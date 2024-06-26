https://sarabic.ae/20240626/واشنطن-تتهم-أسانج-بتهديد-حياة-الأمريكيين-1090206938.html

واشنطن تتهم أسانج بتهديد حياة الأمريكيين

واشنطن تتهم أسانج بتهديد حياة الأمريكيين

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، بأن مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، من خلال أفعاله عرّض حياة الأمريكيين وحلفائهم للخطر، كما أضر بالدبلوماسية... 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T19:36+0000

2024-06-26T19:36+0000

2024-06-26T19:37+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه من المهم، عندما نتحدث عن جوليان أسانج، أن نذكر العالم بأن الأفعال التي اتهم بها واعترف بها تعرض حياة شركائنا وحلفائنا ودبلوماسيينا للخطر، وخاصة أولئك الذين عملوا في أماكن خطيرة مثل أفغانستان والعراق".وأضاف أن الشركاء الأجانب في ذلك الوقت شعروا بعدم الارتياح بشأن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القضاء الأمريكي، أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، "رجلًا حرًا"، وذلك بعد اتفاق الإقرار بالذنب.من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن "الاعتراف بالذنب ينهي قضية جنائية بدأت، في آذار/ مارس 2018، وبموجب اتفاق الاعتراف، يُحظر على أسانج العودة إلى الولايات المتحدة دون إذن".وتتهم الولايات المتحدة أسانج بانتهاك قانون يتعلق بالتجسس، بعد أن نشر موقع "ويكيليكس" أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارًا من عام 2010، تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية، لا سيما في العراق وأفغانستان، وينفي أسانج ارتكاب أي مخالفة.وفقًا للتقديرات، فإن أسانج كان مهددًا، في حال حوكم بالولايات المتحدة، بعقوبة سجن تصل إلى 175 عامًا، وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداءً خطيرًا للغاية على حرية الصحافة.

https://sarabic.ae/20240626/القضاء-الأمريكي-يعلن-أسانج-رجلا-حرا-بعد-إقراره-بالذنب-1090182069.html

https://sarabic.ae/20240626/1090195964.html

الولايات المتحدة الأمريكية

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