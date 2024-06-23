إعلام بريطاني يكشف عن الوقائع الضاغطة على أوكرانيا لإنهاء الصراع

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لبنان والعالم
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123 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
10:03 GMT
16 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:19 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:10 GMT
30 د
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12:36 GMT
3 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو تستعد للإعلان عن هزيمة كتائب القسام في غزة رغم تأكيدات الجيش استحالة ذلك
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:09 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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27 د
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الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أن أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر.. والجيش الإسرائيلي يعلن أن عملية رفح ستنتهي بعد أسابيع
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59 د
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240623/إعلام-بريطاني-يكشف-عن-الوقائع-الضاغطة-على-أوكرانيا-لإنهاء-الصراع-1090098784.html
إعلام بريطاني يكشف عن الوقائع الضاغطة على أوكرانيا لإنهاء الصراع
إعلام بريطاني يكشف عن الوقائع الضاغطة على أوكرانيا لإنهاء الصراع
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن إنجازات الجيش الروسي، في ساحة المعركة، ستجبر أوكرانيا على الموافقة على جميع الشروط الروسية لإنهاء الصراع. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T11:43+0000
2024-06-23T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضافت: "يمكن لروسيا أن تحقق مكاسب في ساحة المعركة، هذا الصيف، ما يجبر كييف على قبول الشروط التي ترفضها الآن".وبالإضافة إلى ذلك، أشارت صحيفة " أنهيرد"، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اقترح، في الآونة الأخيرة، شروطاً جديدة لتسوية النزاع، وهي شروط أكثر صرامة مما كانت عليه في بداية العملية الخاصة، بحسب تعبيرها.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قدم الأسبوع الماضي، مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع جمهورية القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا، وتعزيز وضع عدم الانحياز والخلو من الأسلحة النووية لأوكرانيا، وتجريدها من السلاح والنازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الجانب الأوكراني رفض هذه المبادرة.
https://sarabic.ae/20240622/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-يصف-التعبئة-القسرية-في-أوكرانيا-بالأمر-الفظيع-فيديو-1090072195.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام بريطاني يكشف عن الوقائع الضاغطة على أوكرانيا لإنهاء الصراع

11:43 GMT 23.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن إنجازات الجيش الروسي، في ساحة المعركة، ستجبر أوكرانيا على الموافقة على جميع الشروط الروسية لإنهاء الصراع.
وأضافت: "يمكن لروسيا أن تحقق مكاسب في ساحة المعركة، هذا الصيف، ما يجبر كييف على قبول الشروط التي ترفضها الآن".

وشددت على أن بعض المسؤولين الغربيين يدركون أن مثل هذه النتيجة محتملة تماماً، لكنهم لا يتحدثون عنها علناً.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت صحيفة " أنهيرد"، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اقترح، في الآونة الأخيرة، شروطاً جديدة لتسوية النزاع، وهي شروط أكثر صرامة مما كانت عليه في بداية العملية الخاصة، بحسب تعبيرها.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
مستشار سابق لدى البنتاغون يصف التعبئة القسرية في أوكرانيا بالأمر الفظيع... فيديو
أمس, 13:52 GMT
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قدم الأسبوع الماضي، مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع جمهورية القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا، وتعزيز وضع عدم الانحياز والخلو من الأسلحة النووية لأوكرانيا، وتجريدها من السلاح والنازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الجانب الأوكراني رفض هذه المبادرة.
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