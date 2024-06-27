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https://sarabic.ae/20240627/وزير-الدفاع-البوليفي-الوضع-في-القوات-المسلحة-بعد-محاولة-الانقلاب-تحت-السيطرة-1090213490.html
وزير الدفاع البوليفي: الوضع في القوات المسلحة بعد محاولة الانقلاب "تحت السيطرة"
وزير الدفاع البوليفي: الوضع في القوات المسلحة بعد محاولة الانقلاب "تحت السيطرة"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع البوليفي، إدمنوندو نوفيو، أن الوضع في القوات المسلحة البوليفية بعد محاولة الانقلاب يوم الأربعاء تحت السيطرة الكاملة. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T04:22+0000
2024-06-27T04:59+0000
بوليفيا
أخبار بوليفيا
رئاسة بوليفيا
تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا
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وقال نوفيو للصحفيين: "لدينا سيطرة كاملة ومطلقة على القوات المسلحة. كل شيء تحت السيطرة الآن، بفضل القيادة العسكرية. ستبدأ التحقيقات المدنية والعسكرية".وأضاف الوزير: "أود أن أقول للمواطنين أن يعودوا إلى حياتهم الهادئة". وذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء عن تجمع العسكريين في ساحة موريلو في لاباز، حيث تقع المباني الحكومية، وقد تم نقل المعدات الخاصة إلى الساحة.وحاول العسكريون بقيادة الجنرال خوان خوسيه زونيغا، الذي تم إقالته من منصب قائد الجيش وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اقتحام القصر الرئاسي باستخدام ناقلة جنود مدرعة.ودعا زعيم بوليفيا لويس آرسي إلى احترام الديمقراطية ووصف ما يحدث بأنه محاولة انقلاب، وقد أعرب رؤساء العديد من الدول الأجنبية عن دعمهم له.استمرت الاضطرابات في ساحة لاباز حوالي ثلاث ساعات. خلال هذه الفترة، كان الرئيس داخل القصر. وقد وجه خطابًا للأمة وعيّن قيادة جديدة للجيش، التي دعت العسكريين إلى مغادرة الساحة، ونفذ الجنود الأمر وتم اعتقال الجنرال زونيغا.
https://sarabic.ae/20240627/اعتقال-ثلاثة-قادة-عسكريين-على-خلفية-انقلاب-بوليفيا-1090213339.html
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بوليفيا, أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا, تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا
بوليفيا, أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا, تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا

وزير الدفاع البوليفي: الوضع في القوات المسلحة بعد محاولة الانقلاب "تحت السيطرة"

04:22 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 04:59 GMT 27.06.2024)
© AFP 2023 / AIZAR RALDESالرئيس البوليفي لويس آرسي يلوح بعلم بوليفيا من شرفة قصر الحكومة
الرئيس البوليفي لويس آرسي يلوح بعلم بوليفيا من شرفة قصر الحكومة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023 / AIZAR RALDES
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أكد وزير الدفاع البوليفي، إدمنوندو نوفيو، أن الوضع في القوات المسلحة البوليفية بعد محاولة الانقلاب يوم الأربعاء تحت السيطرة الكاملة.
وقال نوفيو للصحفيين: "لدينا سيطرة كاملة ومطلقة على القوات المسلحة. كل شيء تحت السيطرة الآن، بفضل القيادة العسكرية. ستبدأ التحقيقات المدنية والعسكرية".
جندي في مركبة مصفحة ينتشر خارج قصر كيمادو في ساحة موريلو في لاباز، بوليفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
اعتقال 3 قادة عسكريين على خلفية انقلاب بوليفيا
03:41 GMT
وأضاف الوزير: "أود أن أقول للمواطنين أن يعودوا إلى حياتهم الهادئة".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء عن تجمع العسكريين في ساحة موريلو في لاباز، حيث تقع المباني الحكومية، وقد تم نقل المعدات الخاصة إلى الساحة.
وحاول العسكريون بقيادة الجنرال خوان خوسيه زونيغا، الذي تم إقالته من منصب قائد الجيش وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اقتحام القصر الرئاسي باستخدام ناقلة جنود مدرعة.
ودعا زعيم بوليفيا لويس آرسي إلى احترام الديمقراطية ووصف ما يحدث بأنه محاولة انقلاب، وقد أعرب رؤساء العديد من الدول الأجنبية عن دعمهم له.
استمرت الاضطرابات في ساحة لاباز حوالي ثلاث ساعات. خلال هذه الفترة، كان الرئيس داخل القصر. وقد وجه خطابًا للأمة وعيّن قيادة جديدة للجيش، التي دعت العسكريين إلى مغادرة الساحة، ونفذ الجنود الأمر وتم اعتقال الجنرال زونيغا.
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