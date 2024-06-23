https://sarabic.ae/20240623/إعلام-بريطاني-يكشف-عن-الوقائع-الضاغطة-على-أوكرانيا-لإنهاء-الصراع-1090098784.html
إعلام بريطاني يكشف عن الوقائع الضاغطة على أوكرانيا لإنهاء الصراع
إعلام بريطاني يكشف عن الوقائع الضاغطة على أوكرانيا لإنهاء الصراع
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن إنجازات الجيش الروسي، في ساحة المعركة، ستجبر أوكرانيا على الموافقة على جميع الشروط الروسية لإنهاء الصراع. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T11:43+0000
2024-06-23T11:43+0000
2024-06-23T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضافت: "يمكن لروسيا أن تحقق مكاسب في ساحة المعركة، هذا الصيف، ما يجبر كييف على قبول الشروط التي ترفضها الآن".وبالإضافة إلى ذلك، أشارت صحيفة " أنهيرد"، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اقترح، في الآونة الأخيرة، شروطاً جديدة لتسوية النزاع، وهي شروط أكثر صرامة مما كانت عليه في بداية العملية الخاصة، بحسب تعبيرها.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قدم الأسبوع الماضي، مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع جمهورية القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا، وتعزيز وضع عدم الانحياز والخلو من الأسلحة النووية لأوكرانيا، وتجريدها من السلاح والنازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الجانب الأوكراني رفض هذه المبادرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام بريطاني يكشف عن الوقائع الضاغطة على أوكرانيا لإنهاء الصراع
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن إنجازات الجيش الروسي، في ساحة المعركة، ستجبر أوكرانيا على الموافقة على جميع الشروط الروسية لإنهاء الصراع.
وأضافت: "يمكن لروسيا أن تحقق مكاسب في ساحة المعركة، هذا الصيف، ما يجبر كييف على قبول الشروط التي ترفضها الآن".
وشددت على أن بعض المسؤولين الغربيين يدركون أن مثل هذه النتيجة محتملة تماماً، لكنهم لا يتحدثون عنها علناً.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت صحيفة " أنهيرد"، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اقترح، في الآونة الأخيرة، شروطاً جديدة لتسوية النزاع، وهي شروط أكثر صرامة مما كانت عليه في بداية العملية الخاصة، بحسب تعبيرها.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قدم الأسبوع الماضي، مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع جمهورية القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا، وتعزيز وضع عدم الانحياز والخلو من الأسلحة النووية لأوكرانيا، وتجريدها من السلاح والنازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الجانب الأوكراني رفض هذه المبادرة.