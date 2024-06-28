https://sarabic.ae/20240628/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-بلدة-تروبشيفسكي-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1090248073.html
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في مقاطعة بريانسك الروسية
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في مقاطعة بريانسك الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الجمعة، عن تدمير ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في المقاطعة الواقعة غرب... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T01:32+0000
2024-06-28T01:32+0000
2024-06-28T01:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان على "تلغرام": "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة. وتم تدمير 3 طائرات مسيّرة فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ تعمل في المكان.ويحاول نظام كييف، بشكل شبه يومي، مهاجمة مواقع في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا الاتحادية بالطائرات المسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240623/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-30-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1090085108.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في مقاطعة بريانسك الروسية
01:32 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 01:34 GMT 28.06.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الجمعة، عن تدمير ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في المقاطعة الواقعة غرب روسيا، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوغوماز في بيان على "تلغرام": "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة. وتم تدمير 3 طائرات مسيّرة فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ تعمل في المكان.
ويحاول نظام كييف، بشكل شبه يومي، مهاجمة مواقع في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا الاتحادية بالطائرات المسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.