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بوتين يجتمع مع رئيس جمهورية الكونغو في موسكو... فيديو
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https://sarabic.ae/20240627/روسيا-تدين-محاولة-الانقلاب-في-بوليفيا-وتحذر-من-التدخل-الخارجي----1090221435.html
روسيا تدين محاولة الانقلاب في بوليفيا وتحذر من التدخل الخارجي
روسيا تدين محاولة الانقلاب في بوليفيا وتحذر من التدخل الخارجي
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة محاولة الانقلاب العسكري في بوليفيا وحذرت من محاولات التدخل الأجنبي المدمر في الشؤون الداخلية لبوليفيا ودول أخرى. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T08:30+0000
2024-06-27T08:30+0000
بوليفيا
رئاسة بوليفيا
العالم
روسيا
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وقالت الخارجية الروسية: "ندين بشدة محاولة الانقلاب العسكري الذي وقع في دولة بوليفيا المتعددة القوميات في 26 حزيران/يونيو. ونعرب عن دعمنا الكامل والثابت لحكومة الرئيس لويس أرسي. ونعتبر أنه من غير المقبول أن يتجاوز الوضع الإطار الدستوري. فالتسوية السياسية لأي خلافات سياسية داخلية في بوليفيا أمر حتمي".وأوضحت أن موسكو تدعو كافة القوى والهياكل السياسية البناءة في بوليفيا إلى التوحد من أجل تعزيز المجتمع البوليفي، وضمان استقرار وسيادة الدولة. وذكرت وسائل الإعلام المحلية، يوم أمس، عن تجمع العسكريين في ساحة موريلو في لاباز، حيث تقع المباني الحكومية، وقد تم نقل المعدات الخاصة إلى الساحة.وحاول العسكريون بقيادة الجنرال، خوان خوسيه زونيغا، الذي تم إقالته من منصب قائد الجيش وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اقتحام القصر الرئاسي باستخدام ناقلة جنود مدرعة.اعتقال 3 قادة عسكريين على خلفية انقلاب بوليفيااستمرت الاضطرابات في ساحة لاباز حوالي ثلاث ساعات، وخلال هذه الفترة، كان الرئيس داخل القصر. وقد وجه خطابًا للأمة وعيّن قيادة جديدة للجيش، التي دعت العسكريين إلى مغادرة الساحة، ونفذ الجنود الأمر وتم اعتقال الجنرال زونيغا.
https://sarabic.ae/20240627/نقاش-حاد-بين-الرئيس-البوليفي-والجنرال-الذي-قاد-التمرد-ولحظة-اعتقال-الأخير-فيديو--1090216209.html
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بوليفيا, رئاسة بوليفيا, العالم, روسيا
بوليفيا, رئاسة بوليفيا, العالم, روسيا

روسيا تدين محاولة الانقلاب في بوليفيا وتحذر من التدخل الخارجي

08:30 GMT 27.06.2024
© AP Photo / Juan Karitaاشتباك مؤيدي للرئيس البوليفي لويس آرسي مع الشرطة العسكرية خارج قصر كويمادو في بلازا موريللو في لاباز، بوليفيا في 26 يونيو 2024
اشتباك مؤيدي للرئيس البوليفي لويس آرسي مع الشرطة العسكرية خارج قصر كويمادو في بلازا موريللو في لاباز، بوليفيا في 26 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
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أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة محاولة الانقلاب العسكري في بوليفيا وحذرت من محاولات التدخل الأجنبي المدمر في الشؤون الداخلية لبوليفيا ودول أخرى.
وقالت الخارجية الروسية: "ندين بشدة محاولة الانقلاب العسكري الذي وقع في دولة بوليفيا المتعددة القوميات في 26 حزيران/يونيو. ونعرب عن دعمنا الكامل والثابت لحكومة الرئيس لويس أرسي. ونعتبر أنه من غير المقبول أن يتجاوز الوضع الإطار الدستوري. فالتسوية السياسية لأي خلافات سياسية داخلية في بوليفيا أمر حتمي".

وأضافت في البيان على الموقع الإلكتروني للوزارة: "نحذّر من محاولات التدخل الأجنبي الهدّام في الشؤون الداخلية لبوليفيا وغيرها من الدول، والتي أدت مرارًا وتكرارًا إلى عواقب مأساوية لعدد من الدول والشعوب، بما في ذلك في منطقة أمريكا اللاتينية".

وأوضحت أن موسكو تدعو كافة القوى والهياكل السياسية البناءة في بوليفيا إلى التوحد من أجل تعزيز المجتمع البوليفي، وضمان استقرار وسيادة الدولة.

وتابعت: "نتضامن مع بوليفيا الشقيقة، شريكتنا الاستراتيجية الموثوقة".

امرأة بوليفية تبتعد عن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجنود خارج قصر كيمادو في ساحة موريلو في لاباز، بوليفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
نقاش حاد بين الرئيس البوليفي والجنرال الذي قاد التمرد ولحظة اعتقال الأخير... فيديو
08:09 GMT
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، يوم أمس، عن تجمع العسكريين في ساحة موريلو في لاباز، حيث تقع المباني الحكومية، وقد تم نقل المعدات الخاصة إلى الساحة.
وحاول العسكريون بقيادة الجنرال، خوان خوسيه زونيغا، الذي تم إقالته من منصب قائد الجيش وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اقتحام القصر الرئاسي باستخدام ناقلة جنود مدرعة.

ودعا زعيم بوليفيا، لويس آرسي، إلى احترام الديمقراطية ووصف ما يحدث بأنه محاولة انقلاب، وقد أعرب رؤساء العديد من الدول الأجنبية عن دعمهم له.

اعتقال 3 قادة عسكريين على خلفية انقلاب بوليفيا
استمرت الاضطرابات في ساحة لاباز حوالي ثلاث ساعات، وخلال هذه الفترة، كان الرئيس داخل القصر. وقد وجه خطابًا للأمة وعيّن قيادة جديدة للجيش، التي دعت العسكريين إلى مغادرة الساحة، ونفذ الجنود الأمر وتم اعتقال الجنرال زونيغا.
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