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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مستشار سابق لدى البنتاغون يصف التعبئة القسرية في أوكرانيا بالأمر الفظيع... فيديو
مستشار سابق لدى البنتاغون يصف التعبئة القسرية في أوكرانيا بالأمر الفظيع... فيديو
سبوتنيك عربي
انتقد المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، التعبئة القسرية لمواطن أوكراني يحمل طفلًا بين ذراعيه، وطريقة التعامل معه. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T13:52+0000
2024-06-22T13:52+0000
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وقال ماكغريغور على منصة "إكس": "يختطف الغيستابو التابع لزيلينسكي رجلًا يحمل طفلًا بين ذراعيه لتجنيده في وحدة القوات المسلحة الأوكرانية وإرساله إلى الحرب. هذا أمر فظيع".دخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو. وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.“لا يعرفون كيفية تفكيك البندقية"… تقرير يكشف الوضع السيئ للأوكرانيين على جبهات القتاليذكر أنه الآن يتم تعبئة الناس في أوكرانيا بدءًا من سن 25 عامًا، حتى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمعاقين.وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، وتم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

مستشار سابق لدى البنتاغون يصف التعبئة القسرية في أوكرانيا بالأمر الفظيع... فيديو

13:52 GMT 22.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
انتقد المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، التعبئة القسرية لمواطن أوكراني يحمل طفلًا بين ذراعيه، وطريقة التعامل معه.
وقال ماكغريغور على منصة "إكس": "يختطف الغيستابو التابع لزيلينسكي رجلًا يحمل طفلًا بين ذراعيه لتجنيده في وحدة القوات المسلحة الأوكرانية وإرساله إلى الحرب. هذا أمر فظيع".
دخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو. وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
“لا يعرفون كيفية تفكيك البندقية"… تقرير يكشف الوضع السيئ للأوكرانيين على جبهات القتال
يذكر أنه الآن يتم تعبئة الناس في أوكرانيا بدءًا من سن 25 عامًا، حتى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمعاقين.

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل/ نيسان، الذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكريةبتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".

وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، وفي اليوم التالي وقّع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، وتم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.
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