https://sarabic.ae/20240626/-مراسل-سبوتنيك-في-السويداء-عدوان-إسرائيلي-استهدف-موقع-تل-الصحن-بريف-المحافظة-الشرقي-1090210217.html
مراسل "سبوتنيك" في السويداء: عدوان إسرائيلي استهدف موقع "تل الصحن" بريف المحافظة الشرقي
مراسل "سبوتنيك" في السويداء: عدوان إسرائيلي استهدف موقع "تل الصحن" بريف المحافظة الشرقي
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في السويداء، صباح اليوم الخميس، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف موقع "تل الصحن" بريف المحافظة الشرقي. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T21:29+0000
2024-06-26T21:29+0000
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وأشار المراسل إلى أن العدوان استهدف كتيبة الدفاع الجوي في "تل صحن" شرق بلدة شرق بلدة الهويا بريف السويداء الشرقي.وتؤكد المعلومات المتوافرة لـ "سبوتنيك" إلى تصدي الدفاعات الجوية لمعظم صواريخ العدوان على الموقع، فيما سقط أحدها في المنطقة واقتصرت الأضرار على المادية.من جانبه، أفاد مصدر عسكري بأنه "في حوالي الساعة 23:40 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".ويقع موقع "تل الصحن" بالقرب من الحدود السورية الأردنية (نحو 15 كم شمال الحدود)، وهو البوابة الشرقية للسويداء على البادية السورية وصولا إلى منطقة "التنف" التي يحتلها الجيش الأمريكي ومسلحين محليين عملاء له.
https://sarabic.ae/20240626/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-العاصمة-دمشق-1090209358.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, العالم العربي, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, حصري, العالم العربي, إسرائيل
مراسل "سبوتنيك" في السويداء: عدوان إسرائيلي استهدف موقع "تل الصحن" بريف المحافظة الشرقي
21:29 GMT 26.06.2024 (تم التحديث: 21:40 GMT 26.06.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك" في السويداء، صباح اليوم الخميس، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف موقع "تل الصحن" بريف المحافظة الشرقي.
وأشار المراسل إلى أن العدوان استهدف كتيبة الدفاع الجوي في "تل صحن" شرق بلدة شرق بلدة الهويا بريف السويداء الشرقي.
وتؤكد المعلومات المتوافرة لـ "سبوتنيك
" إلى تصدي الدفاعات الجوية لمعظم صواريخ العدوان على الموقع، فيما سقط أحدها في المنطقة واقتصرت الأضرار على المادية.
من جانبه، أفاد مصدر عسكري بأنه "في حوالي الساعة 23:40 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
ويقع موقع "تل الصحن" بالقرب من الحدود السورية الأردنية (نحو 15 كم شمال الحدود)، وهو البوابة الشرقية للسويداء على البادية السورية وصولا إلى منطقة "التنف" التي يحتلها الجيش الأمريكي ومسلحين محليين عملاء له.