https://sarabic.ae/20240627/الدفاع-المدني-في-غزة-يعلن-عن-استهداف-إسرائيلي-لطواقمه-ما-أدى-لمقتل-ثلاثة-عناصر-1090247400.html
الدفاع المدني في غزة يعلن عن استهداف إسرائيلي لطواقمه ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر
الدفاع المدني في غزة يعلن عن استهداف إسرائيلي لطواقمه ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر
سبوتنيك عربي
أدان الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان صحفي صدر هذه الليلة، استهداف الجيش الإسرائيلي طواقمه العاملة في الميدان ما أدى لمقتل ثلاثة من عناصره. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T22:52+0000
2024-06-27T22:52+0000
2024-06-27T22:52+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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غزة - سبوتنيك. وقال مدير جهاز الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى، رامي العايدي، إن "استهداف الاحتلال لطواقم الدفاع المدني جريمة حرب ونطالب المجتمع الدولي والحماية المدنية بتوفير الحماية لطواقمنا في قطاع غزة الذين باتوا هدفًا واضحًا للاحتلال الإسرائيلي".وأضاف: "أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس على ارتكاب جريمة حرب باستهداف مباشر ومقصود لطواقم جهاز الدفاع المدني أثناء تواجدهم في مقر عملهم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".وأشار العايدي إلى أن الاستهداف الإسرائيلي أدى لمقتل ثلاثة من عناصر الدفاع المدني، إضافة إلى وقوع عدة إصابات.وأكد أن عناصر الدفاع المدني يبذلون كل أوقاتهم في سبيل تقديم الخدمة الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني، ونجحوا في إنقاذ آلاف الأرواح التي كانت في عداد الشهداء.وأدان استهداف الجيش الإسرائيلي لطواقم الدفاع المدني، والتي تعتبر وفق القانون الدولي فرق إغاثة تقدم الخدمة الإنسانية في حالات الحروب والطوارئ، داعيًا "كل أجهزة الدفاع المدني في العالم إلى إدانة هذه الجريمة الواضحة".وطالب المجتمع الدولي والحماية المدنية بتوفير الحماية لطواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، حيث باتوا هدفًا واضحًا للآلة العسكرية الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240627/كتائب-القسام-تعلن-استهداف-ناقلة-جند-إسرائيلية-ومقتل-من-فيها-شرق-غزة---1090243938.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الدفاع المدني في غزة يعلن عن استهداف إسرائيلي لطواقمه ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر
أدان الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان صحفي صدر هذه الليلة، استهداف الجيش الإسرائيلي طواقمه العاملة في الميدان ما أدى لمقتل ثلاثة من عناصره.
غزة - سبوتنيك
. وقال مدير جهاز الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى، رامي العايدي، إن "استهداف الاحتلال لطواقم الدفاع المدني جريمة حرب ونطالب المجتمع الدولي والحماية المدنية بتوفير الحماية لطواقمنا في قطاع غزة الذين باتوا هدفًا واضحًا للاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس على ارتكاب جريمة حرب باستهداف مباشر ومقصود لطواقم جهاز الدفاع المدني أثناء تواجدهم في مقر عملهم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
وأشار العايدي إلى أن الاستهداف الإسرائيلي أدى لمقتل ثلاثة من عناصر الدفاع المدني، إضافة إلى وقوع عدة إصابات.
وأكد أن عناصر الدفاع المدني يبذلون كل أوقاتهم في سبيل تقديم الخدمة الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني
، ونجحوا في إنقاذ آلاف الأرواح التي كانت في عداد الشهداء.
وأدان استهداف الجيش الإسرائيلي لطواقم الدفاع المدني، والتي تعتبر وفق القانون الدولي فرق إغاثة تقدم الخدمة الإنسانية في حالات الحروب والطوارئ، داعيًا "كل أجهزة الدفاع المدني في العالم إلى إدانة هذه الجريمة الواضحة".
وطالب المجتمع الدولي والحماية المدنية بتوفير الحماية لطواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، حيث باتوا هدفًا واضحًا للآلة العسكرية الإسرائيلية.