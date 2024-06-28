بوتين: بناء السفن أحد القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والاقتصاد الروسي

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08:17 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
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كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
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حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
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مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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الموسيقى بين الحياة والفن
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عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
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https://sarabic.ae/20240628/بوتين-بناء-السفن-أحد-القطاعات-ذات-الأولوية-في-الصناعة-والاقتصاد-الروسي-1090291390.html
بوتين: بناء السفن أحد القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والاقتصاد الروسي
بوتين: بناء السفن أحد القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والاقتصاد الروسي
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العمال والمحاربين القدامى بمناسبة يوم بناء السفن، الذي يتم الاحتفال به في 29 يونيو/ حزيران، مؤكدا أن بناء السفن أحد القطاعات... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T22:17+0000
2024-06-28T22:17+0000
فلاديمير بوتين
السفن
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في تهنئته بمناسبة يوم بناء السفن نشر على موقع الكرملين، "أهنئكم بعيدكم المهني"، يوم بناء السفن يعتبر بحق أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية في الصناعة المحلية والاقتصاد ككل".وأشار بوتين إلى أنه يجري بشكل نشط بناء أسطول للركاب والأبحاث والبضائع وصيد الأسماك، ويتم إنتاج معدات بحرية فريدة من نوعها لتطوير أعماق المحيطات".وقال إنه بفضل شركات بناء السفن، يتم تطوير طرق لوجستية دولية جديدة، كما يتم تطوير خدمات الأنهار والعبارات، التي تعتبر مهمة للمناطق.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن اليوم، أن روسيا تحتاج إلى البدء في إنتاج صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى واتخاذ قرارات بشأن نشرها بما يتناسب مع الإجراءات الأمريكية.وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "نحن بحاجة إلى الرد على هذا واتخاذ قرارات بشأن ما يتعين علينا القيام به بعد ذلك في هذا المجال، على ما يبدو، نحن بحاجة إلى البدء في إنتاج أنظمة الضربات هذه ومن ثم، بناءً على الوضع الفعلي، اتخاذ قرارات بشأن مكانها".
https://sarabic.ae/20240628/بوتين-روسيا-يجب-أن-تبدأ-بإنتاج-صواريخ-متوسطة-وقصيرة-المدى-1090283318.html
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فلاديمير بوتين, السفن, روسيا
فلاديمير بوتين, السفن, روسيا

بوتين: بناء السفن أحد القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والاقتصاد الروسي

22:17 GMT 28.06.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العمال والمحاربين القدامى بمناسبة يوم بناء السفن، الذي يتم الاحتفال به في 29 يونيو/ حزيران، مؤكدا أن بناء السفن أحد القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والاقتصاد الروسي.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في تهنئته بمناسبة يوم بناء السفن نشر على موقع الكرملين، "أهنئكم بعيدكم المهني"، يوم بناء السفن يعتبر بحق أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية في الصناعة المحلية والاقتصاد ككل".

وتابع ، قائلا ، إن،" الإمكانات الإنتاجية الفكرية والبشرية القوية لبناء أخواص السفن ومكاتب التصميم تسمح لنا ببناء سفن حربية ومدنية حديثة."

وأشار بوتين إلى أنه يجري بشكل نشط بناء أسطول للركاب والأبحاث والبضائع وصيد الأسماك، ويتم إنتاج معدات بحرية فريدة من نوعها لتطوير أعماق المحيطات".
وقال إنه بفضل شركات بناء السفن، يتم تطوير طرق لوجستية دولية جديدة، كما يتم تطوير خدمات الأنهار والعبارات، التي تعتبر مهمة للمناطق.
وشدد الرئيس بشكل خاص على أن كاسحات الجليد النووية الروسية، التي ليس لها مثيل في العالم، تلعب دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية في القطب الشمالي وتخدم تطوير طريق بحر الشمال".
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن اليوم، أن روسيا تحتاج إلى البدء في إنتاج صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى واتخاذ قرارات بشأن نشرها بما يتناسب مع الإجراءات الأمريكية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
بوتين: روسيا يجب أن تبدأ بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدى
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وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "نحن بحاجة إلى الرد على هذا واتخاذ قرارات بشأن ما يتعين علينا القيام به بعد ذلك في هذا المجال، على ما يبدو، نحن بحاجة إلى البدء في إنتاج أنظمة الضربات هذه ومن ثم، بناءً على الوضع الفعلي، اتخاذ قرارات بشأن مكانها".
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Люди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعداتأمس, 14:46 GMT
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