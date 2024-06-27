https://sarabic.ae/20240627/محكمة-أمريكية-تحكم-بسجن-رئيس-هندوراس-السابق-45-عاما-1090222973.html
محكمة أمريكية تحكم بسجن رئيس هندوراس السابق 45 عاما
محكمة أمريكية تحكم بسجن رئيس هندوراس السابق 45 عاما
سبوتنيك عربي
حكمت محكمة في نيويورك، يوم أمس الأربعاء، بالسجن على رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز بالسجن 45 عاما بعد إدانته بتهريب مئات الأطنان من الكوكايين إلى... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T09:29+0000
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وتجمع متظاهرون مناهضون لهرنانديز أمام محكمة مانهاتن قبل إعلان الحكم، حاملين لافتات تدين جرائم الرئيس السابق، وكان الحكم، الذي تضمن غرامة قدرها 8 ملايين دولار، أقل من الحكم بالسجن مدى الحياة الذي طالب به المدعون، مع العلم أن هيرنانديز يبلغ من العمر 55 عاما، مما يعني أنه يمكن الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ما يعني أنه قد يموت خلف القضبان. وأدين هرنانديز في مارس/ آذار بتسهيل تهريب نحو 500 طن من الكوكايين أغلبها من كولومبيا وفنزويلا إلى الولايات المتحدة عبر هندوراس منذ 2004 قبل فترة طويلة من رئاسته.وقال ممثلو الادعاء إن هرنانديز استخدم أموال المخدرات لإثراء نفسه وتمويل حملته السياسية وارتكاب تزوير انتخابي في الانتخابات الرئاسية لعامي 2013 و2017.تم تسليمه للسلطات الأميركية في 2022 بتهمة مساعدة مهربي مخدرات مقابل رشوة بملايين الدولارات.وقال إنه يتعرض للاضطهاد من قبل السياسيين وتجار المخدرات. وأضاف: "يبدو الأمر كما لو أنني ألقيت في نهر عميق ويداي مقيدتان".
https://sarabic.ae/20240612/محكمة-أمريكية-تدين-شخصين-بتهمة-محاولة-بيع-نفط-إيراني-إلى-الصين-1089769486.html
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هندوراس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
هندوراس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
محكمة أمريكية تحكم بسجن رئيس هندوراس السابق 45 عاما
حكمت محكمة في نيويورك، يوم أمس الأربعاء، بالسجن على رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز بالسجن 45 عاما بعد إدانته بتهريب مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
وتجمع متظاهرون مناهضون لهرنانديز أمام محكمة مانهاتن قبل إعلان الحكم، حاملين لافتات تدين جرائم الرئيس السابق، وكان الحكم، الذي تضمن غرامة قدرها 8 ملايين دولار، أقل من الحكم بالسجن مدى الحياة الذي طالب به المدعون، مع العلم أن هيرنانديز يبلغ من العمر 55 عاما، مما يعني أنه يمكن الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ما يعني أنه قد يموت خلف القضبان.
وكان هيرنانديز، الذي قال المدعون الفيدراليون الأمريكيون إنه حول دولته إلى" دولة مخدرات" خلال فترة رئاسته من 2014 إلى 2022، قد أوضح سابقا من خلال فريقه القانوني أنه سيطعن في الإدانة.
وأدين هرنانديز في مارس/ آذار بتسهيل تهريب نحو 500 طن من الكوكايين أغلبها من كولومبيا وفنزويلا إلى الولايات المتحدة عبر هندوراس منذ 2004 قبل فترة طويلة من رئاسته.
وقال ممثلو الادعاء إن هرنانديز استخدم أموال المخدرات لإثراء نفسه وتمويل حملته السياسية وارتكاب تزوير انتخابي في الانتخابات الرئاسية لعامي 2013 و2017.
تم تسليمه للسلطات الأميركية في 2022 بتهمة مساعدة مهربي مخدرات مقابل رشوة بملايين الدولارات.
ورغم أن رئيس هندوراس السابق اعترف في شهادته أمام المحكمة بأن أموال المخدرات كانت تُدفع لجميع الأحزاب السياسية في البلاد تقريبًا، إلا أنه أصر في بيان مطول أدلى به من خلال مترجم على أن محاكمته كانت غير عادلة لأنه لم يُسمح له بإدراج أدلة من شأنها أن تجعل هيئة المحلفين تجده غير مذنب.
وقال إنه يتعرض للاضطهاد من قبل السياسيين وتجار المخدرات. وأضاف: "يبدو الأمر كما لو أنني ألقيت في نهر عميق ويداي مقيدتان".