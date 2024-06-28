الخارجية الروسية توجه احتجاجا للسفارة اليابانية لدى موسكو

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
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30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
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27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
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مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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https://sarabic.ae/20240628/الخارجية-الروسية-توجه-احتجاجا-للسفارة-اليابانية-لدى-موسكو-1090289082.html
الخارجية الروسية توجه احتجاجا للسفارة اليابانية لدى موسكو
الخارجية الروسية توجه احتجاجا للسفارة اليابانية لدى موسكو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أعربت عن احتجاجها لليابان بشأن اعتزامها إجراء سلسلة من التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T18:47+0000
2024-06-28T18:47+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الذي نُشر على موقعها الإلكتروني: "في 28 يونيو/حزيران الجاري، تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية في روسيا، بخصوص خطط السلطات اليابانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع ألمانيا وإسبانيا في جزيرة هوكايدو، قرب الحدود الروسية في الفترة من 19 إلى 25 تموز/يوليو".وأشار البيان أنه "تم التحذير من الإجراءات المضادة الكافية لتعزيز القدرة الدفاعية وحماية سيادة روسيا".يذكر أن المتحدث باسم قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، صرح لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تنوي نشر منظومات صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول نهاية هذا العام. وأعلن الجيش الأمريكي، في 15 نيسان/أبريل، أنه تم لأول مرة نشر منظومة صواريخ متوسطة المدى "إم.آر.سي" في الفلبين.
https://sarabic.ae/20240628/بوتين-روسيا-يجب-أن-تبدأ-بإنتاج-صواريخ-متوسطة-وقصيرة-المدى-1090283318.html
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روسيا
روسيا

الخارجية الروسية توجه احتجاجا للسفارة اليابانية لدى موسكو

18:47 GMT 28.06.2024
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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أفادت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أعربت عن احتجاجها لليابان بشأن اعتزامها إجراء سلسلة من التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الذي نُشر على موقعها الإلكتروني: "في 28 يونيو/حزيران الجاري، تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية في روسيا، بخصوص خطط السلطات اليابانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع ألمانيا وإسبانيا في جزيرة هوكايدو، قرب الحدود الروسية في الفترة من 19 إلى 25 تموز/يوليو".

وأضاف البيان: "أوضحنا للجانب الياباني عدم جواز القيام بأي نشاط عسكري استفزازي قرب حدود بلادنا في الشرق الأقصى، بما فيها التي تتم بالتعاون مع دول الناتو التي لا تنتمي إلى المنطقة، ونعتبر مثل هذا النشاط بمثابة تهديد محتمل لأمن روسيا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
بوتين: روسيا يجب أن تبدأ بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدى
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وأشار البيان أنه "تم التحذير من الإجراءات المضادة الكافية لتعزيز القدرة الدفاعية وحماية سيادة روسيا".

وأكد البيان أن السياسة غير المسؤولة التي تتبعها إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تضع طوكيو على طريق تصعيد خطير للتوترات في شمال شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل.

يذكر أن المتحدث باسم قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، صرح لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تنوي نشر منظومات صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول نهاية هذا العام.
وأعلن الجيش الأمريكي، في 15 نيسان/أبريل، أنه تم لأول مرة نشر منظومة صواريخ متوسطة المدى "إم.آر.سي" في الفلبين.
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