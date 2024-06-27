https://sarabic.ae/20240627/ضابط-في-الجيش-الأمريكي-يعتزم--تقديم-أدلة-على-جرائم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-إلى-الكونغرس-1090213830.html
ضابط في الجيش الأمريكي يعتزم تقديم أدلة على جرائم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الكونغرس
ضابط في الجيش الأمريكي يعتزم تقديم أدلة على جرائم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الكونغرس
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي سكوت بينيت أنه سافر إلى بيلغورود لتسجيل قصف القوات الأوكرانية للمدنيين، ويعتزم تقديم المواد إلى الكونغرس الأمريكي في... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T04:58+0000
2024-06-27T04:58+0000
2024-06-27T04:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بينيت لوكالة "سبوتنيك": "أريد الآن أن أخاطب الكونغرس الأمريكي وأقدم لهم جميع الأدلة بالصور والفيديو على جرائم الحرب التي ترتكبها السلطات الأوكرانية. أظهر كيف تقصف القوات الأوكرانية المدارس ورياض الأطفال والأحياء السكنية".وأضاف: "أنا ضابط ومن واجبي المباشر أن أنقل الحقيقة إلى الناس".جاء بينيت لأول مرة إلى روسيا في نوفمبر 2023 لتصوير فيلم وثائقي عن دونباس مع صحفيين روس. زار دونيتسك وسوليدار وغورلوفكا وماريوبول ومدن أخرى. وأضاف أن الدافع الرئيسي للذهاب إلى منطقة القتال هو "الكذب التام للحكومة الأمريكية بشأن ما يحدث في المنطقة".الخارجية الروسية خلال استدعاء السفيرة الأمريكية: واشنطن أصبحت طرفا في الصراع الأوكرانيوتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.البنتاغون يرفض التعليق حول استخدام كييف مدرعة "برادلي" أثناء محاولة اختراق الحدود الروسيةوتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240623/إعلام-بريطاني-يكشف-عن-الوقائع-الضاغطة-على-أوكرانيا-لإنهاء-الصراع-1090098784.html
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روسيا, العالم
ضابط في الجيش الأمريكي يعتزم تقديم أدلة على جرائم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الكونغرس
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي سكوت بينيت أنه سافر إلى بيلغورود لتسجيل قصف القوات الأوكرانية للمدنيين، ويعتزم تقديم المواد إلى الكونغرس الأمريكي في المستقبل.
وقال بينيت لوكالة "سبوتنيك": "أريد الآن أن أخاطب الكونغرس الأمريكي وأقدم لهم جميع الأدلة بالصور والفيديو على جرائم الحرب التي ترتكبها السلطات الأوكرانية. أظهر كيف تقصف القوات الأوكرانية المدارس ورياض الأطفال والأحياء السكنية".
وأضاف: "أنا ضابط ومن واجبي المباشر أن أنقل الحقيقة إلى الناس".
ووفقًا للضابط المتقاعد، فقد أمضى عدة أيام في بيلغورود، بما في ذلك يوم 22 يونيو، حيث كان هناك انطلق إنذار جوي كل عشرين دقيقة في المدينة، ومعه نظام الدفاع الجوي. وقد قام بتصوير كل ما كان يحدث بكاميرته.
جاء بينيت لأول مرة إلى روسيا في نوفمبر 2023 لتصوير فيلم وثائقي عن دونباس مع صحفيين روس. زار دونيتسك وسوليدار وغورلوفكا وماريوبول ومدن أخرى. وأضاف أن الدافع الرئيسي للذهاب إلى منطقة القتال هو "الكذب التام للحكومة الأمريكية بشأن ما يحدث في المنطقة".
وأضاف: "أدركت أن الولايات المتحدة، من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، تشارك بشكل أساسي في جرائم حرب ضد المدنيين، وفي الوقت نفسه، لا يعرف الناس في بلدي ما يحدث بالفعل، وجميع وسائل الإعلام الرسمية تكذب صراحة".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.