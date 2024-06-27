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الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان بغارتين... فيديو
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البيت الأبيض: بايدن لا يفكر في العفو عن أسانج
البيت الأبيض: بايدن لا يفكر في العفو عن أسانج
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يفكر في العفو عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T19:07+0000
2024-06-27T19:07+0000
اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وأضافت جان بيير خلال مؤتمر صحفي، عندما سئلت عما إذا كان العفو عن أسانج قيد النظر أو يناقشه بايدن: "لا، ليس كذلك".وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلن القضاء الأمريكي، أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، "رجلًا حرًا"، وذلك بعد اتفاق الإقرار بالذنب.وأفادت وسائل إعلام أمريكة بأن أسانج مثل أمام محكمة في جزيرة سايبان الأمريكية وأقر بالذنب بتهمة التآمر للحصول على معلومات متعلقة بالأمن الوطني ونشرها.من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن "الاعتراف بالذنب ينهي قضية جنائية بدأت، في آذار/ مارس 2018، وبموجب اتفاق الاعتراف، يُحظر على أسانج العودة إلى الولايات المتحدة دون إذن".وتتهم أمريكا جوليان أسانج بانتهاك قانون يتعلق بالتجسس، بعد أن نشر موقع "ويكيليكس" أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارًا من عام 2010، تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية، لا سيما في العراق وأفغانستان، وينفي أسانج ارتكاب أي مخالفة.وفقا للتقديرات، فإن أسانج كان مهددا، في حال حوكم بأمريكا، بعقوبة سجن تصل إلى 175 عامًا، وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداءً خطيرًا للغاية على حرية الصحافة.
https://sarabic.ae/20240626/1090195964.html
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اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن

البيت الأبيض: بايدن لا يفكر في العفو عن أسانج

19:07 GMT 27.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshikoإطلاق سراح مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، في جزر ماريانا الشمالية
إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، في جزر ماريانا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
إطلاق سراح مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، في جزر ماريانا الشمالية
© AP Photo / Eugene Hoshiko
تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يفكر في العفو عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.
واشنطن - سبوتنيك. وأضافت جان بيير خلال مؤتمر صحفي، عندما سئلت عما إذا كان العفو عن أسانج قيد النظر أو يناقشه بايدن: "لا، ليس كذلك".
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلن القضاء الأمريكي، أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، "رجلًا حرًا"، وذلك بعد اتفاق الإقرار بالذنب.
وأفادت وسائل إعلام أمريكة بأن أسانج مثل أمام محكمة في جزيرة سايبان الأمريكية وأقر بالذنب بتهمة التآمر للحصول على معلومات متعلقة بالأمن الوطني ونشرها.
إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
وسائط متعددة
صور لإطلاق سراح أسانج الذي طاردته أمريكا لـ 14 عاما
أمس, 13:47 GMT
من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن "الاعتراف بالذنب ينهي قضية جنائية بدأت، في آذار/ مارس 2018، وبموجب اتفاق الاعتراف، يُحظر على أسانج العودة إلى الولايات المتحدة دون إذن".
وتتهم أمريكا جوليان أسانج بانتهاك قانون يتعلق بالتجسس، بعد أن نشر موقع "ويكيليكس" أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارًا من عام 2010، تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية، لا سيما في العراق وأفغانستان، وينفي أسانج ارتكاب أي مخالفة.
وفقا للتقديرات، فإن أسانج كان مهددا، في حال حوكم بأمريكا، بعقوبة سجن تصل إلى 175 عامًا، وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداءً خطيرًا للغاية على حرية الصحافة.
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