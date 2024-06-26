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وزيرا الخارجية التركي والمصري يبحثان أوضاع غزة
وزيرا الخارجية التركي والمصري يبحثان أوضاع غزة
سبوتنيك عربي
بحث وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان، والمصري، سامح شكري، الوضع في غزة، اليوم الأربعاء، في ظل تأزم الأوضاع في القطاع. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T19:09+0000
2024-06-26T19:09+0000
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وقالت وكالة "الأناضول" إن المباحثات المصرية التركية جاءت خلال اتصال هاتفي بين فيدان وشكري، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.وأضافت المصادر أن المباحثات بين الجانبين تناولت خطر انتشار الصراع من غزة إلى المستوى الإقليمي، حيث اتفق الطرفان على ضرورة الوقف الفوري للهجمات وإعلان وقف دائم لإطلاق النار، كما أكدا على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.وفي وقت سابق، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة أمريكا، للضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أيد المجلس اقتراحا أمريكيا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.وفي حديثه في مدريد، إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قال أردوغان إن أنقرة ترحب بأي مقترحات لوقف إطلاق النار تنهي حرب غزة.وقال إن "إسرائيل تواصل مجازرها الوحشية، وبينما هي تواصل هذه المجازر، فإن الموقف الأمريكي من الحرب يزعجنا بشدة"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وتابع: "للأسف، مصير العالم في أيدي 5 دول، وإذا اختلفت أي من هذه الدول، فإنه يتم إلغاء الأمر على الفور، وفي الحالات الأخيرة، فإن إحدى هذه الدول الخمس تقف دائما إلى جانب إسرائيل".وأضاف أردوغان عن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة: "سنراقب تنفيذ القرار ونرغب في أن توقف إسرائيل هذه الهجمات، وتتبنى وجهة نظر تعزز السلام الدائم في المنطقة، نحن نراقب التطورات عن كثب".وكان قد تبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكي، يرحب بمقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو "حماس" إلى قبوله.
https://sarabic.ae/20240626/إسرائيل-تغتال-أحد-أعضاء-أطباء-بلا-حدود-في-غزة-1090202727.html
https://sarabic.ae/20240626/الأردن-لن-نرسل-قوات-عربية-إلى-غزة-1090191628.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

وزيرا الخارجية التركي والمصري يبحثان أوضاع غزة

19:09 GMT 26.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
بحث وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان، والمصري، سامح شكري، الوضع في غزة، اليوم الأربعاء، في ظل تأزم الأوضاع في القطاع.
وقالت وكالة "الأناضول" إن المباحثات المصرية التركية جاءت خلال اتصال هاتفي بين فيدان وشكري، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.
وأضافت المصادر أن المباحثات بين الجانبين تناولت خطر انتشار الصراع من غزة إلى المستوى الإقليمي، حيث اتفق الطرفان على ضرورة الوقف الفوري للهجمات وإعلان وقف دائم لإطلاق النار، كما أكدا على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.
أعضاء من منظمة أطباء بلا حدود على الحدود بين المجر وصربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
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16:01 GMT
وفي وقت سابق، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة أمريكا، للضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أيد المجلس اقتراحا أمريكيا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وفي حديثه في مدريد، إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قال أردوغان إن أنقرة ترحب بأي مقترحات لوقف إطلاق النار تنهي حرب غزة.
وقال إن "إسرائيل تواصل مجازرها الوحشية، وبينما هي تواصل هذه المجازر، فإن الموقف الأمريكي من الحرب يزعجنا بشدة"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
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الأردن: لن نرسل قوات عربية إلى غزة
11:44 GMT
وتابع: "للأسف، مصير العالم في أيدي 5 دول، وإذا اختلفت أي من هذه الدول، فإنه يتم إلغاء الأمر على الفور، وفي الحالات الأخيرة، فإن إحدى هذه الدول الخمس تقف دائما إلى جانب إسرائيل".
وأضاف أردوغان عن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة: "سنراقب تنفيذ القرار ونرغب في أن توقف إسرائيل هذه الهجمات، وتتبنى وجهة نظر تعزز السلام الدائم في المنطقة، نحن نراقب التطورات عن كثب".
وكان قد تبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكي، يرحب بمقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو "حماس" إلى قبوله.
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