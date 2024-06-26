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واشنطن تتهم أسانج بتهديد حياة الأمريكيين
واشنطن تتهم أسانج بتهديد حياة الأمريكيين
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، بأن مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، من خلال أفعاله عرّض حياة الأمريكيين وحلفائهم للخطر، كما أضر بالدبلوماسية... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T19:36+0000
2024-06-26T19:37+0000
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وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه من المهم، عندما نتحدث عن جوليان أسانج، أن نذكر العالم بأن الأفعال التي اتهم بها واعترف بها تعرض حياة شركائنا وحلفائنا ودبلوماسيينا للخطر، وخاصة أولئك الذين عملوا في أماكن خطيرة مثل أفغانستان والعراق".وأضاف أن الشركاء الأجانب في ذلك الوقت شعروا بعدم الارتياح بشأن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القضاء الأمريكي، أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، "رجلًا حرًا"، وذلك بعد اتفاق الإقرار بالذنب.من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن "الاعتراف بالذنب ينهي قضية جنائية بدأت، في آذار/ مارس 2018، وبموجب اتفاق الاعتراف، يُحظر على أسانج العودة إلى الولايات المتحدة دون إذن".وتتهم الولايات المتحدة أسانج بانتهاك قانون يتعلق بالتجسس، بعد أن نشر موقع "ويكيليكس" أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارًا من عام 2010، تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية، لا سيما في العراق وأفغانستان، وينفي أسانج ارتكاب أي مخالفة.وفقًا للتقديرات، فإن أسانج كان مهددًا، في حال حوكم بالولايات المتحدة، بعقوبة سجن تصل إلى 175 عامًا، وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداءً خطيرًا للغاية على حرية الصحافة.
https://sarabic.ae/20240626/القضاء-الأمريكي-يعلن-أسانج-رجلا-حرا-بعد-إقراره-بالذنب-1090182069.html
https://sarabic.ae/20240626/1090195964.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

واشنطن تتهم أسانج بتهديد حياة الأمريكيين

19:36 GMT 26.06.2024 (تم التحديث: 19:37 GMT 26.06.2024)
© AP Photo / Eugene Hoshikoإطلاق سراح مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج
إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، بأن مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، من خلال أفعاله عرّض حياة الأمريكيين وحلفائهم للخطر، كما أضر بالدبلوماسية الأمريكية.
وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه من المهم، عندما نتحدث عن جوليان أسانج، أن نذكر العالم بأن الأفعال التي اتهم بها واعترف بها تعرض حياة شركائنا وحلفائنا ودبلوماسيينا للخطر، وخاصة أولئك الذين عملوا في أماكن خطيرة مثل أفغانستان والعراق".

وقال ميلر إن الأمر لا يتعلق فقط "بالضرر المحتمل" لأمن الأفراد، بل يتعلق أيضًا بالضرر الذي قد يلحق بالدبلوماسية الأمريكية ككل.

وأضاف أن الشركاء الأجانب في ذلك الوقت شعروا بعدم الارتياح بشأن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة.
مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج خارج المحكمة العليا في لندن، التي رفضت استئناف أسانج وأكدت القرار السابق بتسليمه إلى السويد. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
القضاء الأمريكي يعلن أسانج "رجلا حرا" بعد إقراره بالذنب
03:28 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القضاء الأمريكي، أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، "رجلًا حرًا"، وذلك بعد اتفاق الإقرار بالذنب.

وأفادت وسائل إعلام أمريكة بأن أسانج مثل أمام محكمة في جزيرة سايبان الأمريكية وأقر بالذنب بتهمة التآمر للحصول على معلومات متعلقة بالأمن الوطني ونشرها.

من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن "الاعتراف بالذنب ينهي قضية جنائية بدأت، في آذار/ مارس 2018، وبموجب اتفاق الاعتراف، يُحظر على أسانج العودة إلى الولايات المتحدة دون إذن".
إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
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صور لإطلاق سراح أسانج الذي طاردته أمريكا لـ 14 عاما
13:47 GMT
وتتهم الولايات المتحدة أسانج بانتهاك قانون يتعلق بالتجسس، بعد أن نشر موقع "ويكيليكس" أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارًا من عام 2010، تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية، لا سيما في العراق وأفغانستان، وينفي أسانج ارتكاب أي مخالفة.
وفقًا للتقديرات، فإن أسانج كان مهددًا، في حال حوكم بالولايات المتحدة، بعقوبة سجن تصل إلى 175 عامًا، وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداءً خطيرًا للغاية على حرية الصحافة.
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