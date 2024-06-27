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https://sarabic.ae/20240627/كوريا-الشمالية-تطلق-بنجاح-صاروخا-برؤوس-حربية-متعددة-1090213750.html
كوريا الشمالية تطلق بنجاح صاروخا برؤوس حربية متعددة
كوريا الشمالية تطلق بنجاح صاروخا برؤوس حربية متعددة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، يوم الخميس، أن إدارة الصواريخ في كوريا الشمالية نفذت "بنجاح" اختبار انفصال وتحكم توجيه للرؤوس الحربية المتنقلة الفردية في... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T04:43+0000
2024-06-27T04:59+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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وذكرت الوكالة أن الاختبار شمل محركًا من المرحلة الأولى لصاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب متوسط المدى ضمن نطاق 170 إلى 200 كيلومتر (105 إلى 124 ميل)، مما "يضمن أقصى درجات الأمان وقياس خصائص الطيران للرؤوس الحربية المتنقلة الفردية".وأشارت الوكالة إلى أن الرؤوس الحربية المفصولة تم توجيهها بشكل صحيح نحو ثلاثة أهداف، مضيفة أن فعالية الرادار الجوي تم التحقق منها أيضًا للطائرة الكاذبة التي تم فصلها عن الصاروخ. وقالت الوكالة إن الاختبار الأخير يهدف إلى تأمين قدرة الوصول المستقلة لعدة أهداف من قبل كوريا الشمالية.ويوم الأربعاء، أفادت التقارير أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا غير محدد نحو بحر اليابان. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب عن مصدر عسكري قوله إن بيونغ يانغ يبدو أنها اختبرت صاروخًا فرط صوتي، لكن يُعتقد أن الاختبار قد فشل لأن الصاروخ طار حوالي 250 كيلومترًا.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، نقلاً عن مصدر حكومي، أن صاروخ كوريا الشمالية يبدو أنه سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وأدانت وزارات الخارجية اليابانية والكورية الجنوبية ووزارة الخارجية الأمريكية أحدث إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية.
https://sarabic.ae/20240518/كوريا-الشمالية-تختبر-إطلاق-صاروخ-باليستي-تكتيكي-باستخدام-نظام-ملاحي-جديد-1088950928.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

كوريا الشمالية تطلق بنجاح صاروخا برؤوس حربية متعددة

04:43 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 04:59 GMT 27.06.2024)
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Photo / KCNA
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أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، يوم الخميس، أن إدارة الصواريخ في كوريا الشمالية نفذت "بنجاح" اختبار انفصال وتحكم توجيه للرؤوس الحربية المتنقلة الفردية في 26 يونيو.
وذكرت الوكالة أن الاختبار شمل محركًا من المرحلة الأولى لصاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب متوسط المدى ضمن نطاق 170 إلى 200 كيلومتر (105 إلى 124 ميل)، مما "يضمن أقصى درجات الأمان وقياس خصائص الطيران للرؤوس الحربية المتنقلة الفردية".
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
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وأشارت الوكالة إلى أن الرؤوس الحربية المفصولة تم توجيهها بشكل صحيح نحو ثلاثة أهداف، مضيفة أن فعالية الرادار الجوي تم التحقق منها أيضًا للطائرة الكاذبة التي تم فصلها عن الصاروخ.
وقالت الوكالة إن الاختبار الأخير يهدف إلى تأمين قدرة الوصول المستقلة لعدة أهداف من قبل كوريا الشمالية.
ويوم الأربعاء، أفادت التقارير أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا غير محدد نحو بحر اليابان. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب عن مصدر عسكري قوله إن بيونغ يانغ يبدو أنها اختبرت صاروخًا فرط صوتي، لكن يُعتقد أن الاختبار قد فشل لأن الصاروخ طار حوالي 250 كيلومترًا.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، نقلاً عن مصدر حكومي، أن صاروخ كوريا الشمالية يبدو أنه سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وأدانت وزارات الخارجية اليابانية والكورية الجنوبية ووزارة الخارجية الأمريكية أحدث إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية.
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