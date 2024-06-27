https://sarabic.ae/20240627/دراسة-استياء-الموظفين-يشكل-تهديدا-خطيرا-للاقتصاد-العالمي-1090223476.html

دراسة: استياء الموظفين يشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد العالمي

دراسة: استياء الموظفين يشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد العالمي

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة أن عدم رضا الموظفين يشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد العالمي، مع تحذير من أن المشاعر السلبية اليومية لدى الموظفين يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي... 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T10:01+0000

2024-06-27T10:01+0000

2024-06-27T10:01+0000

مجتمع

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وأشارت الدراسة إلى أن "انخفاض مشاركة الموظفين يكلف الاقتصاد العالمي نحو 8.9 تريليون دولار".ووفقا للاستطلاع، فإن ما يقرب من 20 في المئة من العاملين حول العالم يشعرون بالوحدة أو الغضب أو الحزن بشكل يومي، بينما يعاني 41% منهم من التوتر.وأوضح تقرير غالوب" أن الموظفين الذين يحبون عملهم ولديهم علاقات جيدة فيه هم إيجابيون في الحياة بشكل عام.كما يؤكد التقرير أن الموظفين المتحمسين لعملهم كانوا أصحاء نفسيا، وأسهموا في زيادة الإنتاجية والابتكار، فضلا عن تطوير المنظمات التي يعملون فيها.توضح هذه الدراسة الحاجة الملحة لإعادة التفكير في طرق تحسين رفاهية الموظفين، ليس فقط لتحسين حياتهم الشخصية، ولكن أيضا للحفاظ على صحة الاقتصاد العالمي.

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