https://sarabic.ae/20240626/وزيرا-الخارجية-التركي-والمصري-يبحثان-أوضاع-غزة-1090206744.html

وزيرا الخارجية التركي والمصري يبحثان أوضاع غزة

وزيرا الخارجية التركي والمصري يبحثان أوضاع غزة

سبوتنيك عربي

بحث وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان، والمصري، سامح شكري، الوضع في غزة، اليوم الأربعاء، في ظل تأزم الأوضاع في القطاع. 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T19:09+0000

2024-06-26T19:09+0000

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وقالت وكالة "الأناضول" إن المباحثات المصرية التركية جاءت خلال اتصال هاتفي بين فيدان وشكري، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.وأضافت المصادر أن المباحثات بين الجانبين تناولت خطر انتشار الصراع من غزة إلى المستوى الإقليمي، حيث اتفق الطرفان على ضرورة الوقف الفوري للهجمات وإعلان وقف دائم لإطلاق النار، كما أكدا على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.وفي وقت سابق، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة أمريكا، للضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أيد المجلس اقتراحا أمريكيا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.وفي حديثه في مدريد، إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قال أردوغان إن أنقرة ترحب بأي مقترحات لوقف إطلاق النار تنهي حرب غزة.وقال إن "إسرائيل تواصل مجازرها الوحشية، وبينما هي تواصل هذه المجازر، فإن الموقف الأمريكي من الحرب يزعجنا بشدة"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وتابع: "للأسف، مصير العالم في أيدي 5 دول، وإذا اختلفت أي من هذه الدول، فإنه يتم إلغاء الأمر على الفور، وفي الحالات الأخيرة، فإن إحدى هذه الدول الخمس تقف دائما إلى جانب إسرائيل".وأضاف أردوغان عن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة: "سنراقب تنفيذ القرار ونرغب في أن توقف إسرائيل هذه الهجمات، وتتبنى وجهة نظر تعزز السلام الدائم في المنطقة، نحن نراقب التطورات عن كثب".وكان قد تبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكي، يرحب بمقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو "حماس" إلى قبوله.

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