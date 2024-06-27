خبير استراتيجي: واشنطن تلجأ للعمليات الإرهابية لمواجهة جميع الأطراف

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الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان بغارتين... فيديو
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البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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عرب بوينت بودكاست
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
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هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
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البرنامج المسائي
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خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
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واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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29 د
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كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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خبير استراتيجي: واشنطن تلجأ للعمليات الإرهابية لمواجهة جميع الأطراف
خبير استراتيجي: واشنطن تلجأ للعمليات الإرهابية لمواجهة جميع الأطراف
سبوتنيك عربي
قال الخبير الاستراتيجي، محمد سعيد الرز، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستشعر ميدانيا أن تصدي روسيا لها ولمحور الغرب ومواجهة المقاومات العربية لمشاركتها في... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T18:25+0000
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنها بدأت مواجهة كل هذه الأطراف بالإرهاب وبغيره، وتوجيه رسائل لمن يعنيهم الأمر، بأن أساليبها وقدراتها لا زالت موجودة، إلا أن أقوال واشنطن تكذبها الوقائع على الأرض لتفيق في المدى المتوسط على تهاوي حساباتها وأحلامها الاستعمارية.ولفت إلى أن العمليات الإرهابية التي وقعت في داغستان، قبل أيام، تثبت أنها صناعة أمريكية حصرية، حين استهدفت مراكز عبادة في محج قلعة وديربونت، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا و6 من الإرهابيين.ولفت إلى أن توقيت هذه العملية الإرهابية له دلالة كبرى على التورط الأمريكي فيها بل أن رئيس داغستان سيرغي ميليكوف لخص هذه الحقيقة بعبارة "أن الحرب دخلت بيوتنا".وتابع: "إذا كانت هيلاري كلينتون كشفت في مذكراتها أن داعش هي صناعة أمريكية، فإن صورة الاستخدام الأطلسي لهذه الجماعات باتت فاقعة جدا".وشدد على أن العملية الإرهابية التي حصلت في داغستان واستهدفت كنيستين للأرثوذكس وكنيسا يهوديا، جاءت بعدما استطاعت روسيا أن تدحض كل إجراءات الغرب لمحاولة عزلها، فعقدت سلسلة تحالفات مع إيران والصين ودول "بريكس" وتوجتها بالاتفاق الدفاعي التاريخي مع كوريا الشمالية والاقتصادي مع فيتنام.كما وقعت هذه العملية بعدما كشفت موسكو حقيقة التدخل الأمريكي المباشر في الحرب مع أوكرانيا، وفق الرز.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن تورط الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول ليس موضع شك.وشدد على أن الأسلحة الأمريكية التي تزود بها واشنطن النظام الأوكراني "لا يمكن استخدامها دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين، بما في ذلك قدرات الأقمار الصناعية".
https://sarabic.ae/20240624/مقتل-15-عنصرا-من-قوات-إنفاذ-القانون-و4-مدنيين-بالهجمات-الإرهابية-في-داغستان-1090121549.html
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حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

خبير استراتيجي: واشنطن تلجأ للعمليات الإرهابية لمواجهة جميع الأطراف

18:25 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 18:34 GMT 27.06.2024)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANالقوات الخاصة الأمريكية
القوات الخاصة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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قال الخبير الاستراتيجي، محمد سعيد الرز، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستشعر ميدانيا أن تصدي روسيا لها ولمحور الغرب ومواجهة المقاومات العربية لمشاركتها في حرب الإبادة ضد شعب غزة، ولاحقا لبنان سوف يؤديان لتمهيد الطريق أمام تعديل النظام الدولي باتجاه تعدد الأقطاب.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنها بدأت مواجهة كل هذه الأطراف بالإرهاب وبغيره، وتوجيه رسائل لمن يعنيهم الأمر، بأن أساليبها وقدراتها لا زالت موجودة، إلا أن أقوال واشنطن تكذبها الوقائع على الأرض لتفيق في المدى المتوسط على تهاوي حساباتها وأحلامها الاستعمارية.
ولفت إلى أن العمليات الإرهابية التي وقعت في داغستان، قبل أيام، تثبت أنها صناعة أمريكية حصرية، حين استهدفت مراكز عبادة في محج قلعة وديربونت، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا و6 من الإرهابيين.
ولفت إلى أن توقيت هذه العملية الإرهابية له دلالة كبرى على التورط الأمريكي فيها بل أن رئيس داغستان سيرغي ميليكوف لخص هذه الحقيقة بعبارة "أن الحرب دخلت بيوتنا".
داغستان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
مقتل 15 عنصرا من قوات إنفاذ القانون و4 مدنيين بالهجمات الإرهابية في داغستان
24 يونيو, 08:27 GMT
وتابع: "إذا كانت هيلاري كلينتون كشفت في مذكراتها أن داعش هي صناعة أمريكية، فإن صورة الاستخدام الأطلسي لهذه الجماعات باتت فاقعة جدا".
وشدد على أن العملية الإرهابية التي حصلت في داغستان واستهدفت كنيستين للأرثوذكس وكنيسا يهوديا، جاءت بعدما استطاعت روسيا أن تدحض كل إجراءات الغرب لمحاولة عزلها، فعقدت سلسلة تحالفات مع إيران والصين ودول "بريكس" وتوجتها بالاتفاق الدفاعي التاريخي مع كوريا الشمالية والاقتصادي مع فيتنام.
كما وقعت هذه العملية بعدما كشفت موسكو حقيقة التدخل الأمريكي المباشر في الحرب مع أوكرانيا، وفق الرز.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن تورط الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول ليس موضع شك.
وشدد على أن الأسلحة الأمريكية التي تزود بها واشنطن النظام الأوكراني "لا يمكن استخدامها دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين، بما في ذلك قدرات الأقمار الصناعية".
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