدى التعاون الصيني العربي في مجال المرئيات والصوتيات"، ندوة "إشراك الجمهور باستخدام الذكاء الاصطناعي"، ندوة "النجومية في الفضاء الرقمي والتأثير في الرأي العام"، وحفل توزيع جوائز التبادلات.
وأحيا حفل اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي حمل اسم "حفل روح العرب"، عرض موسيقي أقامته الأوركسترا السيمفوني العربي، كما تم تتويج المتسابقين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية على مسرح الأوبرا في المدينة الثقافية.
وتشارك وكالة "سبوتنيك" في هذا المهرجان كضيف يمثل إحدى أهم وكالات الأنباء العالمية والتي تحظى بدور ريادي تصاعدي في مختلف مجالات العمل الإعلامي على الساحة الدولية رغم الحصار، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا.
وأجرت وكالة "سبوتنيك" مجموعة من اللقاءات العامة مع مسؤولين وفنانين عرب ومع مجموعة من ممثلي ومدراء الوكالات العربية والإذاعة والتلفزيون أشاروا من خلالها إلى أن وكالة "سبوتنيك" أثبتت نفسها بجدارة وتحظى بثقة ومتابعة تزداد باضطراد نظرا للمهنية العالية التي يتمتع بها كادر عمل "سبوتنيك"، عدا عن كونها أضحت من أهم المصادر الموثوقة في نقل الأخبار والأحداث العالمية.