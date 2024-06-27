وزير الدفاع البوليفي: محاولة الانقلاب في بوليفيا ربما تكون مدفوعة من الخارج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المساعي الأمريكية كلها ضغوط وحرب نفسية وتمنيات لا أكثر ولا أقل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240627/وزير-الدفاع-البوليفي-محاولة-الانقلاب-في-بوليفيا-ربما-تكون-مدفوعة-من-الخارج-1090246476.html
وزير الدفاع البوليفي: محاولة الانقلاب في بوليفيا ربما تكون مدفوعة من الخارج
وزير الدفاع البوليفي: محاولة الانقلاب في بوليفيا ربما تكون مدفوعة من الخارج
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع البوليفي، إدموندو نوفيلو، إن محاولة الانقلاب الفاشلة في بوليفيا ربما تكون مدفوعة من الخارج من أجل نهب ثروات البلاد الطبيعية. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T21:29+0000
2024-06-27T21:29+0000
بوليفيا
أخبار بوليفيا
رئاسة بوليفيا
تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1a/1090211403_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_d2e394c3e5461e2af900c051a026c02e.jpg
لاباز - سبوتنيك. وقال نوفيلو، في تصريحات لـ "سبوتنيك": "لا نستبعد أن يكون كل هذا قد تم تشجيعه من الخارج، ولا نستبعد ذلك. بالنسبة لبلدنا، كانت هناك دائما مصلحة في السيطرة على السلطة السياسية من أجل نهب الموارد الطبيعية".وأضاف أن "السلطات تقوم بتحليل جميع التصريحات والأفعال السابقة للجنرال زونيغا [قائد الانقلاب الفاشل] ولا تستبعد أن تكون هذه التصرفات قد تم تشجيعها من الخارج".وتابع نوفيلو: "كان الجنرال زونيغا يريد الاستيلاء على السلطة بالقوة، وهو الإجراء الذي يوضح أنه يريد أن يصبح رئيسًا غير شرعي. وللأسف، كان مدعومًا من بعض القادة العسكريين".هذا واعتقلت الشرطة البوليفية، مساء أمس الأربعاء، قائد الجيش السابق الجنرال خوان خوسيه زونيغا، بعدما أقاله الرئيس لويس آرسي إثر تنفيذه محاولة انقلاب فاشلة بقيادته قوة عسكرية اقتحمت القصر الرئاسي من أجل "إعادة هيكلة الديمقراطية" في البلاد وتغيير الحكومة، في تحرك لقي إدانات إقليمية ودولية واسعة.لكن هذا الانقلاب بقيادة زونيغا لم يدم أكثر من ساعات معدودة، وسرعان ما تم القبض عليه هو ومعاونيه.ودعا الرئيس البوليفي لويس آرسي إلى احترام الديمقراطية ووصف ما حدث بأنه محاولة انقلاب، وعين قيادة جديدة للجيش.
https://sarabic.ae/20240627/روسيا-تدين-محاولة-الانقلاب-في-بوليفيا-وتحذر-من-التدخل-الخارجي----1090221435.html
بوليفيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1a/1090211403_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_0570baad9734246dfa156a51ce2ad05b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوليفيا, أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا, تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا
بوليفيا, أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا, تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا

وزير الدفاع البوليفي: محاولة الانقلاب في بوليفيا ربما تكون مدفوعة من الخارج

21:29 GMT 27.06.2024
© AFP 2023 / AIZAR RALDESجندي في مركبة مصفحة ينتشر خارج قصر كيمادو في ساحة موريلو في لاباز، بوليفيا
جندي في مركبة مصفحة ينتشر خارج قصر كيمادو في ساحة موريلو في لاباز، بوليفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023 / AIZAR RALDES
تابعنا عبر
قال وزير الدفاع البوليفي، إدموندو نوفيلو، إن محاولة الانقلاب الفاشلة في بوليفيا ربما تكون مدفوعة من الخارج من أجل نهب ثروات البلاد الطبيعية.
لاباز - سبوتنيك. وقال نوفيلو، في تصريحات لـ "سبوتنيك": "لا نستبعد أن يكون كل هذا قد تم تشجيعه من الخارج، ولا نستبعد ذلك. بالنسبة لبلدنا، كانت هناك دائما مصلحة في السيطرة على السلطة السياسية من أجل نهب الموارد الطبيعية".
اشتباك مؤيدي للرئيس البوليفي لويس آرسي مع الشرطة العسكرية خارج قصر كويمادو في بلازا موريللو في لاباز، بوليفيا في 26 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
روسيا تدين محاولة الانقلاب في بوليفيا وتحذر من التدخل الخارجي
08:30 GMT
وأضاف أن "السلطات تقوم بتحليل جميع التصريحات والأفعال السابقة للجنرال زونيغا [قائد الانقلاب الفاشل] ولا تستبعد أن تكون هذه التصرفات قد تم تشجيعها من الخارج".
وتابع نوفيلو: "كان الجنرال زونيغا يريد الاستيلاء على السلطة بالقوة، وهو الإجراء الذي يوضح أنه يريد أن يصبح رئيسًا غير شرعي. وللأسف، كان مدعومًا من بعض القادة العسكريين".
هذا واعتقلت الشرطة البوليفية، مساء أمس الأربعاء، قائد الجيش السابق الجنرال خوان خوسيه زونيغا، بعدما أقاله الرئيس لويس آرسي إثر تنفيذه محاولة انقلاب فاشلة بقيادته قوة عسكرية اقتحمت القصر الرئاسي من أجل "إعادة هيكلة الديمقراطية" في البلاد وتغيير الحكومة، في تحرك لقي إدانات إقليمية ودولية واسعة.
لكن هذا الانقلاب بقيادة زونيغا لم يدم أكثر من ساعات معدودة، وسرعان ما تم القبض عليه هو ومعاونيه.
ودعا الرئيس البوليفي لويس آرسي إلى احترام الديمقراطية ووصف ما حدث بأنه محاولة انقلاب، وعين قيادة جديدة للجيش.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات21:14 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала