الدفاع المدني في غزة يعلن عن استهداف إسرائيلي لطواقمه ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المساعي الأمريكية كلها ضغوط وحرب نفسية وتمنيات لا أكثر ولا أقل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240627/الدفاع-المدني-في-غزة-يعلن-عن-استهداف-إسرائيلي-لطواقمه-ما-أدى-لمقتل-ثلاثة-عناصر-1090247400.html
الدفاع المدني في غزة يعلن عن استهداف إسرائيلي لطواقمه ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر
الدفاع المدني في غزة يعلن عن استهداف إسرائيلي لطواقمه ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر
سبوتنيك عربي
أدان الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان صحفي صدر هذه الليلة، استهداف الجيش الإسرائيلي طواقمه العاملة في الميدان ما أدى لمقتل ثلاثة من عناصره. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T22:52+0000
2024-06-27T22:52+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/08/1087802797_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_805deba43c566592836cee994538944b.jpg
غزة - سبوتنيك. وقال مدير جهاز الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى، رامي العايدي، إن "استهداف الاحتلال لطواقم الدفاع المدني جريمة حرب ونطالب المجتمع الدولي والحماية المدنية بتوفير الحماية لطواقمنا في قطاع غزة الذين باتوا هدفًا واضحًا للاحتلال الإسرائيلي".وأضاف: "أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس على ارتكاب جريمة حرب باستهداف مباشر ومقصود لطواقم جهاز الدفاع المدني أثناء تواجدهم في مقر عملهم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".وأشار العايدي إلى أن الاستهداف الإسرائيلي أدى لمقتل ثلاثة من عناصر الدفاع المدني، إضافة إلى وقوع عدة إصابات.وأكد أن عناصر الدفاع المدني يبذلون كل أوقاتهم في سبيل تقديم الخدمة الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني، ونجحوا في إنقاذ آلاف الأرواح التي كانت في عداد الشهداء.وأدان استهداف الجيش الإسرائيلي لطواقم الدفاع المدني، والتي تعتبر وفق القانون الدولي فرق إغاثة تقدم الخدمة الإنسانية في حالات الحروب والطوارئ، داعيًا "كل أجهزة الدفاع المدني في العالم إلى إدانة هذه الجريمة الواضحة".وطالب المجتمع الدولي والحماية المدنية بتوفير الحماية لطواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، حيث باتوا هدفًا واضحًا للآلة العسكرية الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240627/كتائب-القسام-تعلن-استهداف-ناقلة-جند-إسرائيلية-ومقتل-من-فيها-شرق-غزة---1090243938.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/08/1087802797_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b0782dfca3ea3787c145e165b14f006.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الدفاع المدني في غزة يعلن عن استهداف إسرائيلي لطواقمه ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر

22:52 GMT 27.06.2024
© AFP 2023مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أدان الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان صحفي صدر هذه الليلة، استهداف الجيش الإسرائيلي طواقمه العاملة في الميدان ما أدى لمقتل ثلاثة من عناصره.
غزة - سبوتنيك. وقال مدير جهاز الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى، رامي العايدي، إن "استهداف الاحتلال لطواقم الدفاع المدني جريمة حرب ونطالب المجتمع الدولي والحماية المدنية بتوفير الحماية لطواقمنا في قطاع غزة الذين باتوا هدفًا واضحًا للاحتلال الإسرائيلي".
مشاهد نشرتها القسام لتدمير دبابة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
"كتائب القسام" تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية ومقتل من فيها شرق غزة
19:04 GMT
وأضاف: "أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس على ارتكاب جريمة حرب باستهداف مباشر ومقصود لطواقم جهاز الدفاع المدني أثناء تواجدهم في مقر عملهم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
وأشار العايدي إلى أن الاستهداف الإسرائيلي أدى لمقتل ثلاثة من عناصر الدفاع المدني، إضافة إلى وقوع عدة إصابات.
وأكد أن عناصر الدفاع المدني يبذلون كل أوقاتهم في سبيل تقديم الخدمة الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني، ونجحوا في إنقاذ آلاف الأرواح التي كانت في عداد الشهداء.
وأدان استهداف الجيش الإسرائيلي لطواقم الدفاع المدني، والتي تعتبر وفق القانون الدولي فرق إغاثة تقدم الخدمة الإنسانية في حالات الحروب والطوارئ، داعيًا "كل أجهزة الدفاع المدني في العالم إلى إدانة هذه الجريمة الواضحة".
وطالب المجتمع الدولي والحماية المدنية بتوفير الحماية لطواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، حيث باتوا هدفًا واضحًا للآلة العسكرية الإسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات21:14 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала