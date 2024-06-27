https://sarabic.ae/20240627/رئيس-جمهورية-الكونغو-لـسبوتنيك-مهتمون-بإقامة-مشاريع-مشتركة-مع-شركات-الطاقة-الروسية-1090222722.html
رئيس جمهورية الكونغو لـ"سبوتنيك": مهتمون بإقامة مشاريع مشتركة مع شركات الطاقة الروسية
رئيس جمهورية الكونغو لـ"سبوتنيك": مهتمون بإقامة مشاريع مشتركة مع شركات الطاقة الروسية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، اليوم الخميس، أن بلاده مهتمة بإقامة مشاريع مشتركة مع الشركات الروسية في مجال الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية،... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T09:48+0000
2024-06-27T09:48+0000
2024-06-27T09:48+0000
العالم
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وقال ساسو نغيسو في تصريحات لكالة "سبوتنيك": "أجرينا هذا الصباح مباحثات مع الشركات الروسية المهتمة. هذا يتعلق بمشاريع توليد الكهرباء".وبدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الكونغو دولة صديقة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى وجود أشياء يمكن العمل عليها في هذا الخصوص خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس دينيس ساسو نغيسو.وقال بيسكوف: "اليوم، أعتقد أن المفاوضات ستخصص لهما، وسيكون هناك اتصال مباشر بين الرئيسين، والذي سيستمر لاحقًا من خلال مفاوضات روسية كونغولية على شكل فطور رسمي".
https://sarabic.ae/20240604/لافروف-روسيا-تواصل-تعزيز-التعاون-في-المجال-العسكري-التقني-مع-الكونغو-1089503128.html
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العالم
رئيس جمهورية الكونغو لـ"سبوتنيك": مهتمون بإقامة مشاريع مشتركة مع شركات الطاقة الروسية
أكد رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، اليوم الخميس، أن بلاده مهتمة بإقامة مشاريع مشتركة مع الشركات الروسية في مجال الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، والطاقة النووية.
وقال ساسو نغيسو في تصريحات لكالة "سبوتنيك": "أجرينا هذا الصباح مباحثات مع الشركات الروسية المهتمة. هذا يتعلق بمشاريع توليد الكهرباء".
وتابع رئيس الكونغو: "توجد فرص هائلة (لتنفيذ مشاريع) في الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، والطاقة النووية المدنية (السلمية). ونحن نجري مباحثات مع الشركات الروسية بشأن هذه المسائل".
وبدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الكونغو دولة صديقة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى وجود أشياء يمكن العمل عليها في هذا الخصوص خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس دينيس ساسو نغيسو.
وقال بيسكوف: "اليوم، أعتقد أن المفاوضات ستخصص لهما، وسيكون هناك اتصال مباشر بين الرئيسين، والذي سيستمر لاحقًا من خلال مفاوضات روسية كونغولية على شكل فطور رسمي".