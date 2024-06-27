https://sarabic.ae/20240627/البيت-الأبيض-بايدن-لا-يفكر-في-العفو-عن-أسانج-1090244166.html

البيت الأبيض: بايدن لا يفكر في العفو عن أسانج

البيت الأبيض: بايدن لا يفكر في العفو عن أسانج

سبوتنيك عربي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يفكر في العفو عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج. 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T19:07+0000

2024-06-27T19:07+0000

2024-06-27T19:07+0000

اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1a/1090197424_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_71951d0123bee961f82b237876de346e.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وأضافت جان بيير خلال مؤتمر صحفي، عندما سئلت عما إذا كان العفو عن أسانج قيد النظر أو يناقشه بايدن: "لا، ليس كذلك".وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلن القضاء الأمريكي، أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، "رجلًا حرًا"، وذلك بعد اتفاق الإقرار بالذنب.وأفادت وسائل إعلام أمريكة بأن أسانج مثل أمام محكمة في جزيرة سايبان الأمريكية وأقر بالذنب بتهمة التآمر للحصول على معلومات متعلقة بالأمن الوطني ونشرها.من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن "الاعتراف بالذنب ينهي قضية جنائية بدأت، في آذار/ مارس 2018، وبموجب اتفاق الاعتراف، يُحظر على أسانج العودة إلى الولايات المتحدة دون إذن".وتتهم أمريكا جوليان أسانج بانتهاك قانون يتعلق بالتجسس، بعد أن نشر موقع "ويكيليكس" أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارًا من عام 2010، تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية، لا سيما في العراق وأفغانستان، وينفي أسانج ارتكاب أي مخالفة.وفقا للتقديرات، فإن أسانج كان مهددا، في حال حوكم بأمريكا، بعقوبة سجن تصل إلى 175 عامًا، وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداءً خطيرًا للغاية على حرية الصحافة.

https://sarabic.ae/20240626/1090195964.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن