https://sarabic.ae/20240628/بوتين-بناء-السفن-أحد-القطاعات-ذات-الأولوية-في-الصناعة-والاقتصاد-الروسي-1090291390.html
بوتين: بناء السفن أحد القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والاقتصاد الروسي
بوتين: بناء السفن أحد القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والاقتصاد الروسي
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العمال والمحاربين القدامى بمناسبة يوم بناء السفن، الذي يتم الاحتفال به في 29 يونيو/ حزيران، مؤكدا أن بناء السفن أحد القطاعات... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T22:17+0000
2024-06-28T22:17+0000
2024-06-28T22:17+0000
فلاديمير بوتين
السفن
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في تهنئته بمناسبة يوم بناء السفن نشر على موقع الكرملين، "أهنئكم بعيدكم المهني"، يوم بناء السفن يعتبر بحق أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية في الصناعة المحلية والاقتصاد ككل".وأشار بوتين إلى أنه يجري بشكل نشط بناء أسطول للركاب والأبحاث والبضائع وصيد الأسماك، ويتم إنتاج معدات بحرية فريدة من نوعها لتطوير أعماق المحيطات".وقال إنه بفضل شركات بناء السفن، يتم تطوير طرق لوجستية دولية جديدة، كما يتم تطوير خدمات الأنهار والعبارات، التي تعتبر مهمة للمناطق.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن اليوم، أن روسيا تحتاج إلى البدء في إنتاج صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى واتخاذ قرارات بشأن نشرها بما يتناسب مع الإجراءات الأمريكية.وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "نحن بحاجة إلى الرد على هذا واتخاذ قرارات بشأن ما يتعين علينا القيام به بعد ذلك في هذا المجال، على ما يبدو، نحن بحاجة إلى البدء في إنتاج أنظمة الضربات هذه ومن ثم، بناءً على الوضع الفعلي، اتخاذ قرارات بشأن مكانها".
https://sarabic.ae/20240628/بوتين-روسيا-يجب-أن-تبدأ-بإنتاج-صواريخ-متوسطة-وقصيرة-المدى-1090283318.html
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فلاديمير بوتين, السفن, روسيا
فلاديمير بوتين, السفن, روسيا
بوتين: بناء السفن أحد القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والاقتصاد الروسي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العمال والمحاربين القدامى بمناسبة يوم بناء السفن، الذي يتم الاحتفال به في 29 يونيو/ حزيران، مؤكدا أن بناء السفن أحد القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والاقتصاد الروسي.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في تهنئته بمناسبة يوم بناء السفن نشر على موقع الكرملين، "أهنئكم بعيدكم المهني"، يوم بناء السفن يعتبر بحق أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية في الصناعة المحلية والاقتصاد ككل".
وتابع ، قائلا ، إن،" الإمكانات الإنتاجية الفكرية والبشرية القوية لبناء أخواص السفن ومكاتب التصميم تسمح لنا ببناء سفن حربية ومدنية حديثة."
وأشار بوتين إلى أنه يجري بشكل نشط بناء أسطول للركاب والأبحاث والبضائع وصيد الأسماك، ويتم إنتاج معدات بحرية فريدة من نوعها لتطوير أعماق المحيطات".
وقال إنه بفضل شركات بناء السفن، يتم تطوير طرق لوجستية دولية جديدة، كما يتم تطوير خدمات الأنهار والعبارات، التي تعتبر مهمة للمناطق.
وشدد الرئيس بشكل خاص على أن كاسحات الجليد النووية الروسية، التي ليس لها مثيل في العالم، تلعب دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية في القطب الشمالي وتخدم تطوير طريق بحر الشمال".
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن اليوم، أن روسيا تحتاج إلى البدء في إنتاج صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى واتخاذ قرارات بشأن نشرها بما يتناسب مع الإجراءات الأمريكية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "نحن بحاجة إلى الرد على هذا واتخاذ قرارات بشأن ما يتعين علينا القيام به بعد ذلك في هذا المجال، على ما يبدو، نحن بحاجة إلى البدء في إنتاج أنظمة الضربات هذه ومن ثم، بناءً على الوضع الفعلي، اتخاذ قرارات بشأن مكانها".