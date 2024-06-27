https://sarabic.ae/20240627/زيلينسكي-لدينا-الكثير-من-القتلى-والجرحى-لذلك-لا-نريد-أن-نستمر-بهذه-الحرب-لسنوات--1090233715.html
زيلينسكي: لدينا الكثير من القتلى والجرحى لذلك لا نريد أن نستمر بهذه الحرب لسنوات
زيلينسكي: لدينا الكثير من القتلى والجرحى لذلك لا نريد أن نستمر بهذه الحرب لسنوات
سبوتنيك عربي
زعم فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عند وصوله قمة الاتحاد الأوروبي أنه لا يريد إطالة أمد الصراع بسبب خسائر كييف. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T13:40+0000
2024-06-27T13:40+0000
2024-06-27T13:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي: "علينا أن نضع خطة التسوية هذه على الطاولة في غضون بضعة أشهر. ليس لدينا الكثير من الوقت لأن لدينا الكثير من الجرحى والقتلى في ساحة المعركة".وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا، لكن زيلينسكي هو الذي رفض هذا الاحتمال مراراً وتكراراً.وقال الرئيس الروسي إنه بمجرد أن تعرب أوكرانيا عن استعدادها للموافقة على هذه الشروط وتخطر كييف رسميًا برفضها الانضمام إلى حلف الناتو، سيأمر الجانب الروسي على الفور بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات. وأضاف بوتين أن روسيا بحاجة إلى وضع أوكرانيا المحايد وغير المنحاز وغير النووي من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.عقدت سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/حزيران. ولم يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. وذكر الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
https://sarabic.ae/20240617/موسكو-نظام-زيلينسكي-غير-قادر-على-التفاوض-1089922057.html
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روسيا, العالم
زيلينسكي: لدينا الكثير من القتلى والجرحى لذلك لا نريد أن نستمر بهذه الحرب لسنوات
13:40 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 13:45 GMT 27.06.2024)
زعم فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عند وصوله قمة الاتحاد الأوروبي أنه لا يريد إطالة أمد الصراع بسبب خسائر كييف.
وقال لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي: "علينا أن نضع خطة التسوية هذه على الطاولة في غضون بضعة أشهر. ليس لدينا الكثير من الوقت لأن لدينا الكثير من الجرحى والقتلى في ساحة المعركة".
وتابع زيلينسكي: "لذلك لا نريد أن تستمر هذه الحرب لسنوات".
وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا، لكن زيلينسكي هو الذي رفض هذا الاحتمال مراراً وتكراراً.
في يونيو الماضي، حدد الرئيس فلاديمير بوتين شرطًا للمفاوضات بشأن أوكرانيا: يجب أن تنسحب القوات المسلحة الأوكرانية من كامل أراضي المناطق الروسية الجديدة، بينما يجب أن تتخلى كييف عن نواياها في الانضمام إلى حلف الناتو.
وقال الرئيس الروسي إنه بمجرد أن تعرب أوكرانيا عن استعدادها للموافقة على هذه الشروط وتخطر كييف رسميًا برفضها الانضمام إلى حلف الناتو، سيأمر الجانب الروسي على الفور بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات. وأضاف بوتين أن روسيا بحاجة إلى وضع أوكرانيا المحايد وغير المنحاز وغير النووي من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.
عقدت سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/حزيران. ولم يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. وذكر الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.