https://sarabic.ae/20240628/الخارجية-الروسية-توجه-احتجاجا-للسفارة-اليابانية-لدى-موسكو-1090289082.html
الخارجية الروسية توجه احتجاجا للسفارة اليابانية لدى موسكو
الخارجية الروسية توجه احتجاجا للسفارة اليابانية لدى موسكو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أعربت عن احتجاجها لليابان بشأن اعتزامها إجراء سلسلة من التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T18:47+0000
2024-06-28T18:47+0000
2024-06-28T18:47+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الذي نُشر على موقعها الإلكتروني: "في 28 يونيو/حزيران الجاري، تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية في روسيا، بخصوص خطط السلطات اليابانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع ألمانيا وإسبانيا في جزيرة هوكايدو، قرب الحدود الروسية في الفترة من 19 إلى 25 تموز/يوليو".وأشار البيان أنه "تم التحذير من الإجراءات المضادة الكافية لتعزيز القدرة الدفاعية وحماية سيادة روسيا".يذكر أن المتحدث باسم قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، صرح لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تنوي نشر منظومات صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول نهاية هذا العام. وأعلن الجيش الأمريكي، في 15 نيسان/أبريل، أنه تم لأول مرة نشر منظومة صواريخ متوسطة المدى "إم.آر.سي" في الفلبين.
https://sarabic.ae/20240628/بوتين-روسيا-يجب-أن-تبدأ-بإنتاج-صواريخ-متوسطة-وقصيرة-المدى-1090283318.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية توجه احتجاجا للسفارة اليابانية لدى موسكو
أفادت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أعربت عن احتجاجها لليابان بشأن اعتزامها إجراء سلسلة من التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الذي نُشر على موقعها الإلكتروني: "في 28 يونيو/حزيران الجاري، تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية في روسيا، بخصوص خطط السلطات اليابانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع ألمانيا وإسبانيا في جزيرة هوكايدو، قرب الحدود الروسية في الفترة من 19 إلى 25 تموز/يوليو".
وأضاف البيان: "أوضحنا للجانب الياباني عدم جواز القيام بأي نشاط عسكري استفزازي قرب حدود بلادنا في الشرق الأقصى، بما فيها التي تتم بالتعاون مع دول الناتو التي لا تنتمي إلى المنطقة، ونعتبر مثل هذا النشاط بمثابة تهديد محتمل لأمن روسيا".
وأشار البيان أنه "تم التحذير من الإجراءات المضادة الكافية لتعزيز القدرة الدفاعية وحماية سيادة روسيا".
وأكد البيان أن السياسة غير المسؤولة التي تتبعها إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تضع طوكيو على طريق تصعيد خطير للتوترات في شمال شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل.
يذكر أن المتحدث باسم قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، صرح لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تنوي نشر منظومات صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول نهاية هذا العام.
وأعلن الجيش الأمريكي، في 15 نيسان/أبريل، أنه تم لأول مرة نشر منظومة صواريخ متوسطة المدى "إم.آر.سي" في الفلبين.