https://sarabic.ae/20240627/زيلينسكي-لدينا-الكثير-من-القتلى-والجرحى-لذلك-لا-نريد-أن-نستمر-بهذه-الحرب-لسنوات--1090233715.html

زيلينسكي: لدينا الكثير من القتلى والجرحى لذلك لا نريد أن نستمر بهذه الحرب لسنوات

زيلينسكي: لدينا الكثير من القتلى والجرحى لذلك لا نريد أن نستمر بهذه الحرب لسنوات

سبوتنيك عربي

زعم فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عند وصوله قمة الاتحاد الأوروبي أنه لا يريد إطالة أمد الصراع بسبب خسائر كييف. 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T13:40+0000

2024-06-27T13:40+0000

2024-06-27T13:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي: "علينا أن نضع خطة التسوية هذه على الطاولة في غضون بضعة أشهر. ليس لدينا الكثير من الوقت لأن لدينا الكثير من الجرحى والقتلى في ساحة المعركة".وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا، لكن زيلينسكي هو الذي رفض هذا الاحتمال مراراً وتكراراً.وقال الرئيس الروسي إنه بمجرد أن تعرب أوكرانيا عن استعدادها للموافقة على هذه الشروط وتخطر كييف رسميًا برفضها الانضمام إلى حلف الناتو، سيأمر الجانب الروسي على الفور بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات. وأضاف بوتين أن روسيا بحاجة إلى وضع أوكرانيا المحايد وغير المنحاز وغير النووي من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.عقدت سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/حزيران. ولم يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. وذكر الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

https://sarabic.ae/20240617/موسكو-نظام-زيلينسكي-غير-قادر-على-التفاوض-1089922057.html

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