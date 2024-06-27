https://sarabic.ae/20240627/وزير-الدفاع-البوليفي-محاولة-الانقلاب-في-بوليفيا-ربما-تكون-مدفوعة-من-الخارج-1090246476.html

وزير الدفاع البوليفي: محاولة الانقلاب في بوليفيا ربما تكون مدفوعة من الخارج

وزير الدفاع البوليفي: محاولة الانقلاب في بوليفيا ربما تكون مدفوعة من الخارج

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع البوليفي، إدموندو نوفيلو، إن محاولة الانقلاب الفاشلة في بوليفيا ربما تكون مدفوعة من الخارج من أجل نهب ثروات البلاد الطبيعية. 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T21:29+0000

2024-06-27T21:29+0000

2024-06-27T21:29+0000

بوليفيا

أخبار بوليفيا

رئاسة بوليفيا

تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1a/1090211403_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_d2e394c3e5461e2af900c051a026c02e.jpg

لاباز - سبوتنيك. وقال نوفيلو، في تصريحات لـ "سبوتنيك": "لا نستبعد أن يكون كل هذا قد تم تشجيعه من الخارج، ولا نستبعد ذلك. بالنسبة لبلدنا، كانت هناك دائما مصلحة في السيطرة على السلطة السياسية من أجل نهب الموارد الطبيعية".وأضاف أن "السلطات تقوم بتحليل جميع التصريحات والأفعال السابقة للجنرال زونيغا [قائد الانقلاب الفاشل] ولا تستبعد أن تكون هذه التصرفات قد تم تشجيعها من الخارج".وتابع نوفيلو: "كان الجنرال زونيغا يريد الاستيلاء على السلطة بالقوة، وهو الإجراء الذي يوضح أنه يريد أن يصبح رئيسًا غير شرعي. وللأسف، كان مدعومًا من بعض القادة العسكريين".هذا واعتقلت الشرطة البوليفية، مساء أمس الأربعاء، قائد الجيش السابق الجنرال خوان خوسيه زونيغا، بعدما أقاله الرئيس لويس آرسي إثر تنفيذه محاولة انقلاب فاشلة بقيادته قوة عسكرية اقتحمت القصر الرئاسي من أجل "إعادة هيكلة الديمقراطية" في البلاد وتغيير الحكومة، في تحرك لقي إدانات إقليمية ودولية واسعة.لكن هذا الانقلاب بقيادة زونيغا لم يدم أكثر من ساعات معدودة، وسرعان ما تم القبض عليه هو ومعاونيه.ودعا الرئيس البوليفي لويس آرسي إلى احترام الديمقراطية ووصف ما حدث بأنه محاولة انقلاب، وعين قيادة جديدة للجيش.

https://sarabic.ae/20240627/روسيا-تدين-محاولة-الانقلاب-في-بوليفيا-وتحذر-من-التدخل-الخارجي----1090221435.html

بوليفيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بوليفيا, أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا, تصاعد الاحتجاجات في بوليفيا