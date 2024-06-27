https://sarabic.ae/20240627/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يستهدف-بلدة-الخيام-بغارتين--1090243721.html
الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان بغارتين... فيديو
الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان بغارتين... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان بغارتين. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T18:37+0000
2024-06-27T18:37+0000
2024-06-27T19:09+0000
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ودعت فرنسا، في وقت سابق من اليوم، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس إزاء خطورة الوضع في لبنان مع تصاعد العنف على الحدود.وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن باريس تشعر بقلق بالغ إزاء خطورة الوضع في لبنان، مع تصاعد العنف على الحدود مع إسرائيل بشكل كبير.ودعا البيان جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد صرح أمس الأربعاء، بأن بلاده لا تريد الحرب لكنها لن تسمح بوجود تشكيلات عسكرية على حدودها الشمالية.وقال إن الجيش الإسرائيلي قادر على "إلحاق أضرار جسيمة بلبنان إذا اندلعت الحرب".يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.وصرح الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنه اعتمد خططًا قتالية لشن هجوم على لبنان.
https://sarabic.ae/20240627/تصويت-هل-تردع-تحذيرات-عبد-الملك-الحوثي-إسرائيل-من-مواجهة-حزب-الله؟----1090235328.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل
الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان بغارتين... فيديو
18:37 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 19:09 GMT 27.06.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان بغارتين.
ودعت فرنسا، في وقت سابق من اليوم، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس إزاء خطورة الوضع في لبنان مع تصاعد العنف على الحدود.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن باريس تشعر بقلق بالغ إزاء خطورة الوضع في لبنان
، مع تصاعد العنف على الحدود مع إسرائيل بشكل كبير.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد صرح أمس الأربعاء، بأن بلاده لا تريد الحرب لكنها لن تسمح بوجود تشكيلات عسكرية على حدودها الشمالية.
وقال إن الجيش الإسرائيلي قادر على "إلحاق أضرار جسيمة بلبنان إذا اندلعت الحرب".
يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات
على الجبهة اللبنانية على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.
وصرح الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنه اعتمد خططًا قتالية لشن هجوم على لبنان.