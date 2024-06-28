https://sarabic.ae/20240628/الناتو-يدعو-وزراء-خارجية-إسرائيل-و6-دول-عربية-لحضور-قمته-المقبلة-1090265566.html

"الناتو" يدعو وزراء خارجية إسرائيل و6 دول عربية لحضور قمته المقبلة

"الناتو" يدعو وزراء خارجية إسرائيل و6 دول عربية لحضور قمته المقبلة

سبوتنيك عربي

دعا حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وزراء خارجية إسرائيل وعدد من الدول العربية إلى حضور القمة السنوية الـ 75 للحلف التي تستضيفها... 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T12:06+0000

2024-06-28T12:06+0000

2024-06-28T12:06+0000

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ونقلت صحيفة أمريكية عن بيان لمسؤول في الحلف أن "الأمين العام ينس ستولتنبرغ دعا رؤساء دول وحكومات جميع الحلفاء الـ 32، بالإضافة إلى قادة شركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادي".كما ذكرت الصحيفة أن القمة المقبلة لحلف الناتو ستناقش الحرب الإسرائيلية في غزة ومنع تحولها إلى صراع إقليمي، بالإضافة إلى الأزمة في أوكرانيا.يأتي ذلك فيما تتواصل الحرب في غزة ويتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، حيث تزيد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.وكانت تقارير أمريكية قد تحدثت، في وقت سابق، أن "اشتباكًا واسع النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" من المحتمل أن يحدث، في الأسابيع القليلة المقبلة، إذا لم تتمكن إسرائيل و"حماس" من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".ونقلت هذه التقارير عن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين، أن كلا من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قاما بالفعل بتطوير خطط قتالية ويحاولان شراء أسلحة إضافية.يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون، بشكل متزايد، بأن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية، على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني".وصرح الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنه اعتمد خططًا قتالية لشن هجوم على لبنان، بحسب قوله.بينما قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، إن "الهجوم المحتمل للجيش الإسرائيلي على لبنان ينذر ببدء حرب إقليمية بمشاركة القوات الأمريكية".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

https://sarabic.ae/20240628/الجيش-الأمريكي-يرسل-سفينة-إنزال-هجومية-إلى-القرب-من-لبنان-1090261431.html

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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, لبنان, حركة حماس, أخبار حزب الله, الناتو, العالم, العالم العربي, الأخبار